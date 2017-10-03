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Юрий Калитвинцев и Массимо Каррера
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это?!

Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас – одного Григоряна.
3 октября 2017, вторник. 08:30 Футбол

Удивительное дело! В прошлом сезоне после 12 туров были уволены следующие тренеры:

1-й тур. Дмитрий Аленичев «Спартак».
2-й тур. Игорь Черевченко«Локомотив».
6-й тур. Олег Кононов «Краснодар».
9-й тур. Сергей Павлов «Арсенал».
12-й тур. Франк Веркотерен «Крылья».

А ведь ещё Бердыев ушёл из «Ростова» после первого тура! Курбан Бекиевич был близок к «Спартаку», «Локо» и сборной России. Он даже попрощался с командой (об этом сообщил официальный сайт «Ростова»). Хотя в результате Бердыев продолжил-таки рулить клубом, но формально он уже не был главным тренером «Ростова».

Получается 5,5 отставки после 12 туров. В этом же сезоне лишь одна – Григорян.

Григорян: один человек сказал: «Большую часть Премьер-Лиги ты проболтал»
Самый эпатажный тренер Премьер-Лиги (теперь уже бывший) – о своей отставке, шутках и прощании с «трусом Базелюком».

Причин тут несколько. Как частные, так и общие. Например, никто не хочет выплачивать тренерам неустойку. Надо называть вещи своими именами. Наш чемпионат стал беднее и слабее (хотя новички-легионеры на автомате говорят, что уровень российского футбола растёт). В РФПЛ лишь «Зенит» чувствует себя достаточно свободно на трансферном рынке. Остальные экономят, как могут. В том числе на выплатах тренерам.

Что касается частных случаев, то здесь у каждого своя история. Кто-то и рад бы уволить тренера, но команда идёт наверху. Хорошо, что уровень идиотизма в нашем футболе ещё не дошёл до того, чтобы при хороших результатах снимать тренера. Когда упадут в таблице, тогда и уберут. И это нормально, даже если командой руководит именитый специалист. А до тех пор руководство и тренер железно вместе.

Почти у всех команд РФПЛ позиция в таблице не выше той, на которую клуб изначально претендовал. Хотя винить в этом, скажем, Гончаренко просто не получается. У ЦСКА нет скамейки запасных, так что победные мячи забивает иногда Жамалетдинов, а иногда никто. Полагаю, главным для «армейцев» было попадание в группу Лиги чемпионов. Это гарантированные 12,7 млн евро, победа над «Бенфикой» – ещё 1,5 миллиона, аншлаг с «МЮ» – ещё миллион на билетах. Пока ЦСКА не лишился шанса на попадание в группу ЛЧ-2018/19, Гончаренко убирать не с чего и незачем.

С «Краснодаром» ситуация пограничная. Тут ведь ещё и вылет из Лиги Европы. Весьма обидный в имиджевом плане. Владелец команды Галицкий понимает это не хуже других, но он не любитель резких отставок. У него тренеры работают долго. И увольнять не обязательно в тот момент, когда этого все ждут. Это не сборная России, где Капелло не может удержаться при жёсткой критике со всех сторон. А что касается Шалимова… Доводилось слышать, что решение по нему уже принято – в зимнее трансферное окно у «Краснодара» будет новый тренер.Относительно скоро поймём, правда ли это.

А что касается Шалимова… Доводилось слышать, что решение по нему уже принято

А что касается Шалимова… Доводилось слышать, что решение по нему уже принято

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Странная ситуация с «Динамо». Вроде бы и можно увольнять Калитвинцева, но зачем? Да, в зоне вылета. Да, фанаты беснуются. Но ещё большой вопрос, насколько игроки «Динамо» соответствуют уровню РФПЛ. Тем более когда выпал лучший игрок (Панченко). А теперь травмировался ещё и лучший после Панченко (Соу). Неустойка у Калитвинцева не самая большая, а вот новому тренеру придётся что-то платить. Разумнее средства потратить на новых игроков. Или расплатиться по долгам с имеющимися. Футболистам должны премиальные за победу в ФНЛ, причём солидные – большими бонусами «Динамо» привлекало новичков из-за потолка зарплат в первом дивизионе. Привлекло и не заплатило.

В «Спартаке» об увольнении тренера говорят после каждого поражения. Особенности команды. Хотя за чемпионство Каррере можно отдать один сезон просто так. Пускай что угодно делает, лишь бы не вылетел из РФПЛ. Пока к еврокубкам «Спартак» сильно ближе, чем к борьбе за выживание.

Футбольный мир так устроен, что тренерские отставки часто считают необоснованными. Куда больше ценится вера в человека. Вон Слуцкий в непростой период даже приносил заявление об увольнении, но Гинер его не подписал. После этого ЦСКА становился чемпионом. Так что, возможно, разум футбольных боссов начал брать верх над эмоциями. Ну и режим экономии тоже влияет.

Вот и получается: с одной стороны, руководство держится за тренера, а с другой стороны – наоборот. Если припрёт, можно потерпеть президента клуба на скамейке запасных. В медицине ведь говорят: «Альтернативное мнение всегда полезно». Так и у некоторых тренеров, которые советуются при заменах.

А если человек прислушивается, то зачем его увольнять?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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