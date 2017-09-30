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Браун Форбс
Текст: Полина Куимова
Фото: instagram.com/feliciobrownforbes

«В Дагестане ничего не нравилось. Но все дороги всё равно вели в Россию…»

Шесть российских клубов за 4 года – удивительные приключения Брауна Форбса из «Амкара».
30 сентября 2017, суббота. 15:00 Футбол

Браун Форбс впервые приехал в Россию в 2013 году. С тех пор он успел поиграть в шести российских клубах, побывать на просмотре еще в нескольких и освоить все позиции на поле (и это не шутка – Форбс действительно стопроцентный универсал).

Список Форбса. Шесть клубов РФПЛ за четыре года
Как он это делает?
Фелиисио Анандо Брааун Форбс

Возраст: 26 лет.
Гражданство: Германия, Коста-Рика.
Поиграл на всех позициях, кроме вратарской.
6 российских клубов Форбса: «Крылья Советов», «Уфа», «Ростов», «Арсенал», «Анжи», «Амкар».

«Все дороги ведут в Россию»

— «Амкар» — уже шестой клуб в России. Так любите нашу страну?
— Я прошёл достаточно, прежде чем попасть сюда. В «Крылья Советов» я играл, все было хорошо, но потом клуб вылетел. Мне не хотелось играть в ФНЛ, поэтому и согласился на предложение «Уфы». Там я получил серьезную травму, пропустил полгода…Оказался в «Ростове», но не сыграл ни одного матча, потому что был физически не готов. А команда тогда шла на первом месте! Пришлось опять менять клуб – на этот раз оказался в «Арсенале». Но довольно быстро получил очень хорошее предложение от «Анжи». Однако жить там долго не смог.

— Почему?
— Было очень тяжело. Дело не в людях – никаких проблем у меня не было, — а в городе, его атмосфере. Мне ничего вокруг не нравилось: странные улицы, недостроенные дома… Да и моей семье было довольно некомфортно, поэтому я принял решение вернуться в Германию. Какое-то время тренировался с «Унион Берлин», почти подписал контракт, но в самый последний момент все сорвалось. В итоге решил вернуться в Россию. Все дороги ведут сюда!

— А как появился вариант с «Амкаром»?
— Я знаю спортивного директора Дениса Маслова ещё со времен «Крыльев». Я доверяю ему, он доверяет мне – на этом и сошлись. Очень хотел помочь команде, поэтому довольно быстро согласился.

— Некоторые шутят, что каждый клуб, в который переходит Форбс, начинает играть лучше.
— Правда? Это забавно! Может, это зависит от моего поведения в команде, моей ауры – я всегда стараюсь завести ребят. Приходя в команду, всегда держу в голове мысль, что что-то должно измениться. Надеюсь, что сейчас с «Амкаром» будем добиваться побед.

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Защитник «Уфы» Фелисио Браун Форбс рассказал о перспективах дебютанта Премьер-Лиги, жизни в России и выступлениях за сборную Коста-Рики.

«Томас Цорн заметил меня во Франкфурте»

— Как вы вообще чувствовали себя после Германии в России?
— Конечно, немного… иначе. Здесь абсолютно все другое! Но я человек, который готов ко всему новому. Тем более, прекрасно знаю, какая жизнь в Коста-Рике.

— Какая?
— Я прожил 6 лет в Лимоно. Не могу сказать, было это плохо или хорошо: когда ты маленький, ты даже об этом не думаешь. Я играл с ребятами в футбол на пляже и на улицах. Без обуви – у меня ее просто не было. И это нормально! Если же я уходил в джунгли, мама давала мне ботинки: все-таки там довольно опасно. Но вообще я больше всего времени провел на пляже. Это самое лучшее место в Коста-Рике. Океан дает мне сумасшедшую энергию.

— Часто туда летаете?
— Как появляется возможность. Сейчас мои родители в разводе: отец живет в Лимоно, мама – в Берлине. В Германию получается выбираться почаще, ведь это куда ближе.

— Да и, судя по вашей карьере, эта страна вам очень близка.
— Я переехал туда, когда мне было 7 – мама хотела, чтобы я пошел в школу в Берлине. Моей мечтой было стать футболистом, поэтому я сразу же пошел в академию «Ванзе». С 8 до 14 я учился, вечером у меня были тренировки. Конечно, было очень тяжело – это непростой график для мальчишки. Но мама мне всегда говорила: «Ты не знаешь, что будет будущем, поэтому учись!» Да я и сам это понимал, поэтому и не прогуливал школу. Хотя в Германии ты уже в академии понимаешь, что твоя жизнь с этих пор крутится только вокруг футбола. Но, когда настало время определиться с будущим, я принял решение, что нужно уезжать. В тот момент мне поступило предложение из России, подумал, что это неплохой вариант.

— Кто вас заметил?
— Когда я играл во «Франкфурте, познакомился с агентом Томасом Цорном. Мы и сейчас неплохо общаемся.

«В Малайзии совершенно не умеют играть в футбол»

— После ухода из «Ростова» вы какое-то время тренировались с малазийским клубом. Зачем?
— Я просто хотел посмотреть, как они играют в футбол.

— Серьёзно?
— Тогда я был свободным агентом, делать было нечего. Хотелось немного попутешествовать и заодно потренироваться, чтобы не потерять форму. Друзья посоветовали поехать, я решил, что это неплохой вариант. Тем более, что там можно хорошо заработать.

— И как?
— Малайзия красивая, а вот футбол… На одной из тренировок я подумал: «Ни за что!»

— Что было не так?
— Я ничего плохого сказать не хочу, но люди там совершенно не умеют играть в футбол. Хотя это понятно. Малайзия очень сильно отличается от Европы по стилю жизни. Мне кажется, европейцы знают о футболе куда больше. А там лучше развиты другие виды спорта.

— В общем, вы решили там не оставаться.
— Конечно. Тем более, это слишком далеко от дома. Может, когда мне будет 60, я приеду туда в отпуск, чтобы поиграть в футбол. Но сейчас точно нет. Мне очень комфортно в России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар Фелицио Браун Форбс
Новости. Футбол
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