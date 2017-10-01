Минус Дзагоев, Вернблум и 2 очка. ЦСКА не выиграл и у «Уфы»

После провала в матче с «Манчестер Юнайтед» ЦСКА впервые при Гончаренко перестроился на игру в четыре защитника. На игру против бывшей команды «армейский» тренер выставил пару Василий Березуцкий — Виктор Васин, зато насытил центр поля, а в атаку отправил Витиньо и Жамалетдинова. Впервые в основе появился забивший Де Хеа между ног Константин Кучаев. Молодой полузащитник заменил травмированного Алана Дзагоева — с тем же «МЮ» он травмировал ахилл и теперь пропустит как минимум месяц.

«Нужно было найти оптимальное сочетание и место на поле для Натхо, — позже объяснил свои решения Виктор Гончаренко. — Что касается Дзагоева, к сожалению, он, возможно, выбыл на очень серьёзный срок». Позже врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал «Чемпионату», что полузащитник может пропустить 3-4 недели.

Структурные изменения повлекли и необычное для обороны ЦСКА в РФПЛ количество ошибок. Самый опасный момент в первом тайме создали уфимцы: Игбун прострелил в штрафную, Стоцкий пробил по воротам — но Акинфеев потащил, а затем сам спас команду от добивания. «Армейцы» вообще давали нигерийцу слишком много пространства, которым он, к сожалению для «Уфы», так и не воспользовался.



Во втором тайме ЦСКА вернулся к своей схеме: Березуцкого заменил Игнашевич, а Вернблум окончательно оказался третьим центрбеком. Правда, и шведа вскоре с поля убрали. Понтус пошёл в очередной подкат и пострадал от шипов соперника. В итоге с глубокой рваной раной полузащитника унесли сразу в машину скорой помощи и в итоге наложили 15 швов.

«Мы сегодня не справились с атакующими действиями Витиньо, — скажет после матча Сергей Семак. — Слишком часто давали ему пробить. Хотя в целом играли нормально, заслужили очко. Даже тот факт, что ЦСКА играл в четыре защитника, не стал для нас неожиданностью».



Но лучшие моменты для «армейцев» создавал не Витиньо, а вышедший на замену Фёдор Чалов. Сначала молодой нападающий выбил мяч из рук Беленова прям на ногу Головину, а в следующем эпизоде вместе с Александром заработал пенальти в ворота «Уфы».

«Саша пробил по воротам, а я бежал на добивание, — рассказал о пенальти главный герой эпизода Фёдор Чалов. — Принял мяч, а защитник оказался за спиной и поставил подножку. Нормально пробить по воротам я уже не мог — судья поставил пенальти».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов другого мнения: «Многие судейские решения были довольно спорными. Например, когда у Беленова выбили мяч из рук. Пенальти тоже спорный, мне кажется. По-горячему — видно, что Лапочкин ошибся. Некоторые судьи должны о себе подумать. И господин Будогосский тоже».

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Так или иначе, самый ответственный момент Виктор Гончаренко доверил Бибрасу Натхо. Но штатный пенальтист ЦСКА очень слабо исполнил одиннадцатиметровый, пробив очень близко к центру. Главный специалист по пенальти среди вратарей РФПЛ Александр Беленов без проблем мяч забрал. «У нас ещё есть Витиньо — возможно, в следующий раз пенальти будет бить он», — резюмировал тренер «армейцев».



В последних пяти матчах ЦСКА забил всего один гол — в концовке матча с «МЮ», который расслабился и пропустил атаку Головина и Кучаева. На пресс-конференции Гончаренко высказал претензии игрокам атаки, мол, играть его команда начала только в последние 15 минут. Что ж, перерыв на сборные сейчас для «армейцев» как никогда вовремя — есть возможность скорректировать свою игру и залечить травмы. Впереди у ЦСКА игра с «Краснодаром» на выезде и, возможно, решающий матч в ЛЧ против «Базеля» на «ВЭБ Арене».