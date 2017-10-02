5 лучших голов тура РФПЛ: Дедечко забивает круче, чем де Брёйне

Голов в 12-м туре было забито мало, спасли «Анжи» с «Зенитом», но концентрация красивых мячей среди них была как никогда высокой. Оцените сами.

10 вещей, которые нужно знать о 12-м туре РФПЛ «Анжи» прерывает серию Лунёва. «Локомотив» стал ближе к первому месту. «Рубин» и «Амкар» меряются «сухарями».

5. Олег Данченко, «Анжи»

(«Анжи» — «Зенит» — 2:2, 20-я минута – 1:0)

Суровую борьбу навязал «Анжи» лидеру первенства РФПЛ «Зениту». Холодный душ для гостей начался с классного прохода Владимира Полуяхтова и замыкания Данченко.

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Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

(«Тосно» — «Ахмат» — 1:0, 77-я минута – 1:0)

Всё по классике – подача на форварда с фланга, игра на опережение, кивок головой – и мяч в дальнем углу. Просто, но не поспоришь с тем, что красиво. Аплодисменты Сергею Сухареву и Евгению Маркову.

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(«Спартак» — «Урал» — 2:0, 51-я минута – 2:0)

Первый гол новичка красно-белых с ходу попадает в наш хит-парад. Никакого заговора – оцените сами, как Роша и Адриано элегантно разыграли стеночку.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ

«Спартак» наконец-то уберёг счёт 2:0. И даже не зевнул ни 4 в 1, ни 4 в 2 Александр Самедов и Педро Роша нокаутировали «Урал».

(«Рубин» — «Амкар» — 0:1, 83-я минута – 0:1)

И снова в топ попадает Януш Гол и его очередной впечатляющий гол. Человек с такой фамилией не забивать из таких положений не имеет права.

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(«СКА-Хабаровск» — «Ростов» — 2:1, 71-я минута – 2:1)

И безоговорочный победитель нашего рейтинга. Денис Дедечко и его фантастический удар с лёта по воротам «Ростова», который принёс «СКА-Хабаровск» три очка. Это просто надо видеть.

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