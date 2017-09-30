Кто станет новым режиссёром ФК «Голливуд». Топ-5 кандидатов

Старая школа рухнула. Что значит увольнение Карло Анчелотти Возможно, «Бавария» сделала лучше для себя. Но она точно сделала лучше для немецкого футбола.

«Бавария» уволила Карло Анчелотти. Не скажу, что сильно удивился этому решению. Но, согласитесь, не так часто топ-клуб идёт на такой шаг по прошествии 6 недель со старта сезона. О причинах отставки итальянского специалиста многое уже сказано. Ещё в прошлом сезоне часто говорили о том, что при доне Карло «Бавария» не может использовать весь потенциал Томаса Мюллера. Обвиняли Анчелотти в отсутствии должной тактической работы. Многое строилось на атмосфере внутри команды, доверии и уровне футболистов. Но вечно так продолжаться не может. Любые сбои в результатах подрывают безоблачные внутрикомандные отношении.

На самом деле, после того, как Ули Хёнесс официально вышел из тюрьмы и вернулся в президентское кресло, он ждал момента, когда можно будет избавиться от Анчелотти. И вот момент нашёлся. Хёнесс, конечно же, сразу указал на ошибку главного тренера, который якобы испортил отношения с футболистами. Не исключено, что это так, но, возможно, это был всего лишь удобный аргумент для расставания с «алленаторе»

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Кто придёт на смену Анчелотти? Пора рассмотреть наиболее реальные сценарии развития событий. Их, по сути, два. Либо «Бавария» уже сейчас берёт реального главного тренера, либо находит промежуточный вариант, чтобы летом следующего года взять того, кого очень хочется.

Либо «Бавария» уже сейчас берёт реального главного тренера, либо находит промежуточный вариант, чтобы летом следующего года взять того, кого очень хочется.

Самый очевидный и реальный кандидат. Некоторые издания уже практически называют Тухеля главным тренером «Баварии». Возможно, они спешат. Переговоры наверняка ведутся, но не всё так просто в этой истории. Тот стиль, в котором играла «Боруссия» при Тухеле вполне подходит «Баварии». В Мюнхене куда больше материала для воплощения идей этого специалиста. Он уделяет огромное внимание тактике, чего так не хватало боссам ФК «Голливуд», да и болельщикам.



Но при этом есть очевидная проблема: Тухель — авторитарный тренер, жёсткий. Готов ли он меняться, находить контакт с баварскими звёздами? Вряд ли в «Баварии» будут работать привычные методы Тухеля при общении с футболистами. Бунт может родиться очень быстро.

Тухель — авторитарный тренер, жёсткий. Готов ли он меняться, находить контакт с баварскими звёздами?

В тренерском таланте экс-наставника «Майнца» и дортмундской «Боруссии» сомнений нет. Но как раз нюансы характера могут лишить его контракта с мюнхенским суперклубом. Боссы «Баварии» размышляют.

Юлиан Нагельсман

Стремительно развивается карьера 30-летнего Юлиана Нагельсмана. Ещё недавно он мог гордиться только тем, что является самым молодым наставником клуба Бундеслиги. Но сейчас он уже понюхал пороху вместе с «Хоффенхаймом» в Лиге чемпионов. С жеребьёвкой не сложилось. Достанься «деревенским», например, ЦСКА, а не «Ливерпуль», групповой этап мог быть достижим. Да, в Лиге Европы сейчас у «Хоффе» не клеится, зато в чемпионате вторая позиция, нет поражений.



Талант Нагельсмана — это аксиома. И вскоре он, действительно, получит место в топовом клубе. Будет занято место в «Баварии», так найдутся другие работодатели. Возможно, не менее маститые. Но сам Нагельсман признавался в любви именно к гранду из Мюнхена, он и домик себе там строит. Другое дело — вряд ли он бросит «Хоффенхайм» прямо сейчас. Поговаривают, что изначальный план боссов «Баварии» заключался в том, что Анчелотти работает до конца сезона, после чего на «Альянц-Арену» переезжает Нагельсман. Сейчас же приходится размышлять. Можно найти временщика, но тогда можно и сезон совсем уж завалить. А если позвать Тухеля, и у того всё сложится, то как-то неудобно будет его увольнять. Но то, что Нагельсман в «шортлисте» «Баварии», сомнению не подлежит.

«Ты думаешь, что изобрёл футбол?». 29-летний тренер рвётся в ЛЧ Самый молодой тренер в истории Бундеслиги, Юлиан Нагельсманн, весной спас «Хоффенхайм» от вылета, а осенью поднял в зону Лиги чемпионов.

«Бавария» рассматривала кандидатуру Клоппа предельно тщательно, но он в итоге уехал в Премьер-лигу, не дождавшись предложения из Мюнхена. Сейчас экс-рулевой Дортмунда связан долгосрочным контрактом с «Ливерпулем». Но сезон начался для красных далеко не так, как рассчитывали руководители клуба. В Лиге чемпионов пока нет побед, хотя ситуация довольно комфортная, группа слабенькая. В чемпионате уже было унизительное поражение от «Манчестер Сити», команда продолжает спотыкаться на соперниках уровня «Бёрнли» и «Уотфорда». Кубок лиги мерсисайдцы уже покинули.



Нельзя сказать, что Клопп на грани увольнения, но вопросы к нему копятся. Игра «Ливерпуля» в обороне вызывает массу вопросов. А ещё больше всех удивляет то, что тренер не попросил укрепить центр защиты минувшим летом. Многих поразил трансфер Окслейда-Чембрлена.



Впереди у «Ливерпуля» важнейший отрезок — «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Если красным не удастся пройти его с достоинством, то выводы могут последовать. Тут-то «Бавария» и может подсуетиться, если, конечно, раньше не назначит Тухеля. По части выстраиванию отношений внутри коллектива Клопп, конечно же, даст фору своему коллеге.



Пока же Клопп подбадривает Анчелотти и заявляет, что в мире есть более важные вещи, чем увольнение главного тренера «Баварии».

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Вилли Саньоль/Мехмет Шолль

Вилли Саньоль будет главным на скамейке «Баварии» в воскресном матче против «Герты». Он входил в штаб Анчелотти. Если вдруг у него пойдёт, а клуб не договорится с Тухелем, то француза могут оставить до конца сезона. История помнит немало таких вариантов. Давайте вспомним Висенте дель Боске.



А есть ещё Мехмет Шолль, известнейший в прошлом полузащитник «Баварии» и сборной Германии. Ули Хёнесс хочет, чтобы Шолль вернулся к тренерской работе. Он работал с резервистами до 2013 года, причём не слишком успешно, а затем решил сконцентрироваться на телевизионной деятельности. Вряд ли Шолль готовый тренер для топ-клуба, да и как-то у экспертов обычно не задаётся. Свежа в памяти история с Гари Невиллом. Но опыт Шолля мог бы помочь клубу, с тем же Саньолем Мехмет мог бы поработать в дуэте.



Такой вариант в первую очередь устроил бы болельщиков, которые любят, когда легенды клуба возвращаются.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Баварии»

Сделав «требл» в 2013 году, Хайнкес вроде бы отправился на покой. Правда, он не говорил об официальной пенсии. Формулировки ухода из его уст звучали расплывчато. «Бавария» хотела заполучить Гвардиолу. Но при каталонце мюнхенцы так и не сумели повторить успехов Хайнкеса.

Сейчас наставнику, который, к слову, родился в День Победы 9 мая 1945 года, 72 года. Но если на него выйдут с предложением поработать, к примеру, до конца сезона, Хайнкес может принять такой вызов. Он достаточно отдохнул, наверняка соскучился по работе. Со многими нынешними игроками «Баварии» Хайнкес побеждал ещё в 2013-м. Ему будут рады, а он и без того за время карьеры славился умением создать уникальную атмосферу.



Если «Бавария» сделает такой шаг, это будет очень увлекательно. Можно будет и сезон провести на уровне, и летом позвать того же Нагельсмана.