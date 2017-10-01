«Артём начинает нравиться». Как Дзюба убедил Манчини

«Зенит» Манчини растёт. 5 выводов о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России.

На данный момент невозможно найти российского игрока, отношение к которому было бы более противоречивым, нежели Артём Дзюба. Кто-то любит нападающего «Зенита», а кто-то ненавидит его, словно личного врага. Вся карьера Дзюбы – это американские горки взаимоотношений. В воспитанника «Спартака» верили Владимир Федотов, Валерий Непомнящий, Миодраг Божович, Андре Виллаш-Боаш, Леонид Слуцкий и не верили многие другие тренеры. Сегодня Дзюбиньо пытается доказать Роберто Манчини, что заслуживает играть в его «Зените».

Что помнит Манчини и что ему сказали

«Я всё ещё надеюсь, что Артём начнёт забивать. Он сейчас действительно не в лучших кондициях. Но я нуждаюсь в настоящем Дзюбе: в том, которого я видел по телевизору, в том, который забивал», – эти слова Манчини произнёс незадолго до закрытия летнего трансферного окна. В те дни казалось, что форвард-«столб» не останется в «Зените», а если его переход в «Краснодар» или куда-то ещё сорвётся, то он прочно прилипнет к скамейке запасных без шансов получить нормальную игровую практику. Есть информация, что петербургский клуб, идя навстречу желаниям итальянского главного тренера, в какой-то момент предложил даже «быкам» Дзюбу, Виктора Жулиано и доплату (!) в обмен на Фёдора Смолова. Однако Сергей Галицкий был не приклонен: обмен с доплатой возможен только на Александра Кокорина. Дзюба максимум в аренду. В результате Жулиано уехал в «Фенербахче», а Артём – никуда.



Когда Манчини говорит о «настоящем Дзюбе, которого видел по телевизору», он, конечно же, имеет ввиду Лигу чемпионов сезона-2015/16. Тогда российский нападающий забил шесть мячей в восьми матчах, а в среднем на один гол у него уходило 105 минут. Как ни смешно, точно такая же статистика (шесть голов, 105 минут) в ЛЧ-2015/16 была у Лионеля Месси, а, скажем, Златан Ибрагимович, служащий примером для Дзюбы, сыграл за «ПСЖ» похуже. На Артёма обратили внимание в Европе, а вот у нас солидную результативность Дзюбы связывали, прежде всего, с блестящей игрой Халка.

«Халкозависимость» Дзюбы – это с одной стороны, правда, а, с другой, преувеличение. Действительно, примерно половину из двух десятков своих мячей в РФПЛ и Лиге чемпионов россиянин наколотил с передач бразильца. Но вот – интересный факт: после продажи Халка в Китай голевая эффективность Артёма чуть-чуть улучшилась. Если в чемпионате России сезона-2015/16 Дзюбе в среднем на гол требовалась 171 минута (15 мячей за 30 матчей), то следующем чемпионате России – 168 минут (13 мячей за 26 матчей). Потеря Халка не означала, что Артём потерял память и забыл, где находятся чужие ворота. В конце концов, в том же сезоне-2015/16 Смолов забил ещё больше с пасов Павла Мамаева, чем Дзюба с передач бразильца, но и после травмы полузащитника прицел у Фёдора не сбился. Разницу в восприятии игры нападающего «Зенита» сделала Лига чемпионов, которая отложилась в памяти и у



Манчини. Кроме того, шесть голов Дзюбы в четырёх матчах квалификации Евро-2016 усилили эмоциональное восприятие. К сожалению, по ходу группового турнира Лиги Европы сезона-2016/17 при Мирче Луческу нападающий уже скорее думал не о точных ударах, а о том, как не усугубить полученное на Евро-2016 повреждение колена. Хотя в плей-офф с «Андерлехтом» забил гол и выдал голевую передачу, да и в единственном за год матче за сборную России оформил дубль в ворота Коста-Рики. Тем не менее, оценки Артёма стали уже другими. По-видимому, и те люди, с которыми Манчини советовался в «Зените», объясняли прежнюю результативность Дзюбы его «халкозависимостью».

«Стал играть на команду»

Очевидно, Дзюба не убеждал Манчини и с самого начала предсезонных сборов. Наверное, здесь в том числе сказалась инерция прошлого сезона, ведь несмотря на сохранившуюся результативность в РФПЛ, нападающий из-за травмированного колена позволял себе снижать темп в тренировках и играх. Но высокие задачи требуют максимальной самоотдачи, как в первый год москвича в Северной столице. Манчини стремился взбодрить Артёма, к примеру, при помощи шуток с мегафоном и заявлений в интервью о планке в 35 голов для пары своих российских форвардов. Когда убедился, что Дзюба в отличие от Кокорина не тянет, дал команду – паковать чемоданы. Показательным стало решение главного тренера не выпускать экс-спартаковца в основе против «Спартака», хотя он забивал родному клубу в каждом матче за «Зенит». Пять минут в концовке выглядели просто какой-то насмешкой.



Дзюба терял мотивацию, глаза не горели. Это было видно по его поведению на поле, движению, заряженности на борьбу. Вдобавок у «Зенита» на старте сезона здорово работала система 4-4-2 с Кокориным и Себастьяном Дриусси на острие. Когда команда легко забивает, имеет пространство и атакует с высокой интенсивностью на сумасшедших скоростях, Артёму, разумеется, сложно вписаться в эти 4-4-2. Поэтому с «Реалом Сосьедад» он опять остался в запасе. Ему для такого футбола недостаёт скорости. А кому, скажите, из нападающих её хватает при росте 196 см? Но игра игре рознь, да и «Зенит» бывает в разном состоянии. Если нужно взламывать плотную, жёсткую, организованную оборону соперника, атаковать в большей степени позиционно, то Артём может очень сильно пригодится. Мы видели, как в сентябрьских матчах с «Вардаром», «Уфой» и «Краснодаром» у сине-бело-голубых работала схема 4-3-3 с рослым, атлетичным нападающим впереди. Дзюба, остался в «Зените», и, видимо, даже к собственному удивлению обнаружил, что Манчини не ставит на нём крест. «Столб» борется за место в составе – тренер доверяет. Доверие в свою очередь повышает мотивацию, улучшает форму игрока. Первый гол в новом сезоне, пусть и в пустые ворота «Вардара», тоже стал дополнительным импульсом для возрождения снайпера.

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло обратил внимание на перемены в игре Дзюбы: «Заметно, что Артём набирает форму. Я впервые увидел от него настолько высокий объём, как в матче с уфимцами!». Статистика подтверждает слова специалиста: с «Уфой» Дзюба вступил в 22 единоборства (10 выиграл), совершил 54 касания мяча и отдал 37 передач при 75 процентах точности – это были его лучшие цифры в сезоне. Только за стартовые 20 минут, в течение которых «Зенит» забил дважды и сделал результат, Артём успел создать убойный момент для Александра Ерохина, поучаствовал в голевой атаке и нескольких достаточно опасных, кроме того, едва не забил сам – помешал сейв голкипера Александра Беленова. Важно, что «столб» на самом деле не стоял у штрафной, будто вкопанный. Дзюба, Кокорин и Дриусси беспрерывно перемещались по полю, менялись местами, так что иногда он оказывался на фланге, принимал там мяч, цеплялся за него. Карта встреч Артёма с мячом показывает активность зенитовца на совершенно разных участках поля.

В игре с «Краснодаром» Артём вообще 56 раз вступил в единоборства (23 выиграл) и совершил столько же касаний (31 передача, 67% точности). Удивительно, но по встречам с мячом Дзюба с Кокориным оказались в квартете лучших среди игроков «Зенита» – столько же было у Бранислава Ивановича, немного больше у Эмануэля Мамманы. Высокая, сбалансированная игра во всех линиях позволяла зенитовцам в первом тайме быстро доставлять мяч до подвижных нападающих, прессинговать, эффективно защищаться и наступать. Во втором тайме Дзюба, прежде всего, старался за счёт борьбы перевести игру на чужую половину, разгрузить уставшую оборону.



«Он вернул себе ту физическую форму, которую хотел, или постепенно начинает её возвращать. Дзюба стал играть на команду, понял, чего я от него хочу. Мне начала нравиться его игра», – теперь оценки Манчини звучат для игрока совсем по-другому.



Но вместе с тем звучат неприятные для Артёма слова Станислава Черчесова, который сомневается, что сборной России нужен нападающий такой фактуры. Дзюба должен оставаться голодным, как в момент своего прихода в «Зенит», чтобы забивать и не пролететь мимо ЧМ-2018. На футбольное поле ему точно не следует брать пирожки.