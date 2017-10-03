Мбаппе румынского изготовления. За кем охотится «Челси»

Блестящий футбол, который впишут в учебники. Даже несмотря на счёт Все сливки европейской тактики от «Челси» и «Ман Сити», сконцентрированные в коробке «Стэмфорд Бридж» и 95 минутах времени.

The Daily Mail сообщила миру о «новом Мбаппе», на которого претендует «Челси». По информации журналистов британской газеты, это вингер румынского «Стяуа» Флоринел Коман. Технический директор лондонского клуба Майкл Эменало посетил бухарестское дерби «Стяуа» – «Динамо» (1:0), чтобы понаблюдать за игрой 19-летнего футболиста. С Мбаппе талантливого юношу по уровню игры сравнивает владелец «Стяуа» Джиджи Бекали. Летом этого года он выкупил Комана у «Вииторула» за 2 млн евро и прописал в контракте Флоринела отступные в размере 100 млн евро!

Досье «Чемпионата»

Флоринел Коман

Родился 10 апреля 1998 года в городе Браила

Рост – 182 см

Амплуа: вингер, нападающий

Карьера: «Вииторул» (2014-2017), «Стяуа» (с лета 2017-го).

Достижения: чемпион Румынии в составе «Вииторула» (сезон-2016/17).

Видео игры Комана в 10 апреля 1998 года в городе Браила182 смвингер, нападающий«Вииторул» (2014-2017), «Стяуа» (с лета 2017-го).чемпион Румынии в составе «Вииторула» (сезон-2016/17).игры Комана в YouTube

Сила пиара невероятно велика. Иногда он совсем не идёт на пользу игроку, как, например, в ситуации с нападающим Денисом Давыдовым, которого Леонид Федун назвал «спартаковским Месси». Объективно говоря, и Коман пока далёк от Мбаппе, как Бухарест от Парижа. На сегодняшний день 19-летний Коман сыграл 49 матчей в румынской Лиге 1, в которых забил шесть голов и стал автором 10 голевых передач. Мбаппе только за прошлый сезон французской Лиги 1 наколотил полтора десятка мячей и отдал примерно столько же голевых пасов. Но всё-таки у Бекали куда больше оснований проводить параллели между Флоринелом и Килианом, нежели было у Федуна.

Правша Коман в первую очередь вингер. Со всем набором качеств, которыми должен обладать классный футболист этого амплуа: высокой техникой, скоростью, дриблингом, креативностью, умением сыграть на публику. Как правило, он выходит на левом фланге атаки, но иногда играет и справа. Кроме того, не так уж редко его можно увидеть на позиции чистого нападающего.

Флоринел – воспитанник академии Георге Хаджи. Легендарный атакующий полузащитник по прозвищу Карпатский Марадона основал в 2009-м собственную футбольную школу в городе Овидиу, расположенном приблизительно в 200 км от Бухареста. Рядом с Овидиу находится город Констанца. В том же году Хаджи создал в Констанце клуб «Вииторул». При этом румынская звезда не только владеет «Вииторулом», но и тренирует его. Домашние матчи команда, носящая прозвище «дети Хаджи», проводит на стадионе в Овидиу.

Естественно, Коман начал карьеру в «Вииторуле» под руководством своего футбольного отца. В 17 лет дебютировал на профессиональном уровне в матче Лиги 1, постепенно закрепился в основе. А в минувшем сезоне начали сбываться мечты Флоринела о трофеях. «Вииторул» впервые в своей короткой истории завоевал чемпионство. В решающей, заключительной, игре чемпионата Румынии Коман заработал пенальти, благодаря которому «дети Хаджи» забили «золотой» гол и победили ЧФР из Клужа со счётом 1:0. «Стяуа» удалось обойти по дополнительным показателям. Чуть раньше вингера «Вииторула» признали игроком месяца в Лиге 1.

Ещё до «Челси» на Комана положила глаз «Бенфика». В летнее межсезонье португальцы вели переговоры о приобретении румына, вот только Хаджи, видимо, не устроили предложенные условия. Флоринел сыграл за родную команду из Констанцы в квалификации Лиги чемпионов, из которой «Вииторул» был выбит АПОЭЛ. После этого Хаджи и Бекали договорились о переходе Комана в ряды «Стяуа», хотя Флоринел не скрывает, что с детства болел за бухарестское «Динамо». Вице-чемпион на тот момент ещё не потерял шансов пробиться на групповой этап ЛЧ. Помимо 2 млн евро «Стяуа» обязался заплатить 500 тысяч евро в качестве бонусов и 20 процентов от будущей продажи игрока за границу.

«Если честно, моим кумиром всегда был Рууд ван Нистелрой, – признавался в майском интервью Коман. – Меня очаровывала игра голландского нападающего за «Манчестер Юнайтед». Кто самый сильный защитник, против которого я играл? Габриэл Тамаш (экс-игрок «Спартака». – Прим. «Чемпионат»). Это очень хороший, очень сильный футболист. Неудивительно, что он выступал в серьёзных европейских командах. В будущем мне тоже хотелось бы попасть в топ-клуб из Италии и Испании, заявить о себе в Лиге чемпионов. Моя цель – первая сборная Румынии. Помню, сколько эмоций подарил мне хет-трик в ворота юношеской сборной Дании, а теперь я хочу произвести впечатление на Кристофа Даума.

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Завалившего отбор к ЧМ-2018 Даума уже уволили из сборной Румынии, а Коман пока так и не сыграл за неё. Флоринел по-прежнему вызывается в румынскую «молодёжку», в частности, принял участие в товарищеском матче со сборной России в Марбелье. Однако в том спарринге скаутам, наверное, сильнее запомнились Александр Зуев (оформил дубль) или Илья Жигулёв (гол плюс две голевые передачи). Румыны были разгромлены со счётом 1:5, а «нового Мбаппе» заменили после часа игры.

На самом деле Комана с Мбаппе впервые сравнил не Бекали, а Хаджи. Карпатский Марадона проводил параллели между этими двумя игроками ещё до трансфера вингера в «Стяуа», а «единственной проблемой» своего воспитанника Хаджи называл то, что Флоринел – румын. Поэтому его за границей никто не знает. Сейчас Коман играет со «Стяуа» в Лиге Европы, за ним внимательно следит «Челси». Есть великолепный шанс показать себя и заработать для футбольного отца много-много денег: пусть не 20 процентов от 100 млн евро, но в любом случае внушительную для Румынии сумму.