«Спартак» наконец-то уберёг счёт 2:0. И даже не зевнул ни 4 в 1, ни 4 в 2

Немного странно, что к очному матчу «Урал» шёл в таблице Премьер-Лиги выше чемпиона. И что шансы «шмелей» на очки в Москве были очень увесистыми. После Лиги чемпионов наши клубы традиционно тяжело вкатываются в ритм, к чему «Спартак» не привык. А тут ещё «Ливерпуль», выжавший все соки физически и эмоционально. Ещё и целый состав травмированных, от Реброва до Зе Луиша. Массимо Каррере приходится выпускать почти всех здоровых игроков и находить им внезапные роли – так что нет ничего удивительного, что второй матч Премьер-Лиги кряду начал в опорной зоне Ивелин Попов.

Однако масса трудностей и проблемы с физикой не помешали «Спартаку» провести один из самых цельных матчей в сезоне. По беговой статистике красно-белые проседают в рывковой и спринтовой активности в концовках матчей, выбивающихся из недельного цикла (то есть с третьего дня на четвёртый), самым ярким примером был матч с «Динамо». Так что единственно верным планом было заранее обеспечить себе максимально комфортное преимущество, поджать соперника. В истории с нынешним «Спартаком» это может работать раз, другой, но не весь сезон же.

Интенсивность красно-белых обеспечивал Дмитрий Комбаров: его всегда есть за что покритиковать, но уже на старте матча своим активным прессингом он выключил из игры вспыльчивого Георгия Чантурию. Вместе с грузином, раздающим интервью почему-то только на испанском, потух и остальной «Урал». Ярко проявившая себя неделю назад пара форвардов Бикфалви – Евсеев оказалась оторванной от мяча. Прессинг «Спартака» и его нагнетание остроты были простоватыми, но эффективными: «Урал» валился и 5 раз дал сопернику пробить перспективные штрафные со своей трети поля. Правда, у Фернандо мяч никак не долетал до девятки – то чуть выше, то в стойку, держащую сетку ворот.

«Урал» лишь однажды взломал слабейшую зону нынешнего «Спартака», опорную, и не извлёк из этого выгоды, а потом монотонно отбивался от атак москвичей и пытался хоть немного подержать мяч, а не пульнуть его очередной длинной передачей без адреса. «Спартаку» же понадобилось три острых захода в штрафную Ярослава Годзюра, чтобы огорчить голкипера. Первый, с диагональю Ещенко на Комбарова, кончился блокированным ударом. Второй, с Мельгарехо в завершении, тоже встретил блок. Третий стал голевым: Адриано и Попов, полезно сыгравший на непривычной позиции, сообща отобрали мяч в центре, довели его до Мельгарехо, парагваец отдал очень сложную для защитников передачу в центр, а Александр Самедов поймал вратаря на противоходе.

В начале матча «Спартак» едва не потерял и Самедова тоже. Его травма не вписывалась в общую историю болезней красно-белых: Александр столкнулся головами с Меркуловым, неприятно упал, а партнёры даже держали голову игрока, как бывает только в очень серьёзных случаях. Самедов быстро оклемался, включился в решающий эпизод матча, а потом помог Каррере видоизменить игру «Спартака». С 4-2-3-1 красно-белые перестроились на 4-3-3, а Самедов составил треугольник в середине с Фернандо и Поповым: ход, который помог сыграть в центре поля организованнее, чем команда приучила в нынешнем сезоне.

На второй тайм «Спартак» явно вышел с желанием поскорее успокоить игру, чтобы не зависеть от своей физической формы, и сразу же ужалил «Урал» двумя контратаками. Первую, где Попов здорово довёл мяч до Мельгарехо, загубил сам парагваец, сильно сблизившись с вратарём. Вторая же оказалась отлично расчерченной: Фернандо подхватил мяч после отбора Кутепова, отдал Педро Роше, бразильский новичок сыграл на Адриано, получил мяч обратно – и положил «Уралу» второй мяч.

В нынешнем сезоне «Спартак» часто обманывал мысли, что при счёте 2:0 игра уже сделана, однако с таким «Уралом», выдавшим точно худший матч в сезоне, впечатление наконец-то не было обманчивым. «Спартак» был похож на себя образца прошлого сезона, поймавшего кураж и старавшегося добить соперника, а Луис Адриано и Педро Роша активнее остальных пробовали довести счёт до крупного. Роша кошмарил защитников «Урала» и в одном из моментов красиво закрутил мяч так, что он попал на сетку, а Луис Адриано замучил Грегора Балажица и довёл словенца до красной карточки. Да, «Спартак» проходил даже 2:0 с удалением соперника, но «Тосно» гораздо больше давил и цеплялся за мячи, а не отбивался в слезах.

Но важный сигнал «Спартак» тоже получил при счёте 2:0 – на 89-й минуте, когда Педро Роша забил ещё один мяч, отменённый из-за офсайда. Роша начал спорить с судьёй, ещё два игрока встали, а «Урал» быстро разыграл мяч, и Массимо Каррера пришёл в бешенство, прыгая по технической зоне. «Спартак» терял очки в таких условиях только из-за потерь концентрации, и сегодня была всего одна, уже перед финальным свистком, но даже она взбесила Карреру.

Только с такой реакцией можно думать о подъёме в таблице. Теперь чемпион всё-таки выше «Урала», но это не надо рассматривать даже как локальный успех.