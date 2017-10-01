В одну Калитву. «Локомотив» закрепляет «Динамо» в зоне вылета

Можно было поискать зацепки, чтобы увидеть в новой серии московского дерби интригу. «Локомотиву» тяжело даются матчи с командами, глубоко отходящими к своей штрафной – осеннее «Динамо» как раз играет в подобном стиле. Плюс красно-зелёные почти не отдохнули: после разгрома чешского «Фастава» не прошло даже трёх дней. У «Локо» есть и тактические проблемы, которые при качественной тренерской работе можно было обнажить.

Но никакой интриги в московском дерби не было – зато было откровенное избиение.

«Локомотив»

Юрий Сёмин – немножко волшебник: только с его помощью стало ясно, что флегматичный Ману Фернандеш способен разносить все топ-клубы Премьер-Лиги, Алексей Миранчук не превратился в очередного потерянного таланта, а на подходе в Черкизово есть другая молодёжь. Сёмин вроде бы не делает ничего сверхъестественного, но почерк у команды есть – она здорово играет в атаке, особенно если соперник даёт достаточно свободного пространства. Тогда у него начинает кружиться голова, как у сегодняшнего «Динамо». Даже тренер гостей Юрий Калитвинцев это признал: «Соперник заставлял нас торопиться, и мы делали то, что выгодно ему».

Утром я написал об одной из проблем «Локомотива», но в том же тексте выделена и главная сильная сторона «железнодорожников» – очень крутая для Премьер-Лиги атака, готовая разорвать любого на скорости. И грамотно выстроенный прессинг. Сегодня соперник был очень печален в плане перехода в атаку: «Динамо» пыталось выходить из обороны через длинные передачи, но «Локомотив» мощным давлением построил игру соперника ровно наоборот – заставил играть короче и в итоге бить куда-то наобум. А впереди у «Локо» получалось всё.

Тот случай, когда Игорь Денисов может развалить две команды сразу Главное столкновение в московском дерби 2-й и 15-й команды Премьер-Лиги.

Там есть прогрессирующий от игры к игре Алексей Миранчук, придумавший сегодня пару передач-конфеток из глубины. По всему фронту атаки работает Ману Фернандеш, сочиняя атаки на всех возможных участках поляны. Антон Миранчук старается во всём брать пример с брата. Атмосфера «Локомотива» раскрывает даже Эдера, не слишком часто забивающего: сегодня португалец был хорош, здорово отклеивался от защитников после передач из глубины, нанёс 4 удара по воротам и забил сам, вытащив мяч из большого скопления защитников. Вот краткое содержание сегодняшнего дерби – пять динамовцев в панике пытаются погасить ситуацию, которую сами же создали неосторожным выносом Соснина, создают бутерброд в своей штрафной с двумя игроками «Локо». И умудряются уступить мяч при таком численном перевесе.

Идиллия «Локомотива» достигает настолько мощных масштабов, что тренерский штаб спокойно выпускает в игру Бориса Ротенберга на целых 10 минут. И финн не теряется – срывает опасную атаку, финтом убирает Ташаева, подсказывает опытным партнёрам и даже делает классную подачу на Алексея Миранчука, после которой «Динамо» снова спасает Шунин.

С этой победой «Локомотив» забирает титул короля столицы – выиграно три матча из трёх, и все в разном стиле. С ЦСКА – благодаря крепкой защите, с «Динамо» – на полном доминировании.

У «Локомотива» всё очень хорошо.

«Динамо»

Осеннее «Динамо» такое же печальное и унылое, как серое небо в Москве. Как забивать голы, команда не знает с лета. За это время Юрий Калитвинцев успел потерять Кирилла Панченко, вылететь из Кубка России от команды второй лиги (чего никогда не было в истории «Динамо») и разладить атаку, где раньше у бело-голубых шестерёнки были отлажены лучше, чем у своих ворот. Калитвинцев поменял то, что хоть как-то работало, а в Черкизово довёл систему игры в атаке до агонии. Выходить с четырьмя хавбеками оборонительного склада (Темников, Соснин, Соу, Тьям) и двумя таранными нападающими, Луценко и Бечираем, которым всегда требуется поддержка из глубины, – это странно и необъяснимо. Даже без Панченко «Динамо» имеет кадры, чтобы играть в более атакующем ключе. Но почему-то изменяет себе летнего образца.

Печальный план отразился на рисунке игры. Единственный удар, нанесённый до перерыва, «Динамо» исполнило после подачи со стандарта – больше не получалось ничего. Мяч был безальтернативно отдан «Локомотиву», бело-голубые даже отказались от стартового давления, которое обычно навязываются. Ещё хуже стало, когда захромал и взялся за колено Самба Соу – единственный игрок нынешнего «Динамо», которому найдётся место в клубе помощнее. Центр поля развалился, как хрупкая печенька – дал пробить Антону Миранчуку в моменте с первым мячом, пропустил третью голевую атаку по рецепту «по-братски». Что в «Динамо» делает Хали Тьям, найденный в чемпионате Венгрии, – невероятная загадка.

Можно защищать Калитвинцева и говорить, что у него очень слабый подбор игроков. Но это не совсем правда: во-первых, состав «Динамо» ничем не слабее, чем у «Тосно», во-вторых, даже с таким подбором атака может играть лучше. Достаточно лишь больше ей доверять. Однако четвёртую игру подряд в Премьер-Лиге выходят Соснин и Темников, затягивающие любую потенциальную контратаку. А теперь – ещё и Луценко с Бечираем, даже цеплявшиеся за мяч очень слабо.

Фанаты «Динамо» после 0:3 почти всем составом покинули стадион – три полностью забитых бело-голубых сектора остались пустыми, с громадной проплешиной. Они могли бы сами проскандировать то, что кричали с Юга Черкизово: «Первая лига!».

«Динамо» встречает перерыв на матчи сборных в зоне вылета.

У «Динамо» всё очень плохо.