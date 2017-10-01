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Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

«Барселона» может выйти из состава Ла Лиги. Всё, что нужно об этом знать

Почему матч с «Лас-Пальмасом» пройдёт без зрителей, а звёзды «Барсы» отправились на избирательные участки.
1 октября 2017, воскресенье. 17:10 Футбол

Что происходит

Сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости региона от Испании. Более двух миллионов человек вышли на улицы, чтобы проголосовать за или против самостоятельности провинции. Однако Испания не признаёт законности референдума, поэтому весь день в Барселоне и других городах проходят столкновения с полицией. Большинство каталонских полицейских отказалось выполнять приказы из Мадрида, потому на месте действуют испанские спецслужбы, которые изымают урны с бюллетенями, закрывают участки и разгоняют толпу резиновыми пулями. Правительство Каталонии сообщило о как минимум 38 пострадавших в столкновениях с полицией.

В связи с референдумом и беспорядками федерация футбола Каталонии отменила все матчи, которые должны были состояться на территории региона после двух часов дня по местному времени. Таким образом, встреча «Барселоны» с «Лас-Пальмасом» (игроки гостей хотели выйти на поле в футболках с испанским флагом) не должна была состояться. Однако Королевская федерация футбола Испании не пошла клубу навстречу, и теперь игра пройдёт, но без зрителей.

В связи с референдумом и беспорядками федерация футбола Каталонии отменила все матчи. Однако Королевская федерация футбола Испании не пошла навстречу.

Как в этом участвуют футболисты

Футболисты и публичные люди, связанные с «Барселоной» и Каталонией, не остаются в стороне от голосования. Так, известный своими антимадридскими взглядами Херард Пике пришёл на избирательный участок и выложил фото в соцсеть с подписью «Вместе мы являемся неудержимой защитой для демократии».

Находящийся в Англии Хосеп Гвардиола проголосовал по почте.

«Сегодня день демократии. Говорят, что это незаконно, но это не так. Я уже неоднократно говорил: мы не хотим независимости, мы хотим, чтобы нам разрешалось голосовать. Парламент Каталонии хочет, чтобы люди выражали своё мнение, и нет лучшего способа сделать это», — говорит он.

«Голосование – это демократия», — пишет в своём «твиттере» Карлес Пуйоль.

Не оставшийся в стороне Хави назвал позором действия испанской полиции в Каталонии.

«Происходящее сегодня в Каталонии – это позор. Для демократической страны то, что людям не дают голосовать, недопустимо. Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить своё право голоса».

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Почему Каталония хочет независимости

Немного о политике. Каталония пытается добиться независимости ещё с XIX века. После смерти Франко в 1979 году регион получил статус автономии, а в 2005-м парламент Испании признал каталонцев отдельной нацией и сделал региону налоговые поблажки. В 2010 году Конституционный суд отменил реформу автономного статуса Каталонии. Каталонцы потеряли возможность сохранять у себя большую часть налогов, а также право называться нацией, что привело к волне протестных настроений.

Хави: Происходящее сегодня в Каталонии – это позор. Для демократической страны то, что людям не дают голосовать, недопустимо.

Каталонцы считают, что кормят всю Испанию (по объёму производства это действительно крупнейший испанский регион) и не получают ничего взамен. Многие уверены, что независимость поможет Каталонии выбраться из кризиса и существенно поднять уровень жизни местного населения.

Какие могут быть последствия

В любом случае в Мадриде уже заявили, что референдум не носит никакого официального статуса, потому кабинет министров направил в Конституционный суд страны запрос об аннулировании итогов голосования в каталонском парламенте. Закон страны не предусматривает самоопределение регионов.

В том случае если Каталония всё же добьётся независимости, в экономическом плане может пострадать как Испания, так и сам регион (все свои товары каталонцы сбывают исключительно на испанском рынке). С футбольной точки зрения «Барселона», «Эспаньол» и другие местные клубы получат право выступать в другом чемпионате. По крайней мере так утверждает министр спорта региона Жерар Фигерас.

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Если «Барселона» и «Эспаньол» решат остаться в Ла Лиге, но руководство федерации футбола Испании воспрепятствует этому, сборную страны могут не допустить к участию на чемпионате мира в России. По данным Marca, ФИФА может счесть возможное решение Примеры исключить «Барселону» вмешательством государства в дела национальной федерации футбола. В любом случае такое развитие событий очень маловероятно. Как уже сказал Гвардиола, для многих референдум – способ показать, что местное население имеет право голоса и желает, чтобы государство не мешало его самоопределению и шло на уступки по экономическим вопросам. Для каталонцев это в первую очередь борьба за демократию. И в этой борьбе не остаются в стороне ни обычные граждане, ни звёзды мирового масштаба.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Эспаньол Карлес Пуйоль Хави Херард Пике Хосеп Гвардиола
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