Накопленный капитал. Квинси Промес – MVP сентября в РФПЛ

Многие могут недоумевать, почему Александр Кокорин, который продолжает уверенно выступать и в РФПЛ, и в еврокубках, не повторил своего августовского триумфа, когда завоевал титул самого ценного футболиста августа. Увы, по-новому раскрывшийся при Роберто Манчини форвард в сентябре немного сбавил обороты во внутреннем чемпионате. В 10-м туре за вклад в разгромную победу над «Уфой» Александр получил от экспертов и читателей 9 баллов, а в следующих двух турах – ещё 4, но этого не хватило, чтобы конкурировать с лидером.

Другой явный претендент на звание лучшего игрока месяца, полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, выступил ярко в последних двух матчах – с «Фаставом» в Лиге Европы и в столичном дерби с «Динамо».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

За успехи в последней игре португалец получил 10 баллов от жюри и ещё 6 – от читателей, что является максимумом для пользовательского голосования. Хоть этот результат и позволил ему стать MVP 12-го тура РФПЛ, на титул в месяце Фернандеш тоже рассчитывать не смог.

Символическая сборная 12-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева В символическую сборную вернулись спартаковцы. Но они не в большинстве.

Квинси Промес выглядел явным лидером только в первом туре месяца, когда провёл свой юбилейный матч за «Спартак» и смог в нём отличиться. Это событие, видимо, настолько впечатлило экспертов и болельщиков, что они сразу определили ему едва ли не максимально возможное количество баллов.

MVP 9-го тура РФПЛ. Юбилейный бенефис Промеса Хавбек «Спартака» отметил 50-й гол в 100-м матче за команду, параллельно захватив титул лучшего игрока тура.

По инерции успех Промеса распространился и на следующий тур, где Квинси выступил далеко не столь впечатляюще. Тем не менее в тройку лучших игроков, по мнению одного из экспертов, он попал, а читатели добавили любимому игроку ещё три балла. В итоге 21 балл в сентябре — и приз MVP сентября в РФПЛ снова отправляется в «Спартак». Поздравляем Квинси с дублем из наград в этом сезоне – первую он завоевал в июле.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере РФПЛ

Специалисты

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Фернандеш, Беленов, Самедов.

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»: Беленов, Кокорин, Фернандеш.

Руслан Нигматтулин бывший вратарь сборной России: Беленов, Фернандеш, Самедов.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Фернандеш, Беленов, Устинов.

РФПЛ

Беленов, Фернандеш, Самедов.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Фернандеш, Беленов, Луис Адриано.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Фернандеш, Беленов, Луис Адриано.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фернандеш, Кацаев, Беленов

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Беленов, Джорджевич, Ал. Миранчук.

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Фернандеш, Самедов, Полуяхтов.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Луис Адриано, Эдер, Паредес.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Беленов, Фернандеш, Паредес.

Читатели

(mvp.championat.com/rfpl)

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 597 – 3 дополнительных балла.

Александр Беленов («Уфа») – 399 – 2.

Александр Самедов («Спартак») – 202 – 1.

«ВКонтакте»

(vk.com)

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 4 328 голосов (39,6 %) – 3 дополнительных балла.

Александр Кокорин («Зенит») – 1642 (15 %) – 2.

Алексей Миранчук («Локомотив») – 1342 (12,3 %) – 1.

Итоги 12-го тура РФПЛ

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 16;

Александр Беленов («Уфа») – 12;

Александр Самедов («Спартак») – 5;

Луис Адриано («Спартак») – 3;

Александр Кокорин («Зенит») – 3;

Алексей Миранчук («Локомотив») – 2;

Леандро Паредес («Зенит») – 2;

Лука Джорджевич («Арсенал») – 1;

Адлан Кацаев («Анжи») – 1;

Владимир Полуяхтов («Анжи») – 1;

Виталий Устинов («Ростов») – 1;

Эдер («Локомотив») – 1.

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