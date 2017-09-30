Кокорин – лучший в России. Почему?

В 6 утра после ничьей «Спартака» и «Ливерпуля» мы с новыми друзьями поехали в Нижний Новгород. «Стриж» был быстр и сделал день насыщенным: начали с Кремля, набережной и «канатки», продолжили на новом стадионе, где уже лежит газон и устанавливаются кресла, а вечером, перед поездом в Казань, встретились с главным тренером «Олимпийца» Николаем Писаревым.

Иностранных блогеров не так сильно впечатлило, что их собеседник — многократный чемпион России в составе «Спартака». Сильнее интересовал факт его работы спортивным директором РФС во времена Фабио Капелло. Парней волновало, почему огромная страна с большими футбольным традициями потеряла свой стиль и экспортирует в Европу лишь фанатскую культуру?

— В ближайшие годы сборная России точно не будет способа конкурировать в игровом плане, — начал Писарев слишком откровенно, но сам же изменил ход беседы. – Вам вообще понравилось в Нижнем?

— Всё отлично. Кремль, набережная – великолепны, стадион будет готов, — ответил Мартино из Лондона. – А вы местный?

— Из Москвы. Но мне комфортно. 3,5 часа на «Стриже» — и, если надо, я дома. Нижний вообще хорошо расположен для ЧМ-2018.



Мартино (Англия): И всё-таки я следил за сборной СССР, она выиграла чемпионат Европы-1960, у неё был свой стиль и игроки, которых знали во всем мире, несмотря на закрытость СССР.

— С распадом СССР у нас не стала такого техничного колорита из Грузии, Армении, других южных народов. Потерялась мощь и выносливость украинцев и белорусов. И вот к этому мы все оказались не готовы. Раньше, например, при Лобановском, мы всех давили физической готовностью, координацией, даже скоростью, а сейчас просто потеряли стиль. Если сборная Германии выйдет в синих майках – вы поймете, что это Германия, потому что там будет дисциплина и четкость. Если испанцы появятся без маек – тоже их узнаете благодаря игре в пас. А вот Россию, к сожалению, угадать невозможно. Это просто команда, одна из. Даже не Исландия – там хотя бы есть свой путь развития, который приносит результат.

Набиль (Алжир): Почему так происходит?

— Потому что среди нового поколения нет конкуренции. Я поколения очень четко разделяю. Наше, советское, даже в 90-е держало конкуренцию на позицию форварда из 10 качественных футболистов. У российского такого и близко нет. Причина, во-первых, и в проблемах страны после распада Cоюза. Людям было просто не до футбола. Во-вторых, была неудачная селекция в футбольных школах. Например, в сильные академии могли брать из-за антропометрических данных, чтобы тренер добивался результата на первенстве 10-летних, или вообще за деньги родителей. Так мы теряли талантливых ребят. В-третьих, общий на уроках физкультуры в школе просто не воспитывались важные спортивные качества.

— Какие например?

— Выносливость, координация, скорость особенно. Вот, например, посмотрите на Чили. У защитника Гари Меделя рост 165 сантиметров, но он выигрывал воздух у наших высоких футболистов. Алексис Санчес такой же малыш, но он оттесняет от мяча любого соперника. Это агрессия, это сила, это не генетическое свойство.

— Но там ведь тоже нет суперусловий для развития.

— Там это вопрос выживаемости. Латиноамериканцы, как они любят рассказывать, воспитываются на улице. Вот выходит этот малыш во двор, где футбол – главный фильтр твоей успешности, и он вынужден толкаться, кусаться и выгрызать будущее у больших парней. У нас такой потребности нет и не было, детям сейчас вообще сам футбол не так интересен.

— А что интересно?

— Киберфутбол, например. Я это чувствую по своему сыну. Он может получить не меньшее удовольствие от футбола, играя в приставку, а не от просмотра матчей.

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Франческо (Италия): Какого качества русским футболистам не хватает особенно?

— Скорости. У нас уже уже очень давно не было ни одного быстрого игрока. А это как раз тот параметр, благодаря которому современный футболист может достичь прогресса. То есть, отлично, что ты видишь поле и точно бьешь, но лучше, если еще и быстро перемещаешься. В этом ключевое отставание российского футбола.



Мартин (Германия): Может быть, вашим игрокам стоит уезжать и учиться в Европе?

— Наше советское поколение так и делало. После распада СССР мы готовы были бежать куда угодно, лишь бы заработать и чуть-чуть посмотреть мир. Я вот поехал в испанскую «Мериду» – место, где ты не успеваешь воткнуть пятую передачу, потому что город заканчивается. Но я был счастлив, потому что играл в Европе. Потом попал в «Санкт-Паули». Это уникальный клуб, где ты выходишь на поле, проходя через паб, полный пьющих пиво болельщиков. И команда понимает: проиграть-то можно, но вот быть расслабленным на поле – нет, потому что на обратном пути тебя просто не выпустят из паба. В России никакой ответственности у футболистов нет.



— Почему тогда нынешние игроки не уезжают?

— А вы были в Москве или Питере?

Мартино (Англия): Был. Там очень клёво.

— Москва — один из лучших городов мира, особенно сейчас. Это не 90-е, когда было реально тяжело. Сейчас здесь есть все, что нужно. Так зачем парням уезжать из красивого дома куда попало и терять в деньгах?

— Чтобы прогрессировать, очевидно.

— Прогрессировать они будут в топ-5 чемпионатов, но там они никому не нужны. А вот какие качества можно улучшить, например, в Чехии, где инфраструктура еще хуже?

Марко (Швейцария): Митрюшкин уехал в «Сьон» — он тоже неправильно сделал?

— Палка о двух концах. Думаю, он бы уже мог играть в «Спартаке», что принесло бы больше пользы. Но Швейцария имеет свои преимущества. Это центр Европы, скауты, например, из Бундеслиги приезжают на каждый матч.

Митрюшкин: Карпин — тренер, об Аленичеве сказать нечего Один из самых ценных молодых вратарей Европы рассказывает о карьере в «Сьоне», уходе из «Спартака» и нежелании возвращаться в Россию.

Мартин (Германия): Мы ведь живём в XXI веке – неужели так сложно доехать до России?

— Скауты доезжают, но критически реже, чем до Швейцарии.

Франческо (Италия): Нам говорили, что в Европу мог уехать Кокорин.

— Я с ним работал, когда тренировал юношескую сборную. Вот, говорят, что его неправильно использовали, а мне кажется, что это скорее психологический момент. Манчини дал понять Саше, что тот – главный игрок «Зенита». И у него сейчас все получается. Ну и, видимо, «танцевальный» период закончился.

Черчесов: разговора с Кокориным не было – он сам говорит на поле Главный тренер сборной России объясняет выбор состава на матчи с Южной Кореей и Ираном.

— А почему Кокорин – лучший?

— У него есть уникальный параметр для нашего футбола – та самая скорость. В этом конкурентное преимущество Кокорина и поэтому он сможет адаптироваться в европейском футболе. Вы же смотрели «Спартак» с «Ливерпулем»?

— Да.

— Видели, какие у гостей были быстрые крайние игроки? У «Спартака» таких нет. И «Ливерпуль» был сильнее абсолютно во всем, особенно в интенсивности. Играть 90 минут на высоких скоростях наши клубы не могут. И если бы матч продолжался еще хотя бы 20 минут, от у «Спартака» к трем сломанным во время матча добавилось бы еще пятеро. В этом вся разница: интенсивность РФПЛ ниже любой лиги из топ-5.

Мачик (Польша): Черчесов сможет справиться с этими проблемами?

— Он точно столкнётся с тем же, от чего страдают клубы РФПЛ в Лиге чемпионов. На Кубке конфедерация было видно: если португальцы, мексиканцы или чилийцы чуть-чуть разгоняется, то наши игроки не успевают.

— Но в Польше мы помним его как человека с непростым характером, который умел выжимать из игроков максимум.

— Ну, наверное, это тоже стиль. Такой он – исландский опять же. Зацепиться, действовать дисциплинированно, выжимать. Но если это новая стратегия – нужно следовать за ней долгое время, не метаться.

Гийом (Франция): А что вы хотите увидеть от сборной России на чемпионате мира?

— Это мое мнение, оно может не понравиться кому-то, но лучше сыграть хотя бы один матч ярко и не выйти из группы, чем страдать ради 1/8 финала. Зачем мучиться, цепляться, если дальше тебя все равно выбьют? Мне кажется, людям интереснее увидеть открытую, раскрепощенную команду, которая может выступить красиво и привлечь интерес к отдельным личностям.

Мартино (Англия): Но мы опять возвращаемся к тому, хотят ли игроки ехать в Европу?

— Еще раз: в хорошие чемпионаты, конечно, хотят. Только они там не нужны.

— Вроде Смолов мог уехать.

— Я точно не знаю, но если у него был шанс оказаться в Бундеслиге, но он отказался из-за разных причин, то я ему очень сочувствую как футболисту. Хотя сомневаюсь, что он мог отказаться.

— Смолова вы тоже тренировали?

— Да, с молодёжной сборной мы впервые за долгое время вышли на Евро. Фёдор был основным форвардом.

— Почему он прибавил?

— Дело в «Краснодаре», там его сделали футболистом. «Урал» — это ладно. Он там еще открывался во фланги и пытался от флажка всех накручивать, что у него, конечно, не получалось. А у Шалимова под центрфорварда подстроена вся игра, он забивает одним-двумя касаниями. Не думаю, что в другом клубе Смолов будет забивать по двадцать мячей за сезон. Но футболист он хороший, безусловно.

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Франческо (Италия): А с Дзагоевым вы тоже работали?

— Он хороший парень. В 2013-м был в первой сборной, но специально приехал в молодёжку на Евро.

— В Европе мы знаем его как огромного таланта, который не раскрылся. Говорят, это из-за плохого характера и тусовок?

— Не знаю. Как-то за Дзагоевым такой славы нет. Наоборот, когда он приезжал ко мне в молодёжку, то я замечал, что вот это уже взрослый, готовый, серьезный футболист. Он ведь в 2012 году по Евро точно мог уехать, но, думаю, президент клуба уговорил его это не делать. Это моё мнение, но жаль.

Марко (Швейцария): Я очень удивлен, почему герой вашего футбола – это все ещё Акинфеев. Мы видим, что он постоянно пропускает в ЛЧ и совершает ошибки на больших турнирах.

— Первое, что сказал Капелло, когда приехал: «Единственное, за что я не волнуюсь – это вратари».

— Так ведь пришлось волноваться на чемпионате мира.

— Думаю, это в какой-то степени имидж. Наши голкиперы были одними из лучших в мире: Яшин, Дасаев. Может, вот она – наша философия.

— Может, вашему футболу поможет натурализация?

— Так она уже началась. Фернандес из ЦСКА, Гилерме из «Локо», Нойштедтер и так был нашим. Но здесь нельзя перебарщивать. Смотрите: у нас был футзал, куда натурализовали пять бразильцев, а результата это не принесло. А с другой стороны – пляжный футбол, где мы своими силами начали обыгрывать Бразилию. Ну и я против того, чтобы человек, который не хочет жить в стране и учить язык, играл в сборной.



Мартино (Лондон): Капелло заработал в России много денег, но результата не было. Хорошо, что его пригласили?

— Я сторонник того, чтобы деньги оставались в стране. Понятно сейчас про Капелло? Вот за 6 лет работы спортивным директором РФС я доволен, что удалось продавить создание вторых команд. Сейчас в ФНЛ участвуют «Зенит-2» и «Спартак-2». Стоит это все примерно 5 млн долларов в год. Вот подумайте, что лучше. Потратить 5 миллионов на то, чтобы прогрессировали 20 россиян или купить одного совсем посредственного иностранца? Так деньги уйдут в Африку или на Балканы, а так – останутся в стране и такие затраты обязательно окупятся.

10 миллионов за выход с пенсии. Капелло в Китае: куда, зачем и почём Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло возобновляет тренерскую карьеру, согласившись на выгодное предложение из Китая.

— То есть Капелло не занимался стратегией русского футбола, как обещал?

— Мне кажется, его интересовала только первая команда. А вообще ничего хорошего эти метания не принесли. Мы долго-долго пытались восстановить футбол, начал появляться какой-то стиль, но после этого пришли голландцы. Да, при Хиддинке все было успешно, при Адвокате хорошо прошли квалификацию, но потом все изменилось, и начался итальянский стиль. И все в работе федерации опять изменилось. Мы уже не понимали, какой курс брать. Понимаете, Моуринью никогда не будет тренировать «Барсу», каким бы классным он не был. Это другая философия.



Мартин (Германия): Сейчас Россия не только не экспортирует игроков в Европу, но и не может купить достойных европейцев.

— Ну почему не может? «Зенит» взял лучших молодых футболистов из Аргентины. А вы хотите, чтобы востребованные игроки выбирали не «Реал» или «Барселону», а «Спартак»? Это невозможно. Мы можем стать перевалочным пунктом. Парень выбирает Россию, светится в Лиге чемпионов, уезжает дальше, как Видич или Иванович, например.

— Но им может помешать лимит.

— Это любимая тема. В России все говорят, что лимит — большое зло. Но это неправда. Лимит изобретался, чтобы к нам не ехали низкокачественные легионеры.

— А в чём главная проблема?

— В больших деньгах. Футболисты их не зарабатывают, а получают. Вот, возьмите «Рубин» в прошлом году. Набрали молодых на зарплаты в миллион долларов, а они сидят на трибуне вместе с 5 тысячам зрителей. Они ведь прекрасно понимают, что за такую работу их не спросят. А вот при полном стадионе и завязанных на этом зарплатах появилась бы и ответственность и желание прогрессировать.

Мартино (Англия): Сколько зрителей ходит на вашу команду?

— Мы играем не в Нижнем, а в Дзержинске. Но в ПФЛ (второй дивизион), на городской стадион, приходило по 7 тысяч болельщиков.

— Новый стадион будет вмещать намного больше. Как его заполнить?

— Это задача руководства, я лишь тренер. Могу лишь надеяться, что фактор удобства привлечет зрителя. Хотя даже в Нижнем футбол конкурирует с поездкой на дачу, хоккеем, цирком, кино или простой пробежкой. Надо думать, почему людям нужно приходить именно на матчи нашего клуба.

— Но все-таки ваш вариант – почему?

— Важно позиционирование понять. Вот есть огромный бренд – «Зенит». Он важен в социальном плане, это своего рода даже электоральный проект. Есть суперклубы для европейских титулов: «Реал», «Барса», ПСЖ и так далее. Есть «Аякс», «Аталанта», которые продают игроков. Есть Бильбао, в котором играют только баски. Это философия. У большинства российских клубов ее просто нет.

Мартин (Германия): Может, России просто неинтересен футбол?

— А вот это самое глубокое заблуждение. У нас футбольная страна. Смотрите: в Москве массу полей настроили сейчас, но ты их не снимешь, потому что они давно все забронированы. Несколько лет назад в Нижнем Новогороде было только одно нормальное зелёное поле. Сейчас их 20, и везде играют в футбол. В 90-е детям реально некуда было податься, а сейчас у нас отличные академии «Локо», «Спартака», ЦСКА и других клубов. Чемпионат мира должен не разрушить футбол, а сделать его массовым. Условия у нас будут одними из лучших в мире. Нужно просто работать и со временем вопросов о проблемах в российском у вас станет меньше.