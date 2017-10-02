5 лучших голов тура РФПЛ: Дедечко забивает круче, чем де Брёйне

Голов в 12-м туре было забито мало, спасли «Анжи» с «Зенитом», но концентрация красивых мячей среди них была как никогда высокой. Оцените сами.
5. Олег Данченко, «Анжи»
(«Анжи» — «Зенит» — 2:2, 20-я минута – 1:0)
Суровую борьбу навязал «Анжи» лидеру первенства РФПЛ «Зениту». Холодный душ для гостей начался с классного прохода Владимира Полуяхтова и замыкания Данченко.
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4. Евгений Марков, «Тосно»
(«Тосно» — «Ахмат» — 1:0, 77-я минута – 1:0)
Всё по классике – подача на форварда с фланга, игра на опережение, кивок головой – и мяч в дальнем углу. Просто, но не поспоришь с тем, что красиво. Аплодисменты Сергею Сухареву и Евгению Маркову.
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3. Педро Роша, «Спартак»
(«Спартак» — «Урал» — 2:0, 51-я минута – 2:0)
Первый гол новичка красно-белых с ходу попадает в наш хит-парад. Никакого заговора – оцените сами, как Роша и Адриано элегантно разыграли стеночку.
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2. Януш Гол, «Амкар»
(«Рубин» — «Амкар» — 0:1, 83-я минута – 0:1)
И снова в топ попадает Януш Гол и его очередной впечатляющий гол. Человек с такой фамилией не забивать из таких положений не имеет права.
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1. Денис Дедечко, «СКА-Хабаровск»
(«СКА-Хабаровск» — «Ростов» — 2:1, 71-я минута – 2:1)
И безоговорочный победитель нашего рейтинга. Денис Дедечко и его фантастический удар с лёта по воротам «Ростова», который принёс «СКА-Хабаровск» три очка. Это просто надо видеть.
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