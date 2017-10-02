До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Денис Дедечко
Текст: «Чемпионат»
Фото: fcska.ru

5 лучших голов тура РФПЛ: Дедечко забивает круче, чем де Брёйне

Гвардиола точно бы оценил.
2 октября 2017, понедельник. 10:00 Футбол

Голов в 12-м туре было забито мало, спасли «Анжи» с «Зенитом», но концентрация красивых мячей среди них была как никогда высокой. Оцените сами.

10 вещей, которые нужно знать о 12-м туре РФПЛ
«Анжи» прерывает серию Лунёва. «Локомотив» стал ближе к первому месту. «Рубин» и «Амкар» меряются «сухарями».

5. Олег Данченко, «Анжи»

(«Анжи» — «Зенит» — 2:2, 20-я минута – 1:0)

Суровую борьбу навязал «Анжи» лидеру первенства РФПЛ «Зениту». Холодный душ для гостей начался с классного прохода Владимира Полуяхтова и замыкания Данченко.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ

Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью
А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

4. Евгений Марков, «Тосно»

(«Тосно» — «Ахмат» — 1:0, 77-я минута – 1:0)

Всё по классике – подача на форварда с фланга, игра на опережение, кивок головой – и мяч в дальнем углу. Просто, но не поспоришь с тем, что красиво. Аплодисменты Сергею Сухареву и Евгению Маркову.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ

3. Педро Роша, «Спартак»

(«Спартак» — «Урал» — 2:0, 51-я минута – 2:0)

Первый гол новичка красно-белых с ходу попадает в наш хит-парад. Никакого заговора – оцените сами, как Роша и Адриано элегантно разыграли стеночку.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ

«Спартак» наконец-то уберёг счёт 2:0. И даже не зевнул ни 4 в 1, ни 4 в 2
Александр Самедов и Педро Роша нокаутировали «Урал».

2. Януш Гол, «Амкар»

(«Рубин» — «Амкар» — 0:1, 83-я минута – 0:1)

И снова в топ попадает Януш Гол и его очередной впечатляющий гол. Человек с такой фамилией не забивать из таких положений не имеет права.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ

1. Денис Дедечко, «СКА-Хабаровск»

(«СКА-Хабаровск» — «Ростов» — 2:1, 71-я минута – 2:1)

И безоговорочный победитель нашего рейтинга. Денис Дедечко и его фантастический удар с лёта по воротам «Ростова», который принёс «СКА-Хабаровск» три очка. Это просто надо видеть.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Денис Дедечко Евгений Марков Педро Роша Януш Гол Лучшие голы тура
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
10:12 Роббен: в молодёжной команде моих детей тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию»
10:00 Веденеев: «Зенит» посчитал «Анжи» слабой командой, не ожидал такой наглости
09:55 Эффенберг раскритиковал руководство «Баварии» из-за Анчелотти
09:54 Клопп считает, что «Ливерпуль» по-прежнему претендует на чемпионский титул
09:53 Перес: Роналду бьёт все рекорды, поскольку имеет ген «Реала»
09:50 «Челси» следит за 19-летним игроком «Стяуа» Команом с отступными в € 100 млн
09:46 Рибери из-за травмы может пропустить 2-3 месяца
09:45 Конте признался, что в Италии защитить титул проще, чем в Англии
09:27 «Ювентус» не стал покупать Гомеша у «Барселоны» из-за высокой зарплаты игрока
09:07 Мюллер: «Бавария» не показывает игры надлежащего уровня
09:04 Желудков: «Зениту» проще громить «Спартак», чем играть с клубами из нижней части
09:00 «Локомотив» лидирует в «чемпионате Москвы» после первого круга, «Спартак» — 4-й
09:00 Фернандеш и Беленов претендуют на звание MVP 12-го тура РФПЛ
08:56 Бутрагеньо: с тех пор как Иско в «Реале», он с каждым годом прогрессирует
08:44 Паредес, Ригони и Маммана вызваны в сборную Аргентины на игры с Перу и Эквадором
08:34 Флоренци: победив «Милан», «Рома» послала сигнал
08:33 Рибери: наверное, у меня травма наружной коллатеральной связки колена
08:08 Хаманн считает, что Тухель был бы полезен «Баварии»
07:57 Хедира советует «Баварии» назначить на пост главного тренера Тухеля
07:50 Зидан: Иско играет как на улице, и мне это нравится
07:50 Бош объяснил, почему Гётце не сыграл в матче с «Аугсбургом»
07:30 Перес: Мората и Хамес? Покидают «Реал» те игроки, которые этого хотят
07:30 Ди Франческо: «Рома» ответила критикам победой над «Миланом»
07:05 К. Навас: за то, что у меня есть, я многим обязан Испании
07:00 Обамейянг: не жалею, что не перешёл в «ПСЖ», а АПЛ меня никогда не привлекала
06:51 Вальверде: замена Иньесты? У него были мышечные проблемы
06:40 Хуммельс отрицает, что был настроен против Анчелотти
06:40 Иско: надеюсь, это начало белой полосы «Реала»
06:22 К. Навас: в игре Роналду были элементы, которые нужно оценивать как голы
06:22 Тренер «Эспаньола»: не нравится проигрывать, но игра с «Реалом» внушает оптимизм
06:15 Хакими — о дебюте за «Реал»: этот день не забуду никогда!
06:00 Глеб: смотрел с Венгером матч «ПСЖ» — «Бавария», Арсен тащился от Мбаппе!
05:17 Скрипченко: не буду говорить, что судьи помешали «Анжи» победить «Зенит»
05:05 Азар согласился подписать с «Челси» контракт с зарплатой £ 300 тыс. в неделю
04:41 Дибиргаджиев: «Анжи» упустил три очка в матче с «Зенитом»
04:37 Венгер: это была трудная неделя для «Арсенала»
04:04 Венгер превзошёл рекорд Фергюсона, победив 45-го соперника в АПЛ
03:52 Маскерано — 4-й легионер в истории «Барселоны», сыгравший 200 матчей в Примере
03:42 Оскар: перед переходом в «Шанхай СИПГ» я практически договорился с «Атлетико»
03:20 Зидан: передача Роналду на Иско была феноменальной
03:10 Маркиньос: Эмери нашёл наилучшее решение проблемы Неймара и Кавани
02:54 Видеообзор матча «Барселона» — «Лас-Пальмас», прошедшего без зрителей
02:43 Еськов назначен главным арбитром на матч отбора ЧМ-2018 Испания — Албания
02:03 Хавбек тульского «Арсенала» Чаушич: нашу игру можно считать «испанской»
02:00 Иньеста, Мората и Карвахаль не помогут Испании в матчах с Албанией и Израилем
Все новости RSS
Партнерский контент