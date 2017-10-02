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Херард Пике
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

Херард Пике готов уйти из сборной Испании. Это серьёзно?

Пике пора переходить из футбола в политику.
2 октября 2017, понедельник. 14:30 Футбол

Шутника и тролля Пике легко представить себе плачущим от смеха. Просто плачущим – намного труднее. Но первого октября Жерар несколько раз был вынужден прерваться, чтобы смахнуть слезу: эмоции мешали говорить. Но он всё-таки договорил.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Julian Iglesias

«У всех есть право голоса. Ты можешь проголосовать «за», можешь проголосовать «против», а можешь оставить пустой бланк. Главное – что ты имеешь на это право. В Испании люди долгие годы не имели права голосовать. Теперь у нас появилась это право, и я думаю, что его должен защищать закон.

Я ощущаю себя каталонцем. Горжусь своим народом, который проявляет мужество в последние годы, когда… (плачет). Не было ни одного проявления насилия. Никакой агрессии – но к нам прислали полицию и военных. Военные не имели права действовать таким образом.

Думаю, что я могу играть за сборную Испании. Я действительно убеждён в том, что многие жители Испании разделяют демократические ценности. Если бы я не был в этом убеждён, не играл бы за сборную. Если тренер или кто-то из хунты… извините, из Федерации скажет, что я представляю проблему – я не стану проблемой. Просто закончу выступления за сборную до 2018 года.

Играть или не играть за сборную – это не вопрос патриотизма. Кто играет за сборную – тот главный патриот? Нет. Надо играть и выкладываться, как я пытался делать все эти годы. Есть натурализованные футболисты, которые не были рождены в Испании, которые не являются испанцами. Возможно, они не испытывают тех же эмоций в сборной, как другие. Но сборная – это не конкурс патриотизма».

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Почему Пике так переживает?

Референдум в любом случае не имел юридической силы. Более того, согласно недавним социологическим опросам, большинство жителей Каталонии были против отделения. То есть процедура свободного волеизъявления выглядела достаточно безобидной. Но правительство Испании решило всё усложнить.

Референдум был запрещён, 14 каталонских чиновников оказались в тюрьме, в Барселону были введены войска. В общем, раз уж каталонцев не удалось убедить отказаться от референдума по-хорошему, испанские власти решили действовать как получится. Пострадали сотни людей – по сообщениям каталонских властей, их более 300, первые появились ещё накануне дня референдума. Эти данные подтверждает департамент здравоохранения Испании.

Херард проголосовал без проблем: его никто не оттаскивал от избирательной урны, никто не побил после голосования. Но очевидно, узнав, что не всем так же повезло, Пике мог расстроиться. А ещё один повод подбросил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Слово ему: «Референдумы – оружие диктаторов». Он также обвинил каталонцев в «издевательстве над демократией» и в «использовании нацистской тактики». Адекватно, взвешенно, дипломатично. Можно по-разному относиться к каталонскому сепаратизму, но на фоне этих заявлений министра даже Пике выглядит человеком, который тщательно обдумывает свои слова. Он, естественно, прокомментировал видео столкновений полиции и протестующих, назвав их «позором».

Чего Пике не заметил?

Агрессивного поведения людей на улицах. Министерство внутренних дел Испании существует в том же XXI веке, что и известные футболисты, и тоже слышало про «Твиттер». МВД Испании твитит видео с нападениями толпы на полицию и военных.

Например, вот.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» JMinisterio Interior

Или вот.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Ministerio Interior

При желании, вы можете найти ещё 10 таких же видео. Но если теперь картина выглядит однозначной, то вот вам ещё одно видео.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Historical Pics

Столкновения между протестующими и полицией выглядят довольно знакомо для всех, кто хоть немного следит за зарубежными новостями в последние четыре года. Деление на «хороших» и «плохих» зависит от конъюнктуры момента. Насчёт каталонского референдума в Европе пока не определились.

Проголосовать пришли около 2,5 млн. Это сравнительно немного, учитывая, что в Каталонии живёт более семи млн человек. Но много, учитывая беспорядки и общую напряжённость момента: идти голосовать казалось опасным. Более 90% пришедших на референдум выбрали независимость. Что случится дальше – неизвестно. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что «не закрывает путь к диалогу». Разумеется, в Мадриде сделают всё, чтобы замять референдум и притвориться, что ничего не случилось. Но председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что его народ «завоевал право на суверенитет».

Причём здесь футбол?

При всём. Пусть даже на фоне кризиса вопросы вроде «а будет ли Пике играть за сборную Испании?» выглядят как-то мелко. Но как насчёт «Барселоны» в целом?

В случае объявления Каталонией независимости Испания не только потеряет одну из экономических опор страны – под угрозой, естественно, оказывается Ла Лига. Ещё и ФИФА пугает: грозит отстранить Испанию от всех международных соревнований, если «Барселону» исключат из чемпионата. Бессмысленная угроза: больше всего в Ла Лиге боятся, что «Барселона» сама решить покинуть чемпионат, и её не удастся удержать. Про расклады для футбола ещё напишут мои коллеги. Вернёмся к Пике.

Пике проголосовал на референдуме о независимости Каталонии

Его фигура всё ещё важна для сборной, но от этого брака по расчёту обе стороны уже взяли максимум. Позиция самого Пике будет выглядеть странно, если он продолжит поддерживать независимость уже в условиях открытого конфликта и непризнания референдума властями, но при этом играть за Испанию.

Мнения насчёт него разделились даже среди футболистов. Защитник «Реала» Начо призвал болельщиков сборной поддержать Пике, чтобы не разделять игроков «Реала» и «Барселоны». Хулен Лопетеги тоже не жалеет тёплых слов: он назвал Пике «душой» сборной Испании. А вот Серхио Рамос заметил, что «призывать голосовать на референдуме о независимости – не лучший способ добиться, чтобы тебя не освистывали». Выходит, Пике действительно раскалывает команду.

Если вы заглянете в его «Твиттер», то обнаружите там больше политики, чем футбола. И можно не сомневаться, чем будет заниматься Херард в будущем: он фактически является популярным политиком уже сейчас. Вопрос только в том, как долго Пике сможет совмещать, прежде чем он переключится с футбола на политику.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Испании — Футбол ФК Барселона Херард Пике
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