Кто на самом деле принёс победу «Спартаку». Футболисты в соцсетях

Самые огненные фото и видео за неделю. Мы бережно собрали для вас самое интересное из социальных сетей.

Вчера вечером «Спартак» выиграл со счётом 2:0 у «Урала». Кто-то отметил схему Карреры, кто-то самоотдачу игроков. Оказывается, это не имело значения. Победу красно-белым принёс всего один человек.

Тысячеликий герой. Почему со «Спартаком» и дальше будет весело и страшно К победе «Спартака» над «Уралом» болельщикам надо отнестись спокойно, ведь это редкий момент, когда команда сохранила им нервы.

Вы, наверное, заметили, у «Чемпионата» есть свой Хью Хефнер (основатель «Плейбоя») – его зовут Никита Кузин, и он властелин рубрики «Красота дня» на нашем сайте. «Зенит» тоже развивает это направление. Возможно, стоит договориться о сотрудничестве и обмене опытом.

И ещё о «Зените». Тут выяснилось, что у Ригони среди множества тату есть особенная. Такая существует только у 10 человек на планете.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Зенита»

Только темнокожий может называть темнокожего «негром». Тогда это не расценивают за оскорбление. То же самое, про «Спартак» и свиней. #хрюхрю

О восстанавливающемся Зобнине говорят больше, чем о здоровых спартаковцах (да, такие ещё остались). Каррера говорит, что полузащитник скоро вернётся на поле. Вопрос нескольких недель. Сам же игрок выложил видео, где прыгает и бьёт по мячу оперированной правой ногой. Подпись к видео как бы намекает, что Роман на финише восстановления.

Лучшее видео этой недели в социальных сетях – это съёмка в VIP-ложе, когда президент «Локо» Геркус вместе со своей свитой наблюдает за матчем против «Ростова». Тяжело припомнить такую открытость со стороны боссов клубов РФПЛ. Здесь же показано, как президент команды подсказывает, когда бить, куда выжимать соперника и кто три раза подряд ошибается на поле.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Локомотива»

Вы же помните про конфликт Неймара и Кавани? Вчера бразилец исполнил пенальти (да, Кавани при этом был на поле). А сразу после игры Неймар выложил фото с партнёрами.



Само собой, среди них не было уругвайца. Совпадение? Не думаю.

Озил играет на приставке в футбол за Озила. Короткое видео, на котором немец проводит экскурсию по дому.

Самое трогательное фото недели. Диего Коста прощается с фанатами «Челси». Несколько тёплых слов от нападающего: «Всё в этом мире имеет начало и конец. Моё время в «Челси» подошло к концу. Это были три замечательных года, которые я никогда не забуду. Два титула чемпиона Англии, Суперкубок Англии, 120 матчей, 59 голов и 24 голевые передачи. Но всему этому пришёл конец, пусть и не так, как я того хотел. Прекрасные болельщики, руководство клуба, товарищи по команде, администрация, все, кто имеет отношение к «Челси», вы навсегда останетесь в моём сознании, в моём сердце. Уверен, что они поймут причину, по которой этот цикл завершён. Я не могу потерять веру в себя. Спасибо «Челси» за всё».