Красота дня. У Испании появилась Надежда

Татуированная, как Смолов, красивая, как Лопырева, талантливая, как Месси. А теперь и испанская. Как Карпин. Наша Надежда в «Валенсии».

Новость о переходе нашей футболистки в испанскую «Валенсию» не могла не обратить на себя внимание. Не успели мы спохватиться, как Надежда Карпова уже дебютировала! Разбираемся, почему она лучшая в России, сколько у неё татуировок, с какими футболистами дружит и какие машины предпочитает.

Надя родилась в Ярославле 22 года назад. За свою карьеру она зарекомендовала себя забивным и мощным нападающим, умеющим на скорости отрываться от защитников и забивать как ногой, так и головой. За ЖФК «Чертаново» девушка отличилась 12 раз в 34 матчах, а за сборную России забила четыре гола в 10 матчах.

Очевидно, что Надежда не просто так занимается фитнесом. Её «инстаграм» подтвердит это. Вы только посмотрите на этот пресс! Многие футболисты РФПЛ могут ей позавидовать. Как говорится, уберите Фернандо от экранов.

«А мы точно смотрим фотографии футболистки?» — спросите вы. Да, они тоже любят одеваться стильно. Да, CHANEL и губы в трубочку. Она вполне может себе это позволить, ведь это не в ущерб игре.

Татуировок у новобранца «Валенсии» предостаточно, и не только на руке. Не пора ли Фёдору Смолову устроить совместный фотосет с нашей героиней.

А пока нападающий «Краснодара» думает, другие игроки РФПЛ подсуетились и нашли момент для фото. Кстати, как мы видим, выбор Нади пал на Алексея Миранчука. Надо было Глушакову одеться помолодёжнее всё-таки.

22-летняя футболистка очень любит быть под прицелом фотокамер. Оно и не удивительно. Девушка обладает прекрасной внешностью. Ей к лицу все образы – и футболистки, и хипстера, и леди.

Что любят девушки? Правильно – поиздеваться над мужчинами. Найдутся те, кто не попытается повернуть свою голову на 90 градусов на этой фотографии? Не думаю.

Надя Карпова очень любит животных. Кошки и собаки – её страсть. Даже на отдыхе, на пляже, она не обходится без фотографии с милым щенком.

А ещё она любит машины. Прямо как футболисты. Ну, или просто фотографироваться с ними. В любом случае её предпочтения мы теперь знаем.

В конце просто посмотрим на прекрасную технику работы с мячом от не менее прекрасной Надежды Карповой. Не зря она является единственной девушкой, попавшей в престижный список «Их выбрал Месси». Не зря её заметила и приобрела «Валенсия». И не зря она сегодня попала в нашу рубрику «Красота дня»!