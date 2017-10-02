Накопленный капитал. Квинси Промес – MVP сентября в РФПЛ

Многие могут недоумевать, почему Александр Кокорин, который продолжает уверенно выступать и в РФПЛ, и в еврокубках, не повторил своего августовского триумфа, когда завоевал титул самого ценного футболиста августа. Увы, по-новому раскрывшийся при Роберто Манчини форвард в сентябре немного сбавил обороты во внутреннем чемпионате. В 10-м туре за вклад в разгромную победу над «Уфой» Александр получил от экспертов и читателей 9 баллов, а в следующих двух турах – ещё 4, но этого не хватило, чтобы конкурировать с лидером.
Другой явный претендент на звание лучшего игрока месяца, полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, выступил ярко в последних двух матчах – с «Фаставом» в Лиге Европы и в столичном дерби с «Динамо».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.
За успехи в последней игре португалец получил 10 баллов от жюри и ещё 6 – от читателей, что является максимумом для пользовательского голосования. Хоть этот результат и позволил ему стать MVP 12-го тура РФПЛ, на титул в месяце Фернандеш тоже рассчитывать не смог.
Квинси Промес выглядел явным лидером только в первом туре месяца, когда провёл свой юбилейный матч за «Спартак» и смог в нём отличиться. Это событие, видимо, настолько впечатлило экспертов и болельщиков, что они сразу определили ему едва ли не максимально возможное количество баллов.
По инерции успех Промеса распространился и на следующий тур, где Квинси выступил далеко не столь впечатляюще. Тем не менее в тройку лучших игроков, по мнению одного из экспертов, он попал, а читатели добавили любимому игроку ещё три балла. В итоге 21 балл в сентябре — и приз MVP сентября в РФПЛ снова отправляется в «Спартак». Поздравляем Квинси с дублем из наград в этом сезоне – первую он завоевал в июле.
Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ
Специалисты
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Фернандеш, Беленов, Самедов.
Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»: Беленов, Кокорин, Фернандеш.
Руслан Нигматтулин бывший вратарь сборной России: Беленов, Фернандеш, Самедов.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Фернандеш, Беленов, Устинов.
РФПЛ
Беленов, Фернандеш, Самедов.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Фернандеш, Беленов, Луис Адриано.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Фернандеш, Беленов, Луис Адриано.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фернандеш, Кацаев, Беленов
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Беленов, Джорджевич, Ал. Миранчук.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Фернандеш, Самедов, Полуяхтов.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Луис Адриано, Эдер, Паредес.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Беленов, Фернандеш, Паредес.
Читатели
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 597 – 3 дополнительных балла.
Александр Беленов («Уфа») – 399 – 2.
Александр Самедов («Спартак») – 202 – 1.
«ВКонтакте»
(vk.com)
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 4 328 голосов (39,6 %) – 3 дополнительных балла.
Александр Кокорин («Зенит») – 1642 (15 %) – 2.
Алексей Миранчук («Локомотив») – 1342 (12,3 %) – 1.
Итоги 12-го тура РФПЛ
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 16;
Александр Беленов («Уфа») – 12;
Александр Самедов («Спартак») – 5;
Луис Адриано («Спартак») – 3;
Александр Кокорин («Зенит») – 3;
Алексей Миранчук («Локомотив») – 2;
Леандро Паредес («Зенит») – 2;
Лука Джорджевич («Арсенал») – 1;
Адлан Кацаев («Анжи») – 1;
Владимир Полуяхтов («Анжи») – 1;
Виталий Устинов («Ростов») – 1;
Эдер («Локомотив») – 1.
Лучшие игроки сентября
|Игрок
|9-й тур
|10-й тур
|11-й тур
|12-й тур
|Всего
|Квинси Промес
(«Спартак»)
|17
|4
|21
|Мануэл Фернандеш
(«Локомотив»)
|16
|16
|Александр Кокорин
(«Зенит»)
|9
|3
|3
|15
|Андрей Лунёв
(«Зенит»)
|14
|14
|Александр Беленов
(«Уфа»)
|12
|12
|Лука Джорджевич
(«Арсенал»)
|11
|1
|12
|Алексей Евсеев
(«Урал»)
|11
|11