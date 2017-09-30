Блестящий футбол, который впишут в учебники. Даже несмотря на счёт

Все сливки европейской тактики от «Челси» и «Ман Сити», сконцентрированные в коробке «Стэмфорд Бридж» и 95 минутах времени.

Перед игрой

«Возможно ли остановить этот «Сити» — главный вопрос, который читался между строк во всех английских спортивных изданиях перед главным матчем осени в АПЛ. Гвардиола, потративший прошлый сезон на необходимый тюнинг манчестерской машины, в начале сезона этого летит на ней к чемпионскому кубку. Во всяком случае, старт выдался ну очень резвым. Три последних матча в АПЛ «Сити» выиграл с общим счётом 16:0, а шесть последних матчей во всех турнирах – со счётом 24:1. И это действительно впечатляет.

16:0 в трёх матчах АПЛ от «Ман Сити». Это вообще законно? Хосеп Гвардиола сколотил самую мощную команду стартового отрезка сезона.

«Челси» тоже набрал шикарную форму – вливается в команду наконец-то используемый в качестве чистой «девятки» Мората (поучаствовал в 17 из 18 голов команды, когда выходил на поле), налаживается взаимодействие в защите. Да и с составом всё более-менее в порядке – пропустит матч лишь Давид Луис из-за дисквалификации. А вот у «Сити» кадровые проблемы посерьёзнее. Как минимум до апреля выбыл самый дорогой защитник мира Менди, а Агуэро угодил в аварию в Амстердаме, сломал ребро и пропустит два месяца.

Букмекеры из-за фактора домашнего поля отдавали небольшое преимущество «Челси», но в целом шансы оценивались как равные.

Идеи Конте

Из-за потери Давида Луиса, отвечающего за вывод мяча из обороны, Конте пришлось перестраивать структуру игры. Так, тройку центральных защитников составили Кристенсен, Рюдигер и Кэйхилл, которые искали пасом латералей Аспиликуэту и Алонсо или низко посаженного Фабрегаса. Главной задачей «Челси» стало противоборство средней линии «Сити», потому Конте сконцентрировал внимание на этом компоненте, максимально насытив центр поля.

Сеск и Бакайоко действовали в глубине опорной зоны, Канте играл чуть ли не правого нападающего, отвечая за высокий прессинг. Порой Н’Голо и Сеск менялись местами, но суть оставалось прежней. Главная задача – перекрыть воздух сопернику в центре поля и заставить того пасовать на фланг.

Главными фигурами, которых надо было нейтрализовать, стали Фернандиньо и Стоунс. От бразильца на протяжении всего первого тайма не «отлипали» Азар и Мората.

А вот Джону давали разыгрывать мяч на фланги, а в прессинг «Челси» включался только когда мяч получали не так здорово пасующие Отаменди и Уолкер.

Когда Мората получил травму, Конте предпочёл Батшуайи, игроку того же плана, мобильного и резкого Виллиана. Это позволило уплотнить прессинг защиты «Сити», но защитникам «Челси» и Фабрегасу стало просто не на кого посылать мяч вперёд. Если когда Мората находился на поле, отчётливо виделся план Конте по работе на подборах и врываниях Конте и Сеска в штрафную Эдерсона…

… то во втором тайме «Челси» и вовсе перестроился на схему 3-6-1 с одиноким Азаром на острие. Как итог – практически нулевой КПД у чужих ворот.

Свою ошибку Конте решил исправить на 65-й минуте, когда «Сити» окончательно завладел преимуществом, с помощью ложных фулл-беков Уолкера и Делфа легко перекусывая атаки хозяев. Но не успел – получившая-таки свободу в центре группа атаки «Сити» нашла мячом отрезанного от игры Жезуса, тот отыгрался на де Брёйне и записал на свой счёт ассист. Чем дальше, тем чаще эти провалы повторялись, а когда Конте выпустил на поле Педро вместо Бакайоко и окончательно разгрузил центр поля, «Сити» стал полным хозяином положения и только чудом не отправил второй мяч в ворота Куртуа.

Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ Моуриньо делает своё дело.

Причинами поражения «Челси» можно назвать травму Мораты, не совсем верное решение Конте играть без чистой девятки, и, конечно же, ходы Хосепа Гвардиолы.

Идеи Гвардиолы

Гвардиола знал, что «Челси» будет стараться не давать развивать атаки через центр, используя возможности Фернандиньо, потому приберёг два тактических хода. Первый – выход через Стоунса, который частенько оказывался даже выше Фернандиньо и искал Сильву и де Брёйне пасом. Как итог – Джон совершил наибольшее количество пасов в игре с точностью свыше 97%.

Второй – ложные фулл-беки. Уолкер и Делф (особенно Делф) провели фантастический объём работы, помогая Стоунсу и Фернандиньо легко выходить из-под прессинга.

С учётом старательно перекрытого «Челси» центра в атаке «Сити» сосредоточился на разыгрывании фирменных треугольников по флангам. Подключение флангового защитника, смещение Сильвы или де Брёйне, и вуаля – опасный момент.

В этом эпизоде всё закончится опасным проходом Сильвы, однако чаще всего за счёт такого розыгрыша «Сити» выводил на свободное пространство Зане или Стерлинга, которые простреливали в штрафную.

Гвардиола дождался момента, когда центр поля «Челси» даст слабину. Габриэл Жезус, который большую часть матча провёл за спинами защитников синих и касался мяча считанное количество раз, уличил момент и конвертировал его в гол де Брёйне. Удержать нужный счёт стало делом техники.

Подуставшего Сильву сменил Силва, центр поля был укреплён Гюндоганом. Как итог – минимальная, но очень важная победа, которая уже в сентябре позиционирует «Манчестер Сити» как главного претендента на титул АПЛ. Жалко только, что такую тактическую зарубу мы увидим ещё нескоро.