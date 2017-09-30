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Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

«Челси» — «Манчестер Сити» и ещё 5 матчей, которые нельзя пропустить

Внутри — московское дерби и «Милан» — «Рома».
30 сентября 2017, суббота. 10:30 Футбол
Англия - Премьер-лига. 7-й тур
30 сентября 2017, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер

Главный матч уик-энда состоится уже в субботу. «Манчестер Сити» очень мощно начал сезон и катком катится по соперникам, тогда как «Челси» в первом же туре проиграл «Бёрнли» и теперь идёт третьим за двумя манчестерскими командами. Тем не менее в пятницу шансы на победу у Конте сильно повысились — главный бомбардир его соперника Серхио Агуэро попал в аварию, уезжая с концерта, и сломал ребро.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Динамо М
Москва

В этом сезоне «Локомотив» проигрывает только аутсайдеру и только в Черкизово — сначала новичку «Тосно», а совсем недавно «Амкару». Нынешнее «Динамо» скорее подходит под определение андердога — 10 очков и стыковое 13-е место в таблице РФПЛ. Команда Калитвинцева не забивает уже 363 минуты, зато обороняться умеет здорово. Может, как раз с «Локо» динамовцев наконец прорвёт?

Германия - Бундеслига. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Герта
Берлин
Бавария
Мюнхен

Судя по фото в официальном «твиттере» «Баварии» футболисты невероятно рады отставке Карло Анчелотти. Теперь журналисты в текстах и болельщики в букмекерских конторах гадают, кто же будет следующим менеджером лучшей команды Германии: Тухель, Нагельсман или кто-то ещё. А в матче с «Гертой» можно посмотреть, как «Бавария» и вовсе играет без тренера.

Старая школа рухнула. Что значит увольнение Карло Анчелотти
Возможно, «Бавария» сделала лучше для себя. Но она точно сделала лучше для немецкого футбола.
Англия - Премьер-лига. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ливерпуль
Ливерпуль

Бенитес против «Ливерпуля» — лучшая реклама этого матча. В конце сезона-2015/16 испанец уже сыграл успешно против бывшего клуба, отыгрался со счёта 0:2, но всё равно не смог спасти «Ньюкасл» от вылета. Теперь команда с берегов реки Тайн вернулась в элиту, чтобы отбирать очки у лидеров.

Италия - Серия А. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Милан
Милан
Рома
Рим

Матч с «Ромой» может стать последним для Винченцо Монтеллы в «Милане» — как раз из-за того самого увольнения Карло Анчелотти. «Если он хочет вернуться в Милан, то может стать моим ассистентом», — самоуверенно заявил нынешний тренер команды на предматчевой пресс-конференции. Правда, пока непонятно, почему Монтелла так уверен в себе — потративший больше всех «Милан» пока идёт только шестым. Игра против римлян может убедить миланских боссов оставить нынешнего менеджера или, напротив, набрать номер Анчелотти.

Испания - Примера. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Эспаньол
Барселона

Знаете, когда «Эспаньол» в последний раз обыгрывал мадридский топ-клуб? Ровно 10 лет назад, когда его тренер Эрнесто Вальверде ещё не мог задуматься о «Барселоне», а в «Реале» играли Каннаваро, Рауль и ван Нистелрой. В этом сезоне Мадрид может проиграть кому угодно («Бетис» подтвердит), так что Кике Флорес может сотворить историю на «Бернабеу» уже сегодня, если остановит молодёжь «Реала» — Себальоса, Майораля, Иско и Асенсио.

Иско и Асенсио – это улучшенные Хави и Иньеста. Только потерпите
Масса восторгов и один увесистый камень в сторону игроков, которые теперь тащат «Реал».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Манчестер Сити Рома ФК Динамо Москва ФК Локомотив ФК Милан ФК Реал Мадрид Челси
Новости. Футбол
30 сентября 2017, суббота
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