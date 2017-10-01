Тот случай, когда Игорь Денисов может развалить две команды сразу

В четверг «Локомотив» накачался озверином, чтобы разбить «Злин» за 17 минут, а тренер чехов Богумил Паник сравнил матч с ценной лекцией. Только «железнодорожники» вывалили всю важную информацию в самом начале, а потом начали путаться в словах и фактологии. Даже середняк чешской Суперлиги, чаще атаковавший только при счёте 0:3, обнажил проблемы «Локомотива» – что уж говорить о матчах Премьер-Лиги, где красно-зелёных ловили на ошибках «Рубин», «Урал», «Тосно» и команды пострашнее.

Юрий Сёмин дотащил «Локо» до второго места, но поезд систематически сбивается с маршрута и едет по неправильным рельсам. Лишь один аспект игры нынешнего «Локомотива» действительно соответствует зоне Лиги чемпионов – быстрые атаки: Фернандеш и братья Миранчуки на скорости готовы порвать любого. Правда, в позиционке против закрытых команд «железнодорожники» выбивают синий экран и ломают голову.



Но самые большие проблемы «Локо» испытывает, как только теряет мяч. Судя по матчам Премьер-Лиги, Сёмин уделяет внимание только структуре атаки (с которой действительно полный порядок), но переход из атаки в оборону отлажен ужасно. Кто бы ни составлял пару Игорю Денисову в центре поля, Тарасов или Антон Миранчук, зона легко вскрывается одним пасом, и добавляет головной боли низкая командная скорость возврата «домой» и плохой выбор позиции. Атака со скриншота ниже началась с паса, отрезавшего опорную зону, а ставший правым защитником на весь сезон Игнатьев не успел сорвать атаку – и дальше «Локо» хаотично возвращался назад. Настолько хаотично, что Тарасов решил подстраховать защитника и оставил двух игроков «Злина» в одиночестве на линии штрафной, а Игорь Денисов вообще не попал в кадр.

Проблемы «Локомотива» в центре поля тянутся с начала сезона – вспомните гол Витиньо, который неоднократно разбирался в наших тактических текстах. Они возникают и в позиционных атаках, и в контратаках, и все они связаны с выбором позиции: между двумя опорниками постоянно остаются громадные разрывы, причём регулярно их можно увидеть на одной вертикальной линии, а не на горизонтальной, как у топ-клуба здорового чемпионата. Решить проблему можно, если водить игроков по полю за руку, как Курбан Бердыев, и объяснять каждую ошибку на видео, но в «Локомотиве» таких методов явно нет: иначе бы косяки одинакового свойства не повторялись бы из матча в матч.

Опорная зона красно-зелёных точно не тянет на чемпионскую. Игорь Денисов – 6-й игрок Премьер-Лиги по продвижению мяча вперёд (круче только Кришито, Паредес, Гранквист, Газинский и Каборе), но здесь важна интерпретация статистики: чаще всего Денисов либо кидает мяч на фланг, либо отдаёт Ману Фернандешу, по-настоящему дирижирующему атаками «Локо». Без мяча он неплох по цифрам (2,6 отборов, 1,8 перехватов), но уже не вгрызается в каждый мяч, чаще проигрывая единоборства. Кто бы ни играл с ним в паре, это часто похоже на катастрофу: Тарасов часто плохо выбирает позицию, а Антон Миранчук, добавляющий креатива атаке, слишком любит ходить вперёд – из-за этого Денисов после потерь защищает центр в одиночку.

Вся соль грядущего дерби – в проблемах обратного свойства у «Динамо». В сентябре Юрий Калитвинцев переформатировал тактику команды, ужасно игравшей без мяча летом, но вновь нарушил баланс. С «Зенитом» и ЦСКА бело-голубые выглядели классической broken team, то есть командой, где игроки атаки и игроки обороны существуют отдельно друг от друга, без связующего звена. Связь с тренерскими решениями – прямая: в двух матчах из трёх центр поля «Динамо» насыщали два крепких темнокожих опорника, Соу и Тьям, а фланги полузащиты закрывали Соснин и Темников, выполняющие больше беговой и оборонительной работы, чем креативной.

У «Динамо» очень много проблем. Что с этим делать? Сергей Титов разбирает, почему адаптация команды Калитвинцева к Премьер-Лиге затянулась.

Москвичи научились перестраиваться при позиционной защите на 5-3-2 или даже 6-2-2, но связующего игрока, готового обострить сразу после отбора, у «Динамо» нет. Единственным алгоритмом перехода в атаку в последних матчах стали банальные лонг-боллы на Бечирая. Да и цепляясь за скидки черногорца, «Динамо» предпочитает сохранить мяч и провести позиционную атаку, а не включить скорость. Возможно, из-за того, что у некоторых игроков – того же Темникова, например – большие проблемы с принятием решений на скорости. Но здесь тренерский штаб сам роет себе яму: выставляя оборонительный состав, Калитвинцев лишает команду и более быстрых мозгами игроков (Ташаева), и распасовщика из глубины (Зотова).

Центр поля «Динамо» точно стал сильнее после ФНЛ – скауты попали с Самба Соу, уже ставшим одним из лучших разрушителей Премьер-Лиги. У него царская статистика по отборам (4,4 за матч) и перехватам (3,3), любовь сминать соперников на силовой обводке (28 обыгранных на дриблинге к чужим воротам оппонентов – больше только у Головина и краснодарского Вандерсона). Но Соу плохо дружит с пасом. Попадая под прессинг или встречаясь с плотным бутербродом из двух защитных линий, Самба тяжело находит решение, долго готовит пас и временами допускает ошибки, отдавая мяч сопернику или в аут. Соу здорово подчищает свои же ошибки, моментально включаясь в жёсткий отбор после потери, и болельщики «Динамо» уже полюбили малийца за это – но важно понимать, что без пасующего рядом Самба ошибается и сам.



Тактическая афиша матча «Локомотива» и «Динамо» – это столкновение проблем: красно-зелёные плохо переходят из атаки в оборону, а бело-голубые – из обороны в атаку. Вряд ли «Локо» по взмаху волшебной палочки способен исправить главную проблему за два дня после «Злина», зато у «Динамо» есть потенциальный ключ к исправлению ситуации. Достаточно лишь сделать чуть больший акцент в сторону креатива – в такой игре «Динамо» очень нужен Александр Зотов, единственный качественно пасующий полузащитник в команде. С Соу и Тьямом, нацеленными только на защиту, можно снова рассчитывать на сухарь, но тогда бело-голубые продлят свою безголевую серию ещё на пару недель.