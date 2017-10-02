Не сравнивайте Дибалу и Месси. Пока это смешно

В спортивной журналистике нет более бесящей вещи, чем сравнение игроков. Стоит кому-то выдать один сильный матч и быть чем-то похожим на звезду (внешне, футбольными качествами, да хоть национальностью – подчеркнуть нужное), как он уже «новый Погба» или «новый Мбаппе». Даже если старее настоящего Мбаппе. С Пауло Дибалой та же история – теперь его сравнивает с Лео Месси каждая собака: оба аргентинцы, оба играют на одной позиции, один восхищается другим, оба хватали красную карточку в первом матче за сборную, а ещё у их девушек одинаковое имя, ну надо же! Людей адекватных Дибала готов остудить: «Месси играет на моей позиции, и я многому могу научиться у него. Например, интерпретации игры, футбольному интеллекту и тому, как он видит на поле передвижения партнёров по команде».

В сборной их пытался уместить вместе Хорхе Сампаоли, готовый играть с восемью «десятками» или «ложными девятками» одновременно, но Дибалу предсказуемо накрывала тень Месси: пока Лео старался творить, Пауло старался не мешать. Играть в одной команде им сложно, о чём Дибала сказал напрямую после сентябрьских матчей Аргентины. Выбивать Месси пробкой из состава сборной, претендовать на его статус – слишком рано, и мощный старт сезона в духе суперзвёзд (10 голов к концу сентября) не должен обманывать.

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Слишком любит лупить издали

Звёздный статус и 10-й номер на майке в «Ювентусе» – сигналы к развитию маниакальной любви к дальним ударам. Вы знаете, как я «люблю» игроков, постоянно пуляющих издали, но на самом деле ничего плохого в таких ударах нет, если выполняется два условия: команда осознанно создаёт ситуацию для удара (выманивает соперника, расчищает центральную зону, катит мяч именно по центру ворот), а в штрафной нет предложения ещё острее. Когда условия не выполняются, дальние удары начинают вредить команде: вероятно, 4-5% мячей долетят до сетки, но хитрое продолжение атаки может быть намного выгоднее. Тактическая философия Пепа Гвардиолы здесь ближе, чем философия большинства коучей, позволяющих звёздам постоянно срывать атаки ударами в молоко.

У Макса Аллегри тактической философии нет. В хорошем смысле – он гибкий «алленаторе», чаще подстраивающий схему под игроков, а не наоборот. Аллегри в принципе мало внимания уделяет тактике, считая, что целый день пыхтеть над видео – пустая трата времени, так что своих звёзд в «Ювентусе» он не ограничивает. Поль Погба перед трансфером в «Манчестер Юнайтед» набомбил 82 удара из-за штрафной, но забил всего дважды. Пауло Дибала разбивает лоб теми же граблями: после ухода Погба он второй сезон кряду пуляет с дальних дистанций чаще, чем из-за штрафной (52,5% дальних ударов в нынешнем сезоне, 56,2% в предыдущем).

Причём тиффози и экспертам запомнится скорее гол Дибалы «Сассуоло», где бьянконери как раз идеально расчертили атаку под удар аргентинца: отдали пас в центр и отвлекли защитников.

А такие удары, как вчера с «Аталантой», когда соперник перекрывал Дибале кислород, благополучно забудут. В Бергамо аргентинец 6 раз пробил по воротам, но из штрафной лишь дважды (и однажды – с пенальти, который потащил Этрит Бериша).

Рискну предположить, что повышенная ставка Дибалы на дальние удары – как раз следствие его лидерского статуса в «Ювентусе». Так Пауло пытается делать разницу, но делать её можно по-другому, острыми передачами из глубины, как тот, с кем Дибалу вечно сравнивают. Дибала второй сезон кряду переваливает за отметку 50% ударов с дальних дистанций. При этом Пауло образца «Палермо» наносил всего 36,8% ударов из-за штрафной – тогда он ещё не чувствовал себя примой. Как и Феде Бернардески в нынешнем «Ювентусе»: вчера в ситуации, где Дибала жахнул бы по воротам, он здорово выкатил мяч вразрез на Гонсало Игуаина.

Процент дальних ударов

Месси Дибала Сезон-2017/18 44,9 52,5 Сезон-2016/17 41,9 56,2 Сезон-2015/16 41,7 48,6

Тяжело чувствует себя под персональным давлением

Опять параллель с Месси (я не специально, правда!), но в сентябрьском матче «Барселоны» с «Жироной» Лео персонально схватил юный опорник Пабло Маффео. Он следил за Месси всю игру, даже когда «Жирона» контролировала мяч, жёстко вгрызался в отбор и цапался вне игровых эпизодов. Испанские профи чтения по губам даже говорят, что стиль игры соперника взбесил Месси. Счастье Лео, что персонально против него соперники выдерживают всего час: как Маффео, так и Матео Ковачич в Суперкубке Испании.

«Аталанта» с гуру тактики Джан Пьеро Гасперини использовала персональную опеку другого свойства. (Обязательно посмотрите её матчи, если ещё не успели, – очень недооценённая и тактически мощная команда.) Маттиа Кальдара выдёргивался из глубины, когда мяч получал Гонсало Игуаин, и наступал ему на пятки, пока Игуаин не потеряет мяч. А Хуан Паломино, откопанный летом в болгарском «Лудогорце», выпрыгивал из оборонительной линии, как только пасовали Дибале.

Прессинг «Аталанты» с персональными ориентировками работал не всегда и не с каждым игроком – когда «Ювентус» забивал второй мяч, Кальдара отклеился от Игуаина, до этого несколько раз свободу Бернардески давал левый латераль Спинаццола. Однако Хуан Паломино выполнил свою роль с блеском: он блокировал один из шести ударов Дибалы, уходил за аргентинцем даже на чужую половину поля и вынуждал Пауло вскипать. После очередного фола бедный Дибала на пальцах показывал судье, сколько раз Паломино уже дёргал его, подкатывался, оттирал корпусом – так что сам невольно признавал крутость защитника «Аталанты».

Стряхнуть Паломино и отыграть его в момент персональной опеки удавалось лишь на резком движении или передаче в касание. Дибале это удалось лишь однажды – когда он пяткой остроумно прокинул мяч на Игуаина и раскрыл свободную зону, куда рванул Пипита.

Потерялся в ключевой момент

Незабитый пенальти – не самый очевидный повод для критики: почти все звёзды когда-нибудь фатально ошибаются у «точки». Тем более когда ты из 18 предыдущих пенальти в карьере забил 17. Но упущенный шанс в матче с «Аталантой» навевает на мысль, что в стрессовом состоянии Пауло Дибале стало тяжелее сохранять запредельную концентрацию. Шумные трибуны «Атлети Адзурри» в Бергамо, где так отчаянно любят команду, что называют блинчики именем лучшего игрока «Аталанты» Папу Гомеса, стрессовый счёт 2:2, две минуты на видеоповтор спорного момента, после которого был назначен пенальти – сыграли несколько моментов сразу. Но на лидера и футболиста, стабильно забивающего 11-метровые, это не должно давить.

Матч в Бергамо в целом сложился для Дибалы печально, проблема здесь не только в незабитом пенальти – им Пауло только увенчал слабый матч. Естественно, по одной игре нельзя делать далеко идущие выводы, но конкретно с «Аталантой» он сыграл слабее, чем Бернардески или юный Бентанкур. А в двух самых сложных матчах нынешнего сезона откровенно потерялся.

«Гаттузо учил меня принимать боль». Как раскрылся Пауло Дибала Всего за полгода Пауло Дибала органично влился в состав «Ювентуса», став звездой бьянконери и их лучшим бомбардиром.

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Пауло Дибала – один из редких игроков планеты, умеющих на мировом уровне и искать свободное пространство передачами, и заполнять его, открываясь под пас (в его касте – Месси, Кевин Де Брёйне и Антуан Гризманн). Но пока с поправкой: все свои приёмчики Дибала использует, когда играет при недостаточном сопротивлении. Даже рост статистики в нынешнем сезоне не скрывает проблему лидера «Юве». Мне очень хотелось зацепить игру Пауло Дибалы в матчах с сильными командами – либо топ-уровня состава, как «Барселона», либо топ-уровня тактической подготовки, как «Аталанта». Я видел оба матча бьянконери, и оба раза Дибала был печально неубедителен. Даже со скидкой на вирус травм в Каталонии и пущенную на самотёк игру после 2:0 в Бергамо.

Пока что вырисовывается печальная тенденция, подкрепляемая впечатлениями по прошлому сезону. Да, Дибала выдавал божественный матч с «Барселоной» – но той же весной был печальный финал Лиги чемпионов с «Реалом», где аргентинец потерялся и, как говорят, стал объектом жёсткой критики в раздевалке. Из команд, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона, Дибала забил только однажды – «Милану».

Дибала уже выглядит как звезда, готовая брать на себя больше.

Но брать на себя больше нужно в больших матчах.