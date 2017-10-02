Как спасали Самедова — в мгновениях 12-го тура РФПЛ

А также кровь Вернблума, поцелуи Карреры, гол Роши и сейв Беленова.

Герой тура

В дебюте встречи «Спартак» — «Урал» полузащитник красно-белых Александр Самедов в борьбе за верховой мяч столкнулся с соперником и рухнул на газон. Подоспевшие партнёры по команде Дмитрий Комбаров и Георгий Джикия оказали Александру первую помощь, предотвратив западение языка. После этого Самедов остался на поле и в первом тайме открыл счёт, замкнув прострел Лоренсо Мельгарехо.

10 вещей, которые нужно знать о 12-м туре РФПЛ «Анжи» прерывает серию Лунёва. «Локомотив» стал ближе к первому месту. «Рубин» и «Амкар» меряются «сухарями».

Гол тура

Первые матчи Педро Роши за «Спартак» получились удачными. В игре с «Тосно» бразилец сделал две голевые передачи, в матче с «Уралом» открыл счёт мячей за красно-белых.

Педро Роша Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Поцелуи тура

После двух упущенных побед с «Тосно» и «Анжи» «Спартак» не повторил прошлых ошибок и уверенно обыграл «Урал». Есть повод порадоваться, пообниматься и поцеловаться.

«Спартак» наконец-то уберёг счёт 2:0. И даже не зевнул ни 4 в 1, ни 4 в 2 Александр Самедов и Педро Роша нокаутировали «Урал».

Вратари тура

На матче «Спартак» — «Урал» побывал экс-голкипер красно-белых Андрей Дикань, который смотрел футбол вместе с травмированным Артёмом Ребровым.

Артём Ребров и Андрей Дикань Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Подарок тура

Эта кепка прилетела с трибун от болельщиков и предназначалась именно Александру Самедову.

Александр Самедов Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Тренер тура

«Локомотив» разгромил в дерби «Динамо» со счётом 3:0, и от «Зенита» команду Юрия Сёмина теперь отделяет всего два очка.

Юрий Сёмин Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гость тура

Роман Широков на матче «Локомотив» — «Динамо». Кроме того, на этой фотографии мы видим главного тренера сборной России Станислава Черчесова и Алексея Смертина.

Станислав Черчесов, Роман Широков и Алексей Смертин Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перформанс тура

Перформанс болельщиков «Динамо».

Потасовка тура

На секторе болельщиков «Динамо» во время матча с «Локомотивом» случилась потасовка. Непонятно, что не поделили между собой болельщики бело-голубых.

Открытость тура

Накануне матча с «Краснодаром» тульский «Арсенал» провёл открытую тренировку для своих болельщиков. После чего обыграл «Краснодар».

Фото: https://arsenaltula.ru/

Травма тура

Понтус Вернблум получил повреждение во втором тайме матча ЦСКА — «Уфа». Полузащитника унесли с поля на носилках, а после матча на машине скорой помощи увезли в больницу. По словам главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко, у футболиста довольно глубокая рваная рана.

Пенальти тура

Пенальти в ворота «Уфы» на 88-й минуте матча вызвал вопросы у представителей обеих команд. Гостям не понравился сам факт назначения 11-метрового, хозяевам, после того как Александр Беленов отразил удар Бибраса Натхо, не понравилось, что вратарь раньше времени сдвинулся с линии, а один из игроков «Уфы» слишком рано вбежал в штрафную.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Символическая сборная 12-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева В символическую сборную вернулись спартаковцы. Но они не в большинстве.

Серия тура

«Рубин» Курбана Бердыева проиграл в четвёртый раз подряд. Во всех случаях со счётом 0:1. В двух случаях — дома. Впрочем, в этом сезоне чудес от казанцев никто и не ждёт.

Курбан Бердыев Фото: http://www.rubin-kazan.ru/

Призыв тура

Призывы болельщиков «Анжи» работают, махачкалинцы после ничьей в Москве со «Спартаком» 2:2, с таким же счётом сыграли дома с «Зенитом».

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

Дети тура

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: http://fctosno.ru/

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шапка тура