Символическая сборная 12-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

В символическую сборную вернулись спартаковцы. Но они не в большинстве.

Вратарь

Александр Беленов, «Уфа»

Александр Беленов стал настоящим героем матча ЦСКА – «Уфа». Голкипер не только помог своей команде отстоять нулевую ничью в матче с фаворитом, но и отразил пенальти по ходу встречи.

Минус Дзагоев, Вернблум и 2 очка. ЦСКА не выиграл и у «Уфы» Нереализованный пенальти Натхо в самом конце матча — и Гончаренко делит очки с бывшей командой.

Защита

Владислав Игнатьев, «Локомотив»

Владислав Игнатьев был полезен в игре по всей правой бровке. 20-й номер «Локомотива» в матче с «Динамо» успевал везде: надёжно отрабатывал сзади и не забывал помогать атаке.

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

Защита «Локомотива» довольно легко сдержала все попытки «Динамо» забить хотя бы один мяч. Соломон Кверквелия записал на свой счёт очередной хороший матч, «железнодорожники» — уверенную победу 3:0.

Георгий Джикия, «Спартак»

Продолжает показывать высокий класс центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия. Его удачные действия помогли спартаковцам не пропустить впервые за долгое время.

«Спартак» наконец-то уберёг счёт 2:0. И даже не зевнул ни 4 в 1, ни 4 в 2 Александр Самедов и Педро Роша нокаутировали «Урал».

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

В первом матче после вынужденного перерыва из-за повреждения очень неплохо смотрелся левый защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.

Полузащита

Леандро Паредес, «Зенит»

Гол Леандро Паредеса помог «Зениту» спасти тяжелейший матч в Махачкале. «Анжи» дважды в игре удавалось повести в счёте, но оба раза санкт-петербуржцы смогли найти в себе силы, чтобы догнать хозяев.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Важную роль в воскресном разгроме «Динамо» сыграл полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш. Его гол стал первым из трёх, залетевших вчерашним вечером в ворота Антона Шунина.

Александр Самедов, «Спартак»

Для полузащитника «Спартака» Александра Самедова матч с «Уралом» стал особенно сложным. Во время одного из единоборств 19-й номер получил удар в затылок и ненадолго потерял сознание. Но, несмотря на это, Самедов не просто продолжил играть, но даже забил гол.

Самый страшный момент вечера в Тушино. Как спасали Самедова Хорошо, что всё обошлось.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Алексей Миранчук в центральном матче тура «Локомотив» — «Динамо» отметился голом с передачи брата Антона. Слаженные действия братьев на протяжении всей встречи не давали покоя сопернику.

Нападение

Александр Кокорин, «Зенит»

Гол Александра Кокорина в ворота «Анжи» получился трудовой и очень важный. Не самый габаритный Кокорин выпрыгнул выше всех при подаче углового и перевёл мяч в ворота.

Лука Джорджевич, «Арсенал»

Гол Луки Джорджевича помог его «Арсеналу» обыграть на своём поле одного из лидеров таблицы — «Краснодар». Мяч нападающего туляков стал единственным в первом матче 12-го тура.

В одну Калитву. «Локомотив» закрепляет «Динамо» в зоне вылета А сам закрепляется в зоне Лиги чемпионов.

Тренер

Гаджи Гаджиев, «Амкар»

«Амкар» Гаджи Гаджиева тяжело вкатывался в сезон. Команда поначалу долго не могла хотя бы просто забить гол и, казалось, стояла на вылет. Однако результаты последних игр здорово поправили положение пермяков в таблице. Выездная победа над «Рубином» стала третьей для «Амкара» кряду, и после неё даже девятое место уже не кажется пределом.