16:0 в трёх матчах АПЛ от «Ман Сити». Это вообще законно?

В сентябре Хосеп Гвардиола пришёл на интервью к Гари Линекеру, поболтавшему со всеми топ-тренерами Премьер-лиги, задал тон беседы рассказом, как он подавал мячи Линекеру на «Камп Ноу», и очаровал Гари. «Я видел, что он постоянно тренирует игроков даже во время матчей – больше, чем кто-либо из тренеров, которых я знаю. Он указал на психологическую сторону таких решений и рассказал, как берёт идеи из других видов спорта. Пеп признался, что адаптировал свой подход с момента приезда в Премьер-лигу, но настаивал, что никогда не изменит принципы командной игры», – написал Линекер в колонке для сайта ВВС.

Гвардиола действительно меняется. Атмосфера жирного британского футбола ниже первой десятки АПЛ удручала его – Пеп с сожалением говорил о том, что только здесь 8 из 9 голов за матч может забиваться со стандартов, а большинство команд практикуют длинные передачи. На днях Гвардиола приложил даже «Манчестер Юнайтед», соседа и конкурента в чемпионской гонке: «Челси» и «Тоттенхэм» действительно хотят играть в футбол, а «Юнайтед» использует длинные передачи и действует на подборах». Лонг-боллы – злейший враг Пепа: в прошлом сезоне «Сити» приходилось использовать длинные передачи, чтобы выходить из-под прессинга, и после таких матчей Гвардиола часто извинялся за такой футбол. Говорил, что это ненадолго.



Философия Juego de Posicion требует тщательной отработки – первый сезон должен был уйти на адаптацию к рисунку игры, а детские ошибки были неизбежны. Сейчас «Манчестер Сити» лучше понимает футбол Гвардиолы, меняется и результат: три последних матча в АПЛ «Сити» выиграл с общим счётом 16:0, а шесть последних матчей во всех турнирах – со счётом 24:1.

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Расстановка 3-5-2 стала использоваться чаще

Переход на расстановку с тремя центральными защитниками, причём не временный, а регулярный – одно из доказательств изменений философии Гвардиолы. «Сити» образца прошлого сезона перестраивался на 3-Х-Х только под конкретных соперников, вроде «Челси», где надо было найти противоядие убойной схеме и командной работе. Летом Пеп активно работал над тактикой 3-5-2, извлекая уроки из опыта первого английского сезона:



1. При начале атаки центральные защитники располагались слишком широко, что делало начало атаки «Сити» слабее. Фернандиньо, как человек, которого Гвардиола хотел бы клонировать, постоянно попадал под давление, а крайние защитники поднимались слишком высоко, чтобы не дублировать позиции с центральными. Выходила каша – «Сити» с трудом выходил из-под прессинга, активно используя лонг-боллы.



2. Де Брёйне и Давид Сильва на позиции «восьмёрок» – всё-таки авантюра. Один из главных матчей прошлого сезона, с «Барселоной» дома, Гвардиола выиграл, передвинув бельгийца на фланг, а в центр поставив чистую «восьмёрку» Гюндогана. Без уплотнения полузащиты и с тремя оборонительными игроками в центральной зоне (два защитника + Фернандиньо) середина была очень уязвимой. Теперь эта зона надёжнее – в центр приставлен ещё один игрок.



3. Козырем прошлогоднего «Манчестер Сити» были фланги, где Гвардиола использовал свои традиционные приёмы – перегруз зон и создание ситуаций 1v1 для инсайдов, очень высоко открывавшихся в атаке. При схеме 4-3-3 инсайды по-прежнему растягивают края, но в 3-5-2 за это отвечают Менди и Уокер, поднимающиеся очень высоко. Схема развития атаки при этом сохранена: как и в 4-3-3 образца прошлого сезона, пятеро игроков отвечают за начало наступления, ещё пятеро – за её развитие.

Возможно, тактический план Гвардиолы будет отложен до лучших времён – травма Менди сильно сужает функционал схемы 3-5-2 при любой замене. Данило правоног и не сможет приносить такую пользу, как Менди, в атаке и бомбить штрафную соперника подачами, а Лерой Сане не так полезен в защите. Однако лучшее, что Пеп мог найти при смене тактики, он уже нашёл – сколотил связку из Серхио Агуэро и Габриэла Жезуса.



Габи очень много работает в глубине, как «ложная девятка», и значительно прибавляет в силовых качествах (второй гол «Уотфорду» начался с того, что Жезус в борьбе на фланге выкинул Дэрила Янмата плечом – голландец влетел в телеэфир с треском микрофонов). Агуэро же, как в лучшие годы, караулит передачи из глубины, разносит защиту рывками в самый подходящий момент и не жадничает: вспомните его пас на пустые ворота Жезусу в матче с «Ливерпулем». Зимой казалось, что бразильский сорванец усадит Куна на лавку, но сейчас они приносят пользу вместе – и с «Челси» связка не зажжёт снова только из-за несчастного случая.

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Стоунс как олицетворение стиля Гвардиолы

Футбол неизбежно движется к универсализации игроков, и Хосеп Гвардиола понимает это лучше всех тренеров мира. Весной 2009-го в 10 вечера перед класико Пеп набрал Лео Месси и попросил срочно приехать во временный офис на «Сантьяго Бернабеу», где показал аргентинцу видео и очертил его роль в ближайшем матче – так Гвардиола воплотил в жизнь концепцию «ложной девятки». Спустя четыре года Филипп Лам пытался поставить мозги на место, когда Пеп подвинул его в центр поля – тогда Пеп придумал концепцию «ложных фулбэков».



В первом английском сезоне Гвардиола пробовал играть с ложными фулбэками, но Коларов, Сабалета и Санья оказались медленными и плохо готовыми учиться новой роли. Пришлось отложить идею до нового сезона и купить себе сразу троих игроков на дефицитную роль – Бенжамена Менди (увы, он сломался и раньше апреля в строй не вернётся), Кайла Уокера и Данило. Теперь «Сити» активнее использует крайних защитников в центральной зоне, как было в мюнхенской «Баварии», и чаще организует зоны для инсайдов, у которых теперь больше шансов оставаться 1v1 против защитника на фланге.

Но в новом сезоне Гвардиола припас и тактическую новинку. Теперь при схеме с тремя центральными защитниками и варианте билд-апа 3-1 Фернандиньо систематически опускается начинать атаки в центр защиты, а выше поднимается Джон Стоунс. Практическая польза эксперимента пока неясна, но логика понятна: Стоунса ещё по «Эвертону» очень хвалили за сильный первый пас, и поднимаясь чуть выше, Джон может чаще начинать атаку резкой передачей на фланг, а не подготовительным пасом на другого защитника.

Когда «Манчестер Сити» играл с «Ливерпулем» по схеме 3-5-2, схожую роль выполнял Данило.

Стоунса тактическая новичка касается чаще. Будучи самым центральным в тройке защитников, Джон не только поднимается чуть выше под первый пас, но и иногда поднимается выше товарищей, чтобы поджать линию защиты. Авантюрный стиль игры Стоунса стоил «Сити» много очков в прошлом сезоне, но теперь его ошибки не будут стоить так дорого. Обязывают и схема, и возросшая польза для Гвардиолы. Если можно интерпретировать подобную роль как «ложный центральный защитник», то Джон Стоунс – пожалуй, первый игрок, исполняющий её на регулярной основе.

Кевин Де Брёйне – машина

Год назад Хосеп Гвардиола на словах сажал Кевина Де Брёйне за столик рядом с Лео Месси, подчёркивая гениальность бельгийца, а теперь говорит без намёков: «Де Брёйне – один из лучших футболистов, которых я когда-либо видел. Это касается абсолютно всех навыков». Времена, когда Жозе Моуринью выбрасывал КДБ из команды за слабую статистику, давно позади: сейчас у Де Брёйне всего 3 голевых передачи в Премьер-лиге, зато по 3 обостряющих передачи за матч и идеальный ассист на Агуэро в матче с «Ливерпулем». Тогда Кевин одним касанием опустил мяч на землю, а вторым сразу разрезал защиту пасом.

Крутость Де Брёйне – в его универсальности. Продолжая идеологию «ложных игроков», Кевин – активно двигающаяся на разные позиции «восьмёрка». Наибольшую пользу Де Брёйне приносит в «зоне 14», но ситуативно он может уходить на фланг, чтобы оставаться один в один с соперником, и менять в этой роли инсайда. Ситуативно – глубоко спускаться за мячом и вырезать длинную вертикальную передачу на одного из фланговых игроков: в матче с «Уотфордом» Де Брёйне закидывал такие мячи на Кайла Уокера.



Лео Месси всё ещё за отдельным столиком, но Кевин Де Брёйне подсаживается всё ближе.

Агент КДБ. Как лучший игрок «Манчестер Сити» спасает Гвардиолу «Манчестер Сити» продолжает поиск самого себя, который продлится ещё долго, но Кевин Де Брёйне делает этот поиск чуточку легче.

Как разбить игру «Сити»

Реакция Хосепа Гвардиолы на вторничный матч с «Шахтёром» в Лиге чемпионов красноречива: «Шахтёр» – одна из лучших команд, против которых я когда-либо играл. Их стилю сложно противостоять, они здорово контролируют мяч. Без такой агрессии, как сегодня, мы не победили бы эту команду». Почти слово в слово за Гвардиолой повторил и самый понимающий футбол игрок «Сити» Кевин Де Брёйне – взгляды двух гениев сходятся. Никаких рек лести здесь нет: «Шахтёр» – действительно одна из самых недооценённых с точки зрения тактики и стиля игры команд Европы, за которой стоит последить.



«Шахтёр» не только контролировал мяч, но и перекусывал центр поля «Манчестер Сити», когда мяч переходил к англичанам. У центральной линии выстраивался шестиугольник, насыщающий пространство и отрезающий вариант вертикального паса через середину. Вдобавок «Шахтёр» здорово реагировал на моменты, когда «Сити» отодвигал мяч назад, и поджимал повыше. Выходить из-под такого давления помогало только включение лишнего игрока в билд-ап, которому предшествовали 40 секунд тяжёлого поиска выхода.

До красной карточки схожим образом действовал и «Ливерпуль»: Юрген Клопп логично перекрывал центральную зону, быстро реагировал на включения Давида Сильвы или Де Брёйне из глубины. Оставалось только возвращаться к диагоналям на фланги, терять мячи и попадать во фланговые ловушки. Сам же «Сити» попадался, когда крайних защитников, Менди и Уокера, вытаскивали прессинговать и кидали мяч в их зоны: Мо Салах разносил Отаменди на скорости, только потом ошибался с решением. Всё разбилось после удаления Мане – «Ливерпуль» потерял игрока, помогавшего в давлении без мяча, центральную зону стали контролировать двое красных вместо одного, так что дальше игра была сделана.



Интенсивность прессинга и наглухо перекрытая середина поля – главные ключи к победе над «Манчестер Сити». Для Антонио Конте условия вполне комфортные: у «Челси» есть Н’Голо Канте (хватит объяснений, и так понятно). «Сити» очень важно показать себя в таких условиях – пока сезон для Гвардиолы протекает как по маслу. Хосеп уже предостерёг команду: «Игроки знают, что сейчас только сентябрь. Год назад «Сити» тоже начинал хорошо».



Первый серьёзный тест «Сити» в сезоне будет очень интересным – ждите.