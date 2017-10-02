Как спасали Самедова — в мгновениях 12-го тура РФПЛ

Герой тура
В дебюте встречи «Спартак» — «Урал» полузащитник красно-белых Александр Самедов в борьбе за верховой мяч столкнулся с соперником и рухнул на газон. Подоспевшие партнёры по команде Дмитрий Комбаров и Георгий Джикия оказали Александру первую помощь, предотвратив западение языка. После этого Самедов остался на поле и в первом тайме открыл счёт, замкнув прострел Лоренсо Мельгарехо.
Гол тура
Первые матчи Педро Роши за «Спартак» получились удачными. В игре с «Тосно» бразилец сделал две голевые передачи, в матче с «Уралом» открыл счёт мячей за красно-белых.
Педро Роша
Поцелуи тура
После двух упущенных побед с «Тосно» и «Анжи» «Спартак» не повторил прошлых ошибок и уверенно обыграл «Урал». Есть повод порадоваться, пообниматься и поцеловаться.
Вратари тура
На матче «Спартак» — «Урал» побывал экс-голкипер красно-белых Андрей Дикань, который смотрел футбол вместе с травмированным Артёмом Ребровым.
Артём Ребров и Андрей Дикань
Подарок тура
Эта кепка прилетела с трибун от болельщиков и предназначалась именно Александру Самедову.
Александр Самедов
Тренер тура
«Локомотив» разгромил в дерби «Динамо» со счётом 3:0, и от «Зенита» команду Юрия Сёмина теперь отделяет всего два очка.
Юрий Сёмин
Гость тура
Роман Широков на матче «Локомотив» — «Динамо». Кроме того, на этой фотографии мы видим главного тренера сборной России Станислава Черчесова и Алексея Смертина.
Станислав Черчесов, Роман Широков и Алексей Смертин
Перформанс тура
Перформанс болельщиков «Динамо».
Потасовка тура
На секторе болельщиков «Динамо» во время матча с «Локомотивом» случилась потасовка. Непонятно, что не поделили между собой болельщики бело-голубых.
Открытость тура
Накануне матча с «Краснодаром» тульский «Арсенал» провёл открытую тренировку для своих болельщиков. После чего обыграл «Краснодар».
Травма тура
Понтус Вернблум получил повреждение во втором тайме матча ЦСКА — «Уфа». Полузащитника унесли с поля на носилках, а после матча на машине скорой помощи увезли в больницу. По словам главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко, у футболиста довольно глубокая рваная рана.
Пенальти тура
Пенальти в ворота «Уфы» на 88-й минуте матча вызвал вопросы у представителей обеих команд. Гостям не понравился сам факт назначения 11-метрового, хозяевам, после того как Александр Беленов отразил удар Бибраса Натхо, не понравилось, что вратарь раньше времени сдвинулся с линии, а один из игроков «Уфы» слишком рано вбежал в штрафную.
Серия тура
«Рубин» Курбана Бердыева проиграл в четвёртый раз подряд. Во всех случаях со счётом 0:1. В двух случаях — дома. Впрочем, в этом сезоне чудес от казанцев никто и не ждёт.
Курбан Бердыев
Призыв тура
Призывы болельщиков «Анжи» работают, махачкалинцы после ничьей в Москве со «Спартаком» 2:2, с таким же счётом сыграли дома с «Зенитом».