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Андре Виллаш-Боаш
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Виллаш-Боаш дисквалифицирован до конца сезона. Что вообще творится в Китае?

Тевеса ненавидит вся страна, футболистов избивают охранники, а клуб устраивает молебен на стадионе, чтобы начать побеждать.
1 октября 2017, воскресенье. 09:00 Футбол

Китай больше не покупает звёзд

Давненько мы не заглядывали в этот диковинный чемпионат, потому давайте начнём с важного. Судя по всему, больших трансферов здесь больше ждать не стоит. В Китае разуверились в стратегической модели приглашения звёзд, потому ужесточили лимит на легионеров и ввели солидный налог на иностранных футболистов.

Сейчас на поле может появляться не больше четырёх легионеров, в стартовом составе – только три. Плюс в основе обязательно должен присутствовать местный футболист моложе 23 лет. В итоге летом не состоялось ни одного громкого перехода в Суперлигу. Рубен Кастро, Рикарду Ваш Те, Марио Суарес – теперь китайские клубы предпочитают брать качественный, но при этом бюджетный товар. «Китайские игроки пашут на тренировках. Здесь лимит не расслабляет футболистов, как происходит в России», — рассказывает Одил Ахмедов. В общем, китайский футбол старается развиваться и двигаться дальше. Ну а теперь к самому интересному.

Виллаш-Боаш толкается с арбитром

Старая добрая тема с жалобами на судейство. И в Китае Виллаш-Боаш продолжает войну с арбитрами. В 26-м туре Суперлиги «Шанхай СИПГ» Андре обыграл «Бейцзинь Гоань», но португалец был настолько возмущён действиями судьи, что постоянно кричал на него, а после финального свистка решил даже с ним потолкаться. В итоге китайская футбольная ассоциация влепила Андре восемь матчей дисквалификации. До конца чемпионата осталось всего четыре тура, а значит, что в этом сезоне своего тренера на скамейке Халк и Оскар больше не увидят.

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После подписания контракта с китайским «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш вошёл в число самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Халк продолжает зажигать

Кстати, о Халке. Он в Шанхае живёт припеваючи. Вместе с ним сюда переехала вся его семья и большинство друзей, потому скучать ему не приходится. В интервью Халк говорит, что сделал абсолютно правильный выбор, согласившись на контракт с «Шанхай СИПГ». Чтобы в этом убедиться, можно просто полистать его «инстаграм».

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» Халка

На футбольном поле тоже всё в порядке. В чемпионате Китая Халк немного сбавил обороты – на его счету 13 голов в 24 матчах. Зато в азиатской Лиге чемпионов он в статусе лучшего бомбардира турнира ведёт свою команду к финалу.

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Пока все следили за Кубком конфедераций, а европейские команды готовились к новому сезону, Китай продолжал баловать дикими историями.

Тевеса ненавидят в Китае

А вот у Тевеса наоборот всё плохо. Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Ву Цзиньсу вывел Карлоса и его звёздного напарника Фредди Гуарина из состава за избыточный вес.

«Я беру на себя ответственность за результат, игроков. Если вы не можете делать всё возможное ради успеха команды, то не будете включены в состав. Я тренировал много звёздных футболистов, и репутация здесь не играет никакой роли», — говорит бесстрашный Цзиньсу.

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И в самом деле, повод для такого решения у тренера есть. На счету Карлитоса всего два гола за сезон (один с пенальти). Мягко говоря, не лучшая статистика для самого высокооплачиваемого футболиста мира. Мало того что Тевес постоянно берёт больничные и, поговаривают, сам придумывает себе травмы, так ещё и в интервью рассказывает, насколько в Китае плохо с нормальной едой и как неуклюжи местные футболисты. Логично, что в соцсетях его поливают грязью, а после очередного отлёта в Аргентину «на лечение» Тевес получает твиты в стиле «не возвращайся, я сам переправлю твой багаж к тебе на родину».

Монахи, которые принесли первую победу

«Хэнань Цзанье» — один из аутсайдеров Суперлиги, о котором бы никто и не вспомнил за пределами Китая, если бы не один занятный ритуал. Недавно команда победила в первом домашнем матче за три месяца и теперь убеждает всех, что это не просто случайность. За несколько часов до домашней игры с «Шаньдун Лунэн» клуб пригласил на стадион 15 даосских монахов, которые провели специальный обряд и молитвы за победу команды.

Китайская ассоциация футбола идею не одобрила, отметив, что футбольное поле не место для религии, а «Хэнань Цзанье» стоит добиваться результатов своими усилиями, а не при помощи богов.

Хорошо, что в официальном матче «Зенит» и китайская команда сыграют вряд ли. Иначе и петербуржцев вполне могли бы уличить в читерстве.

Охранники избивают футболистов

И немного дичи из китайского пердива. Начало второго тайма между командами «Харбин Итэн» и «Юньнань Лицзян» затянулось на 50 минут. Как выяснилось позже, футболистов «Харбин» в это время избивали охранники стадиона.

В перерыве, по словам представителей «Харбин Итэн», в раздевалке погас свет, после чего в помещение вошли десятки охранников и начали избивать игроков дубинками. В свою очередь в «Юньнань Лицзян» считают, что охрана была вынуждена вмешаться, потому что игроки гостей по ходу игры угрожали главному арбитру встречи. При этом к использованию дубинок они не прибегали.

Неизвестно, были ли использованы дубинки, но игроки «Харбин Итэн» на второй тайм таки вышли, причём без синяков. А вы говорите, все футболисты – симулянты.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андре Виллаш-Боаш Карлос Тевес Халк
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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