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Леонид Слуцкий
Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

Слуцкий покорил EFL. Пока на одну неделю

Кто стал MVP РФПЛ в сентябре, фанаты какого клуба избили футболистов, сколько лечиться Рибери, Дзагоеву и Головину – в обзоре дня.
3 октября 2017, вторник. 00:00 Футбол

Слуцкий впервые признан тренером недели в Английской футбольной лиге

Российский наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий впервые признан тренером недели в EFL — Английской футбольной лиге, которая включает в себя Чемпионшип и ещё два низших дивизиона английского футбола. «Халл» в минувшие выходные на своём поле со счётом 6:1 разгромил «Бирмингем Сити».

В команду недели EFL вошёл полузащитник «Халла» Камил Гросицки. В матче с «Бирмингемом» польский футболист отличился одним голом и одной результативной передачей.

После 11 туров Чемпионшипа «Халл» набрал 12 очков и располагается на 17-й позиции в турнирной таблице.

Фернандеш стал MVP 12-го тура РФПЛ, Промес — MVP сентября

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш признан MVP 12-го тура российской Премьер-Лиги. Второе место занял вратарь «Уфы» Александр Беленов, третье — полузащитник «Спартака» Александр Самедов.

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Фернандеш набрал 10 баллов. Также португалец получил по три очка от читателей портала в опросах в соцсети «ВКонтакте» и странице проекта MVP. В сумме он набрал 16 баллов, Беленов — 12, Самедов — 5.

На звание MVP 12-го тура РФПЛ также претендовали: Луис Адриано («Спартак»), Александр Кокорин и Леандро Паредес (оба — «Зенит»), Адлан Кацаев и Владимир Полуяхтов (оба — «Анжи»), Алексей Миранчук и Эдер (оба — «Локомотив»), Лука Джорджевич («Арсенал») и Виталий Устинов («Ростов»).

MVP сентября признан полузащитник «Спартака» Квинси Промес — 21 балл. Второе место занял Мануэл Фернандеш — 16, третье — Александр Кокорин — 15.

Накопленный капитал. Квинси Промес – MVP сентября в РФПЛ
Спартаковский хавбек уверенно стартовал в первом туре осени и накопил достаточно баллов, чтобы назло конкурентам сохранить лидерство.

Черчесов: Дзагоеву на восстановление нужно 6-8 недель, Головину — 4-5 дней

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состояние полузащитников ЦСКА Алана Дзагоева и Александра Головина.

«Завтра проведём небольшой тест, будем знать состояние игроков. Дзагоев приезжал в расположение сборной, мы поговорили. Он уже много сборов пропустил, и никак мы не можем его вписать в команду. Читал интервью доктора ЦСКА, что Дзагоеву нужно 4 недели, чтобы восстановиться. Считаю, что Алану необходимо намного больше, 6-8 недель, чтобы полностью ликвидировать травму. Здоровье игрока превыше всего.

У Головина ничего серьёзного, но опять же, прогноз врача на 14 дней — это перебор. 4-5 дней хватит для восстановления. Он остаётся здесь, мы рассчитываем на Головина. Здесь он находится под наблюдением врача и физиотерапевта из ЦСКА. Дозаявок никаких не планируем. У Дзагоева не такая травма, чтобы держать в голове план «Б» на чемпионат мира. Но эту травму надо залечить. Мы помним прецеденты с Широковым, Чорлукой в „Локомотиве“, когда недолеченных игроков выпускали раньше времени», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Черчесов: Самедов потерял сознание? А почему он тогда ворота не перепутал?
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«Динамо»: у Соу разрыв внутреннего мениска, восстановление — 6-8 недель

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу прошёл медицинское обследование. У хавбека был диагностирован разрыв внутреннего мениска.

Малийский футболист был заменён уже на 15-й минуте матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).

«Данные от главного врача Александра Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление 6-8 недель», — говорится в официальном «твиттере» столичного клуба.

В текущем сезоне Соу провёл в РФПЛ 10 матчей и сделал одну голевую передачу.

ККК РФС на ближайшем заседании рассмотрит работу судьи матча ЦСКА — «Уфа»

Как стало известно «Чемпионату», контрольно-квалификационная комиссия РФС на ближайшем заседании рассмотрит работу главного рефери матча 12-го тура РФПЛ ЦСКА — «Уфа» Сергея Лапочкина.

В частности, предметом анализа комиссии станет эпизод с назначением и исполнением пенальти в ворота «Уфы» на последних минутах встречи. Будут даны ответы как минимум на два вопроса: должен ли был защитник гостей получить жёлтую карточку за фол на Фёдоре Чалове, а также обязан ли был Лапочкин дать возможность перебить пенальти, поскольку голкипер «Уфы» Александр Беленов ещё до удара Бибраса Натхо сделал шаг вперёд и покинул линию ворот.

Минус Дзагоев, Вернблум и 2 очка. ЦСКА не выиграл и у «Уфы»
Нереализованный пенальти Натхо в самом конце матча — и Гончаренко делит очки с бывшей командой.

У Рибери диагностирован разрыв внешней связки левого колена

У полузащитника «Баварии» Франка Рибери диагностирован разрыв внешней связки левого колена. Француз получил травму в гостевом матче 7-го тура Бундеслиги против «Герты» (2:2).

Выбран консервативный метод лечения. Несколько недель Рибери проходит с шиной, параллельно приступит к реабилитационной программе. Решение относительно дальнейших действий будет принято в зависимости от хода восстановления, сообщает официальный сайт «Баварии».

Немецкие СМИ ранее сообщали, что Рибери из-за травмы может пропустить 2-3 месяца.

Фанаты «Легии» избили футболистов после крупного поражения в матче с «Лехом»

Болельщики «Легии» избили футболистов команды после крупного поражения в матче с «Лехом» (0:3) в 11-м туре чемпионата Польши. Об этом пишет Przeglad Sportowy.

Сообщается, что когда игроки «Легии» вышли со стадиона к припаркованному автобусу, то увидели, что их ждут примерно 50 фанатов. Футболисты решили, что болельщики решили просто поговорить с ними, но те сразу набросились на игроков. По данным источника, фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощёчины. В потасовке досталось легенде «Легии» и помощнику тренера Александару Вуковичу.

После избиения фанаты сказали игрокам: «Если будете так же играть, мы придём снова». «Легия» начала внутреннее расследование произошедшего.

После 11 туров «Легия», выигравшая два последних чемпионата Польши, идёт лишь на восьмом месте в турнирной таблице.

Бартомеу: если независимость Каталонии признают, «Барселона» сама выберет лигу

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу назвал решение не переносить домашнюю игру седьмого тура Примеры с «Лас-Пальмасом» в день референдума в Каталонии одним из самых трудных на своей должности. Матч, который прошёл без зрителей по решению руководства «Барселоны», завершился победой каталонцев со счётом 3:0.

«Мы прекрасно понимаем, что многие болельщики предпочли бы отменить матч. Поэтому должен сказать, что это было одним из самых сложных решений, которое я принимал в качестве президента. Мы очень серьёзно рассматривали возможность переноса игры, но не смогли — лига не одобрила нашу просьбу.

В случае признания независимости Каталонии клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать», — цитирует Бартомеу Мarca.

Министр спорта Каталонии Херард Фигерас ранее заявил, что местные клубы смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции, если в результате референдума регион обретёт независимость.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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