«Гилерме – космический гений!» Игроки «Локо» – о дерби с «Динамо»

Эдер – о напутствиях Фернандеша, Ари – о космическом гении, а Пейчинович – о переборе с пропущенными мячами.

Дерби «Локомотив» – «Динамо» внезапно получилось весёлым. Даже несмотря на холод.

По ходу матча на огромных экранах показывали болельщиков. Те сходили с ума как могли. Кто-то даже футбольные трусы продемонстрировал. Это было уже при счёте 3:0, когда значительная часть гостевых фанатов покинула стадион.

Сразу после игры футболисты «Динамо» направились к фанатскому сектору для послематчевого ритуала. Только на этот раз часть фанатов начала грубо выкрикивать оскорбления своим игрокам. В результате команда развернулась и ушла. В смешанной зоне Шунин и другие игроки «Динамо» отказались давать интервью.

Молча прошёл и «железнодорожник» Борис Ротенберг. Он на этот раз отыграл целых 10 минут! Нужно было видеть реакцию зрителей, когда защитник получал мяч. Каждый раз звучал восторженный гул. Давно у поклонников «Локо» не было настолько хорошего настроения.

– Видимо, я вам неинтересен, – сказал с улыбкой Виталий Денисов журналистам и прошмыгнул на выход.

А вот слова Эдера, который забивает во втором матче РФПЛ подряд.

– Важные три очка. Продолжаем победную серию. Поеду завтра в сборную с хорошим настроением.

– Как тренер сборной Португалии мог не вызвать Мануэла Фернандеша?

– Я не могу об этом говорить. Ману хорош: и забивает, и отдаёт, но не мне решать. Фернандеш помогает мне адаптироваться, как и Фарфан.

– Что вам говорил Фернандеш?

– Когда я приехал, было много солнечных дней. Он мне сразу дал понять, чтобы я не расслаблялся, ибо холода придут.

Не расслабляется и Неманья Пейчинович. В этом сезоне он отыграл по 90 минут во всех матчах. После победного дерби защитник был словоохотлив. Отвечал максимально подробно.

– Снова строго сыграли в обороне. За счёт чего?

– В этом сезоне «Локомотив» уже очень много пропустил. 10 мячей – это перебор, поэтому сейчас в каждой игре стараемся сыграть на ноль. Когда не пропускаешь, легче забивать. Сегодня, как и в четверг, выиграли 3:0. Это заслуга не только обороны, но и опорной, и атакующей зон, за что хочу сказать им спасибо. Два последних матча – пока лучшие в сезоне. Сегодня мы хорошо играли в пас через середину поля и контролировали всё на 100%. У соперника даже не было моментов.

– После матча со «Злином» сложнее физически или эмоционально?

– Физически лично мне не тяжело. Нравится играть в таком ритме, через каждые 3-4 дня. Думаю, и партнёры не слишком устают. Эмоционально тоже легко, потому что мы знаем, ради чего играем: ради болельщиков и чтобы подниматься в таблице.

На матч пришёл и нападающий Ари, который восстанавливается после тяжёлой травмы. За игрой он смотрел с трибуны. Сразу после матча он выходил со стадиона неподалёку от жены Гилерме, поэтому комментировать игру начал так:

– Гилерме феноменален! Космический гений! Ха-ха. Мы потеряли шесть очков с двумя командами, которые находились внизу таблицы. Больше так ошибаться нельзя. Эти три очка в дерби очень важны. Они придадут нам уверенности.

– Когда вас ждать на поле?

– После травмы прошло 2 месяца и 5 дней. Через три месяца после травмы рассчитываю тренироваться полноценно, а через четыре месяца – играть.