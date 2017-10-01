10 вещей, которые нужно знать о 12-м туре РФПЛ

1. Третье поражение «Краснодара» подряд. Что происходит?

На днях «Краснодар» открыл парк вокруг стадиона – получилось очень красиво! – и проиграл третий матч подряд. Лучше говорить о парке, но мы на спортивном ресурсе, поэтому придётся говорить об игре. Так вот, её нет.

После матча в Туле Игорь Шалимов сказал, что «Краснодар» не смог создать для «Арсенала» дискомфортные условия и добавил, что «идти вверху – серьёзная проблема для игроков среднего уровня мастерства». Хм. Ну, теперь проблема решена: за два тура команда отстала от лидера чемпионата на шесть очков. Теперь проблем не будет?

Но вернёмся к матчу. «Краснодар» проигрывал с 16-й минуты – так что если вы не смотрели матч, должны предполагать, что гости обстреляли ворота Владимира Габулова из пулемёта. Вовсе нет. «Краснодар» нанёс девять ударов, зато пропустил 23. По XG (ожидаемым голам, исходя из количества и качества ударов) тоже должен был победить «Арсенал». Гости даже не имели глобального превосходства в качестве игры в пас: 82% против 80% у хозяев. Нет, давайте лучше посмотрим на парк рядом со стадионом…

2. «СКА-Хабаровск» вышел из зоны вылета

В зону стыковых матчей. СКА – команда, которую многие воспринимают исключительно в разрезе экзотики. Команда-дальний перелёт, которая делает наш чемпионат чуть более непредсказуемым в этом сезоне. Но СКА жив и борется за право задержаться в РФПЛ. Конечно, победа над «Ростовом» — везение (достаточно вспомнить удар Шомуродова на 85-й минуте), но ведь игроки Поддубского не жульничают, честно выкладываются в каждом матче. Вот как Денис Дедечко попал на 71-й минуте.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ

Ресурсов у СКА, может, и немного, но и соперники по борьбе за выживание как бы не зажигают. «Динамо» не умеет забивать, «Анжи» пропустил уже 27 голов… Поэтому «Хабаровску» и нет смысла опускать руки: в этом сезоне вполне можно быть слабой командой, но всё равно спастись. И перелёт Хабаровск – Калининград в следующем сезоне в рамках РФПЛ пока математически не исключён.

3. «Рубин»: шаг до зоны вылета. «Амкар»: шаг от зоны вылета

Если бы тренером казанцев был кто угодно, кроме Курбана Бердыева, болельщики бы уже требовали его отставки. Пять подряд поражений со счётом 0:1. Сейчас «Рубин» дома мерялся «сухарями» с «Амкаром»: чьи суше? Напомню, «Амкар» начал сезон с трёх поражений 0:1, а потом одержал пару побед с таким же счётом. Скучный (пять ударов в створ на двоих) матч шёл до гола, и гол тот забил не «Рубин». Кстати, дословно то же самое Бердыев говорил неделю назад. Очевидно, команда испытывает психологические проблемы – не реализует свои моменты и дарит голы сопернику. Сейчас обошлось без индивидуальных ошибок, но это единственный позитивный момент.

А «Амкар» можно поздравить с тем, что в команде Гаджи Гаджиева уже два бомбардира: Михаил Гащенков и Януш Гол забили по два мяча в чемпионате. Смешно? Нет. Если вспомнить, в каких муках «Амкару» даются забитые мячи и что первого гола пришлось ждать шесть туров, два гола — это неплохо.

4. «Спартак» возвращается! (шутка, так говорить нельзя)

Нельзя оставить без внимания победу действующего чемпиона – вторую в последних семи турах! Но о «Спартаке» мои коллеги пишут достаточно много, чтобы направить прожекторы на самые интимные зоны клуба. Массимо Каррера на пресс-конференции признался журналистам, что видит их чаще, чем своих детей. В общем, нет смысла повторяться, просто напомню, что именно вам надо прочитать.

«Спартак» наконец-то уберёг счёт 2:0. И даже не зевнул ни 4 в 1, ни 4 в 2 Александр Самедов и Педро Роша нокаутировали «Урал».

Тысячеликий герой. Почему со «Спартаком» и дальше будет весело и страшно К победе «Спартака» над «Уралом» болельщикам надо отнестись спокойно, ведь это редкий момент, когда команда сохранила им нервы.

5. ЦСКА: 4 матча без побед

Безыдейный медленный футбол 70 минут и ещё 20 минут суеты. На пощёчину от «МЮ» ЦСКА отреагировал не совсем так, как ожидали болельщики. И не только они: игроки удивили и своего тренера. «Многие начали двигаться только во втором тайме, когда уже запахло жареным. К сожалению, это так», — кажется, Виктор Гончаренко рассчитывал на что-то другое.

На протяжении матча источником опасных моментов были индивидуальные действия Витиньо. С ним гости не справились, после игры об этом говорил Сергей Семак. Но одного Витиньо не хватило, а остальные хозяева как-то не хотели забивать. И даже Бибрас Натхо с пенальти на 89-й минуте ударил без особого желания. Закономерная ничья, и в турнирную таблицу смотреть становится немного нервно. Такими темпами и «Спартак» подберётся.

Минус Дзагоев, Вернблум и 2 очка. ЦСКА не выиграл и у «Уфы» Нереализованный пенальти Натхо в самом конце матча — и Гончаренко делит очки с бывшей командой.

6. Потери ЦСКА: Дзагоев, Вернблум, Березуцкий. А кто в обойме?

Носилки, окровавленная нога ниже колена. Гончаренко остаётся надеяться, что перерыва на сборные хватит, чтобы Понтус Вернблум восстановился. Швед опасно шёл на Ивана Облякова, но в итоге пострадал сам. Его увезли в больницу на скорой, чтобы наложить швы.

Видео: Вернблума увезли на скорой в больницу

В перерыве был заменён Василий Березуцкий. Ну а Алан Дзагоев и не выходил на поле – повреждение, полученное в матче с «МЮ», оказалось серьёзным. «К сожалению, это может быть надолго», — прокомментировал Гончаренко повреждение Дзагоева. Тот повредил ахилл, когда сможет играть – неизвестно. Возможно, месяц. Правда, Алан в последних двух матчах мало напоминал себя привычного, но ЦСКА от этого не становится легче его заменить.

Просто потому что ЦСКА никого не может заменить. Формально в обойме 20 человек, а 18 выходили на поле в матчах РФПЛ больше четырёх раз. Фактически вы легко назовёте стартовый состав на любой матч. Футболистов, которые отыграли больше 700 минут в чемпионате, – 12. После этого провал – на 13-м месте по количеству минут Фёдор Чалов, у которого меньше 400 минут. Вот она, настоящая обойма Гончаренко: 12 человек. Эта команда претендует на Лигу чемпионов по итогам сезона. Это делает честь её характеру, но что она там будет делать через год? Купит пару защитников?

И ещё. Центральный полузащитник с паспортом России – кажется, ещё со времён Фабио Капелло в сборной это звучит как приговор. Трудно объяснить жуткую травматичность игроков на этой позиции, но можно хотя бы найти закономерность. Травмируются те, кто ценнее всего. Хорошо играет? Будет травма. Стал для команды незаменимым? Вынужденная замена. Через него строится игра? Сломается. Набрал форму, летает по полю? Вылетит. Обращусь к читателям: если вы верите в приметы, попробуйте провести какой-нибудь обряд с подорожником. Хуже точно не будет.

7. Страшные моменты тура

На 13-й минуте матча с «Уралом» Александр Самедов столкнулся в воздухе с Михаилом Меркуловым и свалился на землю без сознания. К нему подбежали Джикия и Комбаров – позже Комбаров скажет: «Мы перевернули его, чтобы не запал язык». Выглядело страшновато, но уже через ТРИ минуты вернулся в игру. И забил. Вот это да.

Про Вернблума мы уже говорили. Выглядело его повреждение жутковато.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Динамо» в начале матча оказалось без важнейшего игрока. Самба Соу захромал и был вынужден уйти уже на 12-й минуте. Есть подозрение на травму мениска. Нет, это не выглядело страшно. Но болельщиков «Динамо» картина должна пугать: без Соу защита их команды выглядит как кадр из ужастика.

8. «Локомотив» не отпускает «Зенит»

Попытайтесь вспомнить, как часто вы видели Юрия Сёмина расслабленным и довольным? Редко, да? Можно наслаждаться моментом. После матча с «Динамо» он говорил примерно в стиле августовского Моуринью: «Я получал удовольствие с 1-й по 90-ю минуту – ребята играли правильно, много комбинировали. Думаю, наших болельщиков мы сегодня поздравили хорошей игрой… Игра идёт, у нас хорошее настроение. «Локомотив» был очень хорош сегодня». Ну, всё так и есть.

«Гилерме – космический гений!» Игроки «Локо» – о дерби с «Динамо» Эдер – о напутствиях Фернандеша, Ари – о космическом гении, а Пейчинович – о переборе с пропущенными мячами.

Схема с четырьмя защитниками работает, Эдер осваивается, Ману Фернандеш тащит, Миранчуки раздают голевые и забивают. Команда уверенно держит второе место без Ари и Ведрана Чорлуки. Кстати, они оба должны вернуться до конца ноября. Главное – «Локомотив» нашёл свой ритм, тот самый «баланс», о котором любят говорить итальянские тренеры. Иначе переход с трёх защитников на четыре на получился бы так легко: дважды по 3:0. У Сёмина команда, может, не самая сильная индивидуально (точно не самая сильная, шестое место по стоимости состава на Transfermarkt), но абсолютно управляемая.

В одну Калитву. «Локомотив» закрепляет «Динамо» в зоне вылета А сам закрепляется в зоне Лиги чемпионов.

9. «Динамо» 5 матчей не забивает

Если не знать об истории «Динамо», то можно не понять, с чего такой шум вокруг этой команды. Провинциальная игра (защита количеством, атака как получится) заведомо не может доставлять удовольствия болельщикам, это исключительно игра на результат. Его, кстати, тоже нет. На фоне аутсайдеров РФПЛ «Динамо» не выделяется ни по статистике, ни по игре.

10. «Анжи» потрепал лидера

Если вы почему-то не посмотрели этот матч, немедленно возьмите отгул и посмотрите. На 68-й минуте Тома Фибель в позиционной атаке бил по воротам «Зенита» с линии вратарской – да, это центральный защитник, и он не ушёл после подачи углового. На 89-й минуте «Анжи» шёл в контратаку три в три. Так играл «Анжи». Так позволял играть «Зенит».

Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

Я ещё не упоминал удар «ножницами» Кокорина и красивую атаку три в три «Зенита» (да, «Анжи» увлекался атаками и оставлял зоны. Необычно для аутсайдера, который отбирает очки у лидера). Автогол Брызгалова и перекладину Паредеса. И пара драк. В общем, для любителей нервного футбола с рваным темпом этот матч – mustsee. И в этом матче прервалась серия Андрея Лунёва. Он не пропускал 612 минут. Это больше, чем длилась серия Вячеслава Малафеева.

Кстати, ничья с «Анжи» — довольно неожиданный способ узнать, что у глубины состава «Зенита» есть предел. Роберто Манчини бросил спасать игру Далера Кузяева, хотя за несколько часов до того говорил, что молодой полузащитник должен отдыхать. Но, когда гостям понадобилось навести порядок в центре поля, отдых Кузяева отменился. Он становится незаменимым.

Манчини: возможно, ошибки «Зенита» в матче с «Анжи» связаны с усталостью

«Зенит» четвёртый раз сыграл вничью и остаётся командой, которая – при огромном запасе прочности – способна оставить шанс сопернику в любой игре. По игре гости, конечно, могли додавить «Анжи». Но у «Зенита» очень не ладилось с ударами: из 18 попыток (в том числе 12 из штрафной) только пять ударов попали в створ. Ещё пара отличных атак во втором тайме сорвалась из-за небрежных (нервы?) пасов. Пожалуй, закономерная ничья. И то, что нужно для поддержания хоть какой-то интриги в чемпионате.