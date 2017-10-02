Никого на свете лучше Нету? Почему Маммана пока не помощник «Зениту»

В начале сезона «Зенит» производит мощное впечатление. Но перекроенная линия обороны – по-прежнему самое слабое место команды. И во многом из-за многомиллионного Эммануэля Мамманы, который пока смотрится в построениях инородным телом. Отсюда вопрос – действительно ли он сильнее отпущенного в Турцию Луиша Нету?

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Опыт

Один из главных аргументов в пользу Мамманы – его опыт выступления в Европе. Но погодите, в старом свете Эммануэль появился лишь год назад, когда подписал контракт с «Лионом». 17 матчей за сезон, и то исключительно в Лиге 1 (в Лиге Европы Бруно Женезио предпочитал использовать Дьякаби) – откровенно говоря, могло быть и лучше. Более того, летом Женезио решил, что Маммана не так уж его команде и нужен – его спокойно заменили молодой Дьякабии опытный Марсело. Лионская распродажа была грандиозной, но в первую очередь обсуждали уход Ляказетта, Гоналона и Толиссо. На европейском рынке про Мамману, по большому счёту, никто и не вспомнил. С его уходом ничего не изменилось, «Лион» как продолжал много пропускать, так и продолжил.

С этой точки зрения предпочтительнее даже Нету или вообще Ломбертс, у которых хватало матчей как в европейских лигах (Нету достаточно играл в Серии А), так и в еврокубках (Ломбертс – и вовсе обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА). Может, дело в роли на поле?

Роль на поле

Ещё до перехода в «Зенит» о Маммане писали как о защитнике нового поколения. Он не классический столб, снимающий верх в штрафной и удачно подключающийся к атакам только при стандартах. Маммана – настоящий разыгрывающий, глубинный плеймейкер, страховщик, берущий своё за счёт скорости и чтения игры. Он подчищает за менее поворотливым и габаритным партнёром по защите, при этом активно участвуя в переводе мяча из обороны в атаку. Однако так ли сильно использует Манчини качества аргентинца?

Начнём с простого и посмотрим на карту передач. Первая – из матча с «Реалом Сосьедад», вторая – с «Анжи».

В первом случае, когда «Зенит» не владел мячом, Маммана вообще был выключен из командной игры. Во втором, когда мяч держался у петербуржцев 70% игрового времени, функции Эммануэля сводились к переадресации снаряда Ивановичу или Мевле (реже – Паредесу и Ерохину). То есть ближним партнёрам.

Касательно игры в обороне – то же самое. Возможно, защитная линия «Зенита» ещё недостаточно сыграна, но пока Маммана теряется как в верховой борьбе (что логично при 183 см роста, борьба с Прудниковым – не его прерогатива)…

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… так и в «своей игре» при подстраховке.

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Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

Цифры

Ниже – цифры по продвижению мяча вперёд (он же packing). Возьмём среднее количество игроков за матч, которых отрезали пасами защитники «Зенита» в этом сезоне. Лидеры – Иванович (44) и Кришито (85), через которых строится переход из обороны в атаку. У Мевли и Мамманы показатели куда скромнее (38 и 43 соответственно). К примеру, у Нету, вместо которого и играет Эммануэль, в первых турах средняя цифра равнялась 53. То же самое и касательно отрезания защитников (Impect). Абсолютный лидер – Кришито с цифрой 14 (лучший в РФПЛ по этому показателю), остальные – далеко позади (Мевля – 2,4, Иванович – 1,7, Маммана и Нету – 1).

Вывод – «Зенит» не строит атаки через Мамману. Он, по большому счёту, не выполняет те функции, которые у него получаются лучше всего. «Зенит» переходит в атаку через фланги или выходит через Паредеса или Нобоа.

В обороне цифры тоже оставляют желать лучшего. Сравним с Луишем Нету, которого спокойно сбагрили в Турцию с клеймом «вечного пожарщика». В среднем португалец совершал 2,5 отбора за игру, у Мамманы – 1,3. По выносам цифра почти идентична – 3,5 у Нету и 3 у Мамманы (не очень вяжется со стилем защитника, который стремится играть в пас). Перехваты (козырь Эммануэля), примерно то же самое – 2 у аргентинца, 2,9 у португальца. Стоило ли это 16 миллионов евро?

Вывод

«Футбол смотрится красивее, когда мяч катится по траве. Когда игроки постоянно используют длинные передачи, я немного бешусь», — говорит сам Маммана. Его лучшие качества, а именно первый пас и умение строить атаки, Манчини пока попросту не использует. Функции глубинного плеймейкера прочно закреплены за Паредесом (или Нобоа), ещё один человек в этом деле будет лишним. В итоге функция Мамманы при атаках – пас ближнему игроку и страховка при стандартах. А в обороне соперники постоянно пользуются не самой выдающейся конституцией аргентинца. Посмотрите последние пропущенные мячи «Зенита», и убедитесь в этом сами.

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Конечно, Маммане всего 21, из него может вырасти большой защитник, но дело в том, что Манчинив последние годы своей тренерской карьеры не сильно жаловал защитников типажа Эммануэля. Последним таким был Иван Кордоба в «Интере». Два столба, отдающие мяч ближнему, снимающие весь воздух и борющиеся с нападающими соперника – идеал Роберто. Пока неизвестно, подходит ли Маммана итальянцу по стилю. А может, все эти авансы «защитник будущего» и «один из самых перспективных на своей позиции» — банальные ярлыки, с помощью которых на Мамману просто повышали цену?

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