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Массимо Каррера
Текст: Полина Куимова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Каррера: это одна из лучших наших игр в этом сезоне

Александр Тарханов хвалит «Спартак», а Массимо с ним соглашается.
30 сентября 2017, суббота. 22:17 Футбол

Первым на пресс-конференцию по традиции пришел тренер гостей. Александр Тарханов честно признал, что «Урал» сегодня сыграл плохо, а также рассказал, почему уже долгое время не может забить Владимир Ильин.

— Результат закономерный: «Спартак» нас полностью переиграл. Это была первая игра, когда мы не смогли оказать сопротивление. У нас в команде много молодых ребят, которые пока не готовы выигрывать такие матчи. Наше состояние сегодня было не оптимальным, чтобы переиграть «Спартак». Обычно мы побеждаем за счет самоотдачи, желания и настроя игра выстраивается, а сегодня такого не было.

— «Спартак» настолько хорош?
— «Спартак» сегодня был хорош. Наверное, это первая игра в сезоне, когда они сыграли очень мощно. Может, раньше они мысленно готовились к «Ливерпулю», поэтому игры у них не задавались. Сегодня мы были плохие, но мы не та команда, которая может подряд выигрывать матч за матчем. Даже «Спартак» в этом году так не может. Видимо, после чемпионства нашел спад.

«Спартак» наконец-то уберёг счёт 2:0. И даже не зевнул ни 4 в 1, ни 4 в 2
Александр Самедов и Педро Роша нокаутировали «Урал».

— Что с Емельяновым?
— У него травма. Мы его сегодня не привезли, потому что у него обострились боли в колене.

— Есть ли у вас претензии к судейству?
— Когда забивали второй гол, там было явное нарушение на Бикфалфи. А так никаких претензий нет.

— Почему не забивает Ильин?
— Он в составе вышел один раз и три раза на замену. На сборах забивал в каждой игре, хорошо выглядел, но получил травму. Сейчас он не готов – лечится уже с июля. Из сборной его отправили, потому что в двух местах был надрыв.

Массимо Каррера зашел в зал для пресс-конференций под аплодисменты и громкое «Брависсимо!». Главный тренер «Спартака» улыбнулся – ему явно было очень приятно.

Александр Тарханов сказал, что «Спартак» сегодня сыграл мощно. А вы что думаете?
— Думаю, это одна из лучших последних игр. Мы создавали моменты, контролировали мяч, забили. В конце матча хорошо владели мячом и не рисковали.

— В первом тайме вы провели тактические перестановки. Это был предыгровый план?
— У нас есть игроки, которые могут играть на разных позициях. Мы перешли на 4-3-3 или 4-1-4-1. Называйте, как хотите. Мы лучше держались на поле и могли действовать опаснее.

— Перерыв на сборные поможет или все же расслабит?
— Безусловно пауза нам в помощь – в последнее время мы очень много играли. Будет возможность восстановиться травмированным игрокам. Плюс мы сможем хорошо поработать.

— Показалось, что не по футбольному, трусовато сыграл Педро Роша в некоторых моментах.
— Он провел хороший матч в обороне, много бегал. Да и вообще у него хорошие оборонительные качества. Этот игрок может расти. Сегодня у него сначала проявлялась какая-то скромность, но, когда мы поменяли схему, у него стало больше свободных зон, и он стал действовать лучше.

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— Почему вы так редко проводите замены?
— Попов и Самедов чувствовали себя хорошо, поэтому у меня не было потребности в заменах.

— Что с Адриано? Он сам попросил замену.
— С ним все хорошо. Он просто сегодня много бегал. Тем более, Луис — один из тех игроков, кто всегда выходил на поле. Это нормально, что он устал. Проблем вообще никаких нет. Я очень доволен его игрой как с мячом, так и без него.

— Этот матч дал ответ тем, кто считает, что неудачи «Спартака» связаны с новым помощником тренера по физподготовке?
— Это то, что думают другие. Я так никогда не считал. У меня не было сомнений. То, что думают другие, меня касается, но до определенного момента. А так меня это не интересует. Я знаю, что мы делаем, и доверяю своим людям. Если до сих пор не было результатов, то это не из-за физической подготовки. Сегодня мы вышли собранными, перебежали соперника и провели хороший матч – и все это после матча с «Ливерпулем». Все ответы мы можем давать на поле. Но поймите, что выступление не идет в ногу с результатом. Если по сравнению с соперником ты играешь более агрессивно, то каждой команде будет сложно встречать «Спартак».

— Что говорили команде в перерыве?
— В перерыве обычно говорятся одни и те же вещи, никакой специальной алхимии здесь нет. Ребята просто смогли понять и исправить ошибки, которые они совершили в прошлом. Сегодня был похожий случай, как с «Тосно»: мы играли в большинстве, вели в счете, но, в отличие от того матча, мы смогли до конца встречи оставаться сконцентрированными.

Видео можно посмотреть в твиттере РФПЛ

— Илья Кутепов сегодня вышел в старте, хотя лимит позволял выпустить еще одного иностранца. Он возвращает прежнюю форму?
— Да, вы же сами его видели сегодня. В последних матчах он показал, что возвращается тот игрок, который мне всегда нравится. Илья хорошо тренируется, выкладывается на 100% и, когда я вызываю его в бой, всегда готов. Уверен, что он может стать топ-игроком.

— И последний вопрос. Вам не холодно?
— Нет. Согреться мне помогают адреналин и эмоции. В декабре, может быть, тоже буду в костюме.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак ФК Урал Александр Тарханов Массимо Каррера
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