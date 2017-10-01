Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью

А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

Стадион в Каспийске знавал и лучшие времена. Когда-то на его трибунах сложно было найти свободное место – со всего региона сюда съезжались тысячи человек, чтобы посмотреть на игру Роберто Карлоса, Это’О и других больших мастеров.

Сейчас – только заплатки у ворот, несколько тысяч зрителей и группа из пары сотен активных фанатов «Анжи», под которыми одиноко висят два скромных баннера с призывом «Сыграйте за нас» и «Бейтесь как #11».

Оно, в принципе, и логично. Сейчас больших звёзд в «Анжи» нет, команда плетётся на последнем месте в турнирной таблице, да и внятная игра давно уже не проглядывается. На всём этом фоне приезд лидера «Зенита» поначалу воспринимался как будничный тур, в котором фаворит должен легко брать свои три очка. 95% ставок на победу «Зенита» ненавязчиво на это намекали. Однако на деле Манчини пришлось провести одни из самых тяжёлых 90 минут своей пока непродолжительной российской карьеры.

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С первых минут «Зенит» предсказуемо взял мяч под контроль и принялся организовывать атаки на ворота Будакова. Бранислав Иванович привычно ночевал на чужой половине поля и бомбил подачами штрафную махачкалинцев. «Анжи» выстроился по схеме 4-4-2, позволяющей организовывать глубокую двойную линию обороны, потому подстраховка работала как надо. Гости спокойно разыгрывали мяч в центре поля, но когда дело приближалось к воротам соперника, футболисты «Анжи» быстро тушили пожар у своих ворот ещё в зародыше. Тем более что Маммана и Мевли постоянно портачили с длинными передачами.

Не помогали взламывать оборону ни рокировка Кокорина и Полоза, ни смещение Дзюбы на фланг, ни постоянные кроссы Ивановича. Плана «Б» в первом тайме у «Зенита» будто и не было. Выход на ворота Дзюбы после срезки Будакова да попадание в перекладину Паредеса после удара со штрафного – вот и всё, на что сподобились сине-бело-голубые в первом тайме.

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«Анжи» и не стремился усложнять ситуацию и действовал по стандартной схеме: Будаков выносит мяч в центр, Прудников борется в воздухе, а его мобильные партнёры стараются играть на подборе. Самым активным был Олег Данченко, который разрывал фланг задерживающегося впереди Ивановича. Первый звоночек для «Зенита» прозвучал на 16-й минуте, когда Данченко ворвался в штрафную и прострелил на Прудникова – тот ударил мимо. Спустя пять минут «Анжи» поймал соперника на той же ошибке. Полуяхтов издевательски легко прокинул мяч мимо вышедшего страховать Ивановича Мамманы и как на блюдечке выложил его тому же Данченко. Украинец не оплошал.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ.

Во втором тайме всё продолжилось в том же стиле. «Зенит» на первых минутах насел на ворота «Анжи» — Дзюба смещался на фланг и искал в штрафной набегающих Ерохина и Кокорина, которые старались найти немногочисленные пространства между линиями обороны соперника. Вместо Краневиттера на поле вышел Далер Кузяев и отправился на фланг, чтобы разыгрывать мяч с Кокориным. Успех пришёл к «Зениту» после стандарта – Кришито подал угловой в самый центр вратарской, откуда всё тот же Кокорин проткнул мяч в сетку и уже в сентябре сделал этот сезон самым результативным в своей карьере.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ

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Но «Анжи» и не думал поднимать лапки кверху, продолжив активно прессинговать нервный центр обороны гостей. Вышедший на замену Адлан Кацаев наматывал километры, атакуя порой зевающих защитников. Один такой зевок воплотился в гол – Маммана вновь проиграл верховую борьбу Прудникову, Кацаев убежал один на один, неловко подыграл себе мяч, но всё же сумел пустить его под Лунёвым.

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Выше темп, больше интенсивности! Обе команды и не думали сбавлять обороты. «Зенит» неплохо комбинировал на флангах, Кокорин делал всё, чтобы стать абсолютным героем матча, но оборона «Анжи» во главе с Полуяхтовым вкалывала, чтобы нейтрализовать звёздное нападение. Вышедший вместо Полоза Ригони освежил игру гостей, а на последних минутах благодаря своей скорости и настырности создал один из самых опасных моментов для «Зенита», но Дриусси зарядил мяч точно в Будакова.

«Анжи»! «Анжи»! «Анжи»! – скандировали заведённые трибуны, которые зажглись от огненной игры своей преобразившейся до неузнаваемости команды. Фибель чудом не отправил третий мяч в ворота Лунёва, потому «Зениту» стоит довольствоваться и ничьей. А также поблагодарить фортуну, направившую мяч от ног Брызгалова в ворота «Анжи».

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Ничья 2:2 — справедливый результат. А главное – отличная реклама футбола для местных жителей, которые наверняка, как и в былые времена, заполнят арену на следующей домашней игре. Играй «Анжи» так все свои матчи, не пришлось бы приглашать и звёзд калибра Это’О и Карлоса. Благодарная публика поддерживала бы и не такую звёздную, но отдающую всю себя на поле команду.