Самый страшный момент вечера в Тушино. Как спасали Самедова

Хорошо, что всё обошлось.

30 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве «Спартак» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счётом 2:0. В дебюте встречи полузащитник красно-белых Александр Самедов в борьбе за верховой мяч столкнулся с соперником и рухнул на газон. Подоспевшие партнёры по команде Дмитрий Комбаров и Георгий Джикия оказали Александру первую помощь, предотвратив западение языка. Отметим, что Самедов в первом тайме открыл счёт, замкнув прострел Лоренсо Мельгарехо.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» – «Урал», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.

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