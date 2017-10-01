100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Михаил Георгиев
Фото: instagram.com/rebrov32/

Кто на самом деле принёс победу «Спартаку». Футболисты в соцсетях

Самые огненные фото и видео за неделю. Мы бережно собрали для вас самое интересное из социальных сетей.
1 октября 2017, воскресенье. 16:10 Футбол

Вчера вечером «Спартак» выиграл со счётом 2:0 у «Урала». Кто-то отметил схему Карреры, кто-то самоотдачу игроков. Оказывается, это не имело значения. Победу красно-белым принёс всего один человек.

Тысячеликий герой. Почему со «Спартаком» и дальше будет весело и страшно
К победе «Спартака» над «Уралом» болельщикам надо отнестись спокойно, ведь это редкий момент, когда команда сохранила им нервы.

Вы, наверное, заметили, у «Чемпионата» есть свой Хью Хефнер (основатель «Плейбоя») – его зовут Никита Кузин, и он властелин рубрики «Красота дня» на нашем сайте. «Зенит» тоже развивает это направление. Возможно, стоит договориться о сотрудничестве и обмене опытом.

И ещё о «Зените». Тут выяснилось, что у Ригони среди множества тату есть особенная. Такая существует только у 10 человек на планете.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Зенита»

Только темнокожий может называть темнокожего «негром». Тогда это не расценивают за оскорбление. То же самое, про «Спартак» и свиней. #хрюхрю

О восстанавливающемся Зобнине говорят больше, чем о здоровых спартаковцах (да, такие ещё остались). Каррера говорит, что полузащитник скоро вернётся на поле. Вопрос нескольких недель. Сам же игрок выложил видео, где прыгает и бьёт по мячу оперированной правой ногой. Подпись к видео как бы намекает, что Роман на финише восстановления.

Лучшее видео этой недели в социальных сетях – это съёмка в VIP-ложе, когда президент «Локо» Геркус вместе со своей свитой наблюдает за матчем против «Ростова». Тяжело припомнить такую открытость со стороны боссов клубов РФПЛ. Здесь же показано, как президент команды подсказывает, когда бить, куда выжимать соперника и кто три раза подряд ошибается на поле.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Локомотива»

Вы же помните про конфликт Неймара и Кавани? Вчера бразилец исполнил пенальти (да, Кавани при этом был на поле). А сразу после игры Неймар выложил фото с партнёрами.

Само собой, среди них не было уругвайца. Совпадение? Не думаю.

Озил играет на приставке в футбол за Озила. Короткое видео, на котором немец проводит экскурсию по дому.

Самое трогательное фото недели. Диего Коста прощается с фанатами «Челси». Несколько тёплых слов от нападающего: «Всё в этом мире имеет начало и конец. Моё время в «Челси» подошло к концу. Это были три замечательных года, которые я никогда не забуду. Два титула чемпиона Англии, Суперкубок Англии, 120 матчей, 59 голов и 24 голевые передачи. Но всему этому пришёл конец, пусть и не так, как я того хотел. Прекрасные болельщики, руководство клуба, товарищи по команде, администрация, все, кто имеет отношение к «Челси», вы навсегда останетесь в моём сознании, в моём сердце. Уверен, что они поймут причину, по которой этот цикл завершён. Я не могу потерять веру в себя. Спасибо «Челси» за всё».

Оправдание бандита. Почему все зря поливают грязью Диего Косту
А главный виновник затянувшейся истории с возвращением форварда в «Атлетико» – Антонио Конте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Диего Коста Месут Озил Неймар Фото
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
17:45 Ужасная травма Вернблума, после которой «армейца» увезли на «скорой». Фотообзор
17:41 Фанаты «Барселоны» грозили выйти на поле в матче с «Лас-Пальмасом»
17:37 Эдер объяснил, почему надел на руку белую перчатку после гола в ворота «Динамо»
17:35 Месси обошёл Пуйоля по количеству матчей за «Барселону»
17:29 Бартомеу: перенос матча с «Лас-Пальмасом» стоил бы «Барселоне» шести очков
17:20 Чалов: ЦСКА не везёт, после перерыва на матчи сборных всё будет нормально
17:17 Стоцкий: не ждал, что вызовут в сборную. Надо работать и прибавлять
17:03 Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» пройдёт без зрителей
17:00 Дзагоев из-за травмы может пропустить до четырёх недель
16:53 Видео: Вернблума увезли на скорой в больницу
16:49 Газизов: пенальти в ворота «Уфы» в матче с ЦСКА — спорный, Лапочкин ошибся
16:41 Живоглядов: не знаю, был ли пенальти, главное, что Беленов поймал удар
16:33 Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» может состояться при пустых трибунах
16:25 «Хоффенхайм» на выезде проиграл «Фрайбургу»
16:24 Гончаренко — о травме Дзагоева: к сожалению, это может быть надолго
16:23 Гончаренко: возможно, в следующем матче пенальти будет бить Витиньо
16:12 Семак: «Уфа» заслужила очко в матче с ЦСКА
16:02 Гончаренко: многие начали двигаться только во 2-м тайме, когда запахло жареным
16:00 Гончаренко: у Вернблума рваная рана, не знаю, насколько она серьёзная
15:54 СМИ: матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» перенесён из-за референдума в Каталонии
15:52 «Арсенал» на своём поле выиграл у «Брайтона»
15:51 ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», Натхо не забил пенальти на 89-й минуте
15:38 Отец Неймара — о переходе сына в «ПСЖ»: я сомневался до последнего момента
15:24 «Наполи» на своём поле разгромил «Кальяри»
15:10 «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы
14:54 «Реал Сосьедад» после поражения от «Зенита» сыграл вничью с «Бетисом» — 4:4
14:30 Пике проголосовал на референдуме о независимости Каталонии
14:28 Рюдигер: с «Манчестер Сити» всегда нелегко, особенно на флангах
14:18 Игроки «Лас-Пальмаса» выйдут на матч с «Барселоной» в футболках с флагом Испании
14:17 Форвард «Халла»: порадовало, что во 2-м тайме мы вышли не доигрывать, а забивать
14:05 С. Индзаги: Иммобиле всегда приезжает на тренировку первым и уезжает последним
14:00 Борис Ротенберг-младший: каждый тренер знал, что ради команды я готов на всё
13:50 Дзагоев пропускает игру с «Уфой» из-за травмы в области ахиллового сухожилия
13:43 Руководство «Барселоны» обсуждает возможный перенос матча с «Лас-Пальмасом»
13:36 Борис Ротенберг-младший: Россия – футбольная страна, у нас огромный потенциал
13:30 Эштреков: «Локомотив» покажет максимум своих возможностей в дерби с «Динамо»
13:28 Хави назвал позором действия испанской полиции в Каталонии
13:25 Вальверде: «Барселона» хочет обыграть «Лас-Пальмас», уйдя на паузу без поражений
13:19 Просинечки: в Азербайджане не так много талантливых футболистов
13:13 Шекспир: меня очень радует профессионализм Мареза
13:00 Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Эспаньолом»
13:00 «Молодёжка» «Краснодара» ушла от поражения в Туле, уступая 0:2 к 80-й минуте
12:53 ЦСКА — «Уфа»: стали известны стартовые составы
12:45 Пильгуй: «Локомотив» и «Динамо» из разных весовых категорий
12:39 Балотелли: мне нужно получать от тренера пинки под зад
Все новости RSS
Партнерский контент