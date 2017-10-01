Букмекеры назвали главного кандидата на пост тренера «Баварии». Кто же он?

А в РФС высказались о лимите на легионеров. Главное — в обзоре дня

«Спартак» обыграл «Урал» и сравнялся с «Ахматом» по количеству очков

«Спартак» выиграл у «Урала» в матче 12-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 36-й минуте Луис Адриано совершил перехват в центре поля, Ивелин Попов сделал передачу в свободную зону на ход Лоренсо Мельгарехо, тот прострелил в штрафную, а Александр Самедов в касание уложил мяч в угол ворот.

В дебюте второго тайма Илья Кутепов совершил отбор в центре поля, Фернандо тут же сделал перевод к штрафной, Педро Роша получил обратную передачу от Луиса Адриано, выскочил на ворота и пробил мимо голкипера. На 74-й минуте Луис Адриано обыграл Грегора Балажица, тот сзади ударил бразильца. Владислав Безбородов показал игроку гостей вторую жёлтую карточку.

«Рубин» — «Амкар» — 0:1. Казанцы потерпели четвёртое подряд поражение в РФПЛ

«Рубин» уступил «Амкару» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный гол на 83-й минуте забил Януш Гол. Дарко Бодул длинной передачей в чужую штрафную нашёл польского хавбека, тот на всех парах выскочил на ударную позицию и с лёта пробил под перекладину.



«Рубин» проиграл четвёртый подряд матч в РФПЛ и, набрав 14 очков, идёт на 10-м месте в турнирной таблице. «Амкар» (14) занимает девятую позицию.

«Тосно» обыграл «Ахмат», оставшийся вдесятером во втором тайме

В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» со счётом 1:0 обыграл «Ахмат», одержав первую домашнюю победу в РФПЛ. Первый тайм прошёл без голов, а в начале второй половины встречи грозненская команда осталась вдесятером — на 50-й минуте Антон Швец жёстко врезался в Антона Заболотного, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Единственный гол «Тосно» удалось забить на 78-й минуте — Евгений Марков головой отправил мяч в дальний верхний угол.

«СКА-Хабаровск» в матче с «Ростовом» одержал свою вторую победу в РФПЛ

В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» на своём поле со счётом 2:1 обыграл «Ростов», одержав свою вторую победу в РФПЛ. Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте, когда точным ударом отметился Мирослав Маркович. В самом конце первого тайма гости сумели отыграться — счёт сравнял Виталий Устинов. Победный мяч хабаровская команда забила на 71-й минуте — автором решающего гола стал Денис Дедечко.

Вице-президент РФС назвал условие для отмены лимита на легионеров

Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что отмена лимита на легионеров в российском футболе возможна только в том случае, если клубы перестанут покупать иностранных игроков на бюджетные средства и деньги госкорпораций.

«Лимит можно отменять только в одном случае: если не будет бюджетного финансирования клубов. То есть отменяем лимит, но запрещаем покупать легионеров на бюджетные средства и деньги госкорпораций. И тогда такие бизнесмены, как Сергей Галицкий, могут делать всё, что захотят: растить своих или покупать. За такими клубами, как «Краснодар», — будущее российского футбола», — приводит слова Анохина «Советский спорт».

Мутко допустил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ не изменится

Bild: «Бавария» достигла договорённости с экс-наставником «Боруссии» Д Тухелем

Руководство «Баварии» достигло договорённости с бывшим наставником дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем, утверждает Bild. В ближайшее время специалист подпишет контракт и станет главным тренером мюнхенского клуба. Немецкое издание опубликовало фотографию Тухеля, который, по его информации, направляется в Мюнхен.

Фотографию можно посмотреть на странице Bild в «Твиттере».

Букмекеры назвали имя преемника Анчелотти на посту главного тренера «Баварии»

Накануне главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти был отправлен в отставку. Причиной увольнения 58-летнего специалиста послужило поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Вместе с Карло Анчелотти команду покинули и все его помощники. Временно исполнять обязанности главного тренера будет 40-летний Вилли Саньоль.



Букмекеры считают, что следующим постоянным главным тренером «Баварии» станет Томас Тухель (1.67). Следом идут Саньоль (2.75) и Юлиан Нагельсманн (6.50) (см. все коэффициенты).



Аутсайдерами считаются Юрген Клопп (17.0), а также Хаби Алонсо, Луи ван Гал, Йоахим Лёв и Диего Симеоне (по 21.0).



Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды — Суперкубок страны.