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Леонид Слуцкий
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Слуцкий раскачивается. «Халл» громит «Бирмингем», прерывая серию неудач

Что об этом думают в Англии.
30 сентября 2017, суббота. 19:54 Футбол
Англия - Чемпионшип. 11-й тур
30 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
6 : 1
Бирмингем Сити
Бирмингем
1:0 – Кэмпбелл – 7, 2:0 – Мейлер – 11 (пен), 3:0 – Боуэн – 26, 4:0 – Гросицки – 72, 5:0 – Хенриксен – 76, 6:0 – Ларссон – 87, 6:1 – Галлахер – 90+1

Что произошло

«Халл» разгромил пожаловавший к гости «Бирмингем». «Тигры» с первых минут взяли игру под контроль и не дали аутсайдеру даже призрачного шанса зацепить очки. Несмотря на то что у ворот кипера «Халла» Макгрегора моменты возникали регулярно, реализовать гостям удалось только один. И то в самой концовке встречи, когда всё уже было ясно. Классный матч провели Дэвид Мейлер, Себастьян Ларссон и Камил Гросицки, которые становятся лидерами в команде.

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Сезон

Однако возносить Слуцкого и его «Халл» до небес уж точно не стоит. Это первая с 25 августа победа «тигров» в лиге. За месяц команда набрала только два очка, зацепив ничьи с аутсайдерами — «Сандерлендом» и «Редингом». В прошлом туре «Халл» так и вовсе вновь упал в грязь лицом перед немногочисленными болельщиками, уступив «Престон Норт Энд». Причём на последних минутах матча. Вместе с тем «Халл» — самая забивающая команда Чемпионшипа. Однако и 22 мячей им не хватает, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Даже несмотря на уверенную победу по итогам тура, Слуцкий и его подопечные могут упасть на 18-ю строчку в турнирной таблице.

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Что говорит Слуцкий

Тренер старается смотреть на ситуацию позитивно и делает акцент на том, что команда прогрессирует и у них светлое будущее.

«У меня по-прежнему позитивный настрой, — говорит он. – Я управляю ситуацией в команде. Понимаю, сейчас сложный отрезок, но, если не будем позитивно мыслить, мы не добьёмся результата. В каждом матче мы были близки, у нас были шансы победить, но мы не смогли. Очень тяжело, когда у тебя такие результаты и тебе не везёт. Когда нет положительного результата, нужно стараться что-то изменить. Мы очень близки к хорошим результатам, но нужно делать, а не говорить. Если вы спросите меня о внешнем давлении, то оно на меня не влияет, потому что болельщики относятся ко мне дружелюбно. Я свой самый большой критик».

Что говорят пресса и болельщики

«Слуцкий постепенно понимает, как работает Чемпионшип. В последних матчах обычно весёлый русский выглядит сдержанным и сосредоточенным», — Independent.
«Халл» работает и движется не в том направлении», — Sky Sport.

«Надеюсь, сегодняшняя победа — 6:1 поможет Слуцкому завоевать уважение фанатов «Халла», которые хотят быстрых перемен».

«Победа — 6:1. Слуцкий может вздохнуть спокойно. Они были гораздо сильнее дома».

«Говорите что хотите о «Бирмингеме», но если Слуцкий не завоюет приз «Тренер сезона», это будет несправедливо».

«Великолепная поддержка сегодня, рад видеть новую команду».

И только одно во время и побед, и поражений на «Кей Си Стэдиум» остаётся неизменным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Халл Сити Леонид Слуцкий
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