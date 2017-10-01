Тысячеликий герой. Почему со «Спартаком» и дальше будет весело и страшно

К победе «Спартака» над «Уралом» болельщикам надо отнестись спокойно, ведь это редкий момент, когда команда сохранила им нервы.

Как минимум во второй раз в сезоне констатирую появление выводов о возвращении НАСТОЯЩЕГО «Спартака». Первый был после «Краснодара» — тогда тоже чемпиона радостно вернули в гонку за «Зенитом». Что было дальше — все помнят.

Нет, «Спартак» даже теперь, после первой спокойной победы в сезоне продолжит играть так, что окружающим будет весело и страшно. У команды нулевой запас прочности как в игровом ресурсе, так и в человеческом — это уничтожает любую, даже минимальную надежду на стабильность в игре. Каждый матч для «Спартака» сейчас — отдельная история, и факт состоит в том, что глядя на стартовый состав никто не может предположить, чем в итоге всё закончится. Доказать это можно хотя бы вчерашней игрой: в обороне выходят одновременно Ещенко, Кутепов, Джикия и Комбаров, и всё это накрывается одним номинальным опорником. Вряд ли от такой обороны ждёшь сухого матча, но «Спартак» не позволил «Уралу» создать вообще ничего.

«Спартак» наконец-то уберёг счёт 2:0. И даже не зевнул ни 4 в 1, ни 4 в 2 Александр Самедов и Педро Роша нокаутировали «Урал».

Стабильности в игре «Спартаку» невозможно дождаться, когда защитники выбрасываются на оппонента, превращая одно конкретное единоборство и последующую атаку соперника в русскую рулетку. У лучшего из игроков красно-белой обороны, Сердара Таски, в порядке вещей иметь по итогам 90 минут 0 попыток вступить в отбор — именно потому что он отбивается на ногах и в стык идёт только в том случае, когда действительно соперник имеет возможность получить голевой момент. Его партнёрам чаще не хватает концентрации и игрового мышления, чтобы действовать так.

Три «хорошо» и три «плохо» в игре «Спартака» с «Ливерпулем» «Спартак» заслуживает похвалы, но есть и отрицательные вещи, которые остаются неизменными.

Стабильности в игре «Спартаку» невозможно дождаться, когда слишком многое в построении атак зависит от действий одного футболиста. Фернандо, конечно, хорош, но когда его отпрессовывают двойной опекой, оказывается, что ни через короткий пас, ни через заброс в сторону высокого нападающего команда выйти со своей половины поля бывает не в состоянии. Эпизод из матча с «Ливерпулем», когда Фернандо немного сошёл с ума и побежал с мячом из своей штрафной, едва не привезя гол, — гипертрофированное подтверждение реальности. Бразилец, конечно, в этой ситуации ошибся, но он стремился сохранить мяч через пас, а открываться под него никто не спешил. С похожей проблемой в начале своей работы с «Боруссией» столкнулся Томас Тухель, у которого очень многое зависело от объёма действий опорного полузащитника Юлиана Вайгля. Как итог: «Боруссия» тогда тоже страдала от нестабильности в игре.

Стабильности в игре «Спартаку» невозможно дождаться, когда другой футболист, на котором лежит большой объём работы — нападающий, позволяет себе в отдельных эпизодах просто выключаться. Да, Луис Адриано — отличный финишер, но чемпионскому «Спартаку» не особо нужен был нападающий-финишер, команда выиграла сезон с парнем, который полгода вообще не забивал. «Спартаку» для чёткого самоопределения, которое было найдено в прошлом году, нужен нападающий, цепляющийся за все мячи, здорово действующий в подыгрыше. Без Зе Луиша с этим большие проблемы.



Наконец, стабильности в игре «Спартаку» невозможно дождаться из-за невероятного количества травм и повреждений. Даже во впервые спокойно выигранном матче победный мяч команде организует футболист, который за несколько минут до этого теряет сознание в столкновении с соперником — где уж тут ждать стабильности, сплошная непредсказуемость.

Время быть героями. В чём единственный шанс «Спартака» сегодня «Ливерпулю» не страшно проиграть, но будет страшно, если «Спартак» не покажет свою прошлогоднюю героическую сущность.

В сумме объективных игровых и не очень игровых факторов получается, что как и в прошлом сезоне «Спартак» может точно рассчитывать лишь на одно: на своё умение сжимать зубы и терпеть боль и давление. Перед матчем с «Ливерпулем» я писал, что у команды лишь один шанс — быть героем. «Спартак» на этой неделе действительно себя им показал, но доказал, что был и остаётся героем тысячеликим.



И удивляться очередной его геройской маске — хорошей или ужасной — уже не стоит. Смена масок — это и есть настоящий «Спартак».

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