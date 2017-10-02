Черчесов: Самедов потерял сознание? А почему он тогда ворота не перепутал?

Сборная России — на этот раз в полном и основном, а не экспериментальном составе — собралась в Новогорске утром, а вечером провела открытое занятие. Из первоначального списка отсутствовали только два футболиста ЦСКА: Алан Дзагоев приезжал на базу утром и общался со Станиславом Черчесовым, а Александр Головин наблюдал за тренировкой с кромки поля. Оба против Южной Кореи и Ирана точно не сыграют — с той лишь разницей, что первый продолжит восстановление от травмы ахилла в клубе, а второй будет лечиться в сборной.

После первых, разминочных, 15 минут тренировки игроки разделились на две группы. Игравшие накануне футболисты ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива», а также Константин Рауш из «Кёльна» и получивший травму с «Уралом» спартаковец Александр Самедов продолжили беговую работу, а остальные получили физическую нагрузку. Пока непонятно, будет ли Самедов продолжать работать со сборной. Именно о травмированных — первый вопрос главному тренеру сборной.

Черчесов: разговора с Кокориным не было – он сам говорит на поле Главный тренер сборной России объясняет выбор состава на матчи с Южной Кореей и Ираном.

— Самедов в матче с «Уралом» потерял сознание. Как он себя чувствует?

— Как это потерял? А почему тогда ворота не перепутал, в чужие забил? — шутит Черчесов. — Отбегал все 90 минут, гол забил. Да, мы дали ему немного отдохнуть сегодня, завтра проведём обследование. Рисковать не хотим.

— Правда ли, что Дзагоев сегодня приезжал в сборную?

— Да, мы пообщались. Он знает о своей ситуации — уже который раз пропускает сборы, никак не можем вписать его в команду. Не думаю, что нам необходим план «Б» перед чемпионатом мира, просто все свои травмы нужно долечить. Читал сегодня интервью с доктором ЦСКА: мол, Дзагоеву нужно четыре недели для восстановления. Думаю, всё-таки намного больше — от 6 до 8 недель. Мы помним прецеденты с Широковым, например, с Чорлукой в «Локо». Здоровье футболиста — превыше всего.

— Что с Головиным?

— Кстати, ему потребуется намного меньше двух недель — хватит и 4-5 дней. Мы рассчитываем на Головина, он остаётся в сборной под наблюдением врача и физиотерапевта ЦСКА. Надеемся, он сыграет именно с Южной Кореей — в этом матче нам нужны как раз быстрые и резкие игроки, как и сами соперники.

— Вратарскую линию называют одной из самых стабильных в сборной.

— Круг вызываемых футболистов сужается, мы на ваших глазах провели селекционную работу. Стабильность во всех линиях начинает появляться. Каждый, кто попадает в сборную, достоин этого вызова. Мы за всеми следим — никто не уйдёт от нашего внимания.

— Сегодня вы тренировались на новом поле в Новогорске. Ещё пару месяцев назад оно не было готово.

— Я здесь с 15 лет тренируюсь, 151-й раз приезжаю! А поле действительно хорошее, понравилось. Скоро напротив него достроят 4-звёздочную гостиницу, и мы получим отличную базу для всех сборных России по футболу.

Новый газон оценил и вратарь сборной Андрей Лунёв.

— По сравнению с Каспийском здесь как на «Олд Траффорд», — вздыхает голкипер «Зенита». — После вчерашнего матча настроение так себе. Но, к счастью, этот отрезок закончился.

— Черчесов назвал первым номером сборной Акинфеева.

— Значит, так оно и есть. Наше дело — тренироваться и доказывать обратное. Те, кто играет в футбол без амбиций, не долго продолжают карьеру.

7 футболистов Ирана и Южной Кореи, на которых будет интересно посмотреть Не всё так уныло.

— Что знаете о сборной Южной Кореи?

— Помню, как играли с ними на чемпионате мира. Ошибка Акинфеева? Даже великие вратари ошибаются. Мы соперников ещё не изучали. В общем, какая разница, кто бьёт? Наша задача — мячи ловить!

— А условия какие в Новогорске? — неожиданно интересуется один из журналистов и сразу удивляет Лунёва ещё одним вопросом. — Что едите?

— Что вижу, то и ем! Кормят здесь хорошо, хотя столовая общая. В общем, всё в порядке.