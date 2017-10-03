Ад перфекциониста. Почему 200 млн не помогают «Милану»

Бесспорно, пятое-шестое промежуточное место и два поражения в трёх матчах – не повод говорить о кризисе. Но проблемы «Милана» стали заметны ещё до этого неудачного отрезка. Странноватый состав, владение мячом без остроты, регулярные ошибки в защите (не как у «Спартака» с «Анжи», но сопоставимые) – это появилось уже в первых турах. «Милан» остаётся командой с большим потенциалом, но проблемной. Причин несколько.

Называть нового капитана и лидера команды её первой проблемой, наверное, немного странно. Но именно приход Лео вынудил Монтеллу менять схему и переходить на игру с тремя защитниками. Потому что Бонуччи не только один из сильнейших, но и самый странный по функционалу игрок на своей позиции.

Бонуччи нужен страхующий игрок. Важное уточнение: это не делает его слабым защитником. Мы говорим о качественном защитнике, у которого есть особенности. Мой коллега Сергей Титов уже писал об этом (на самом деле, об этом пишут очень давно): лучше всего Лео играет в тройке, рядом с позиционно сильными игроками.

Вы все пожалеете. Что скрыто в трансфере лучшего защитника мира Леонардо Бонуччи вот-вот сменит «Ювентус» на «Милан», и пока ситуация такова, что от трансфера могут проиграть вообще все.

Позиционно сильной связки у Монтеллы нет, поэтому рядом с Бонуччи играют Романьоли и Мусаккио. Потенциально перспективная связка, но первый молод и не всегда грамотно читает игру, а второй и сам любит выдвинуться на игрока с мячом и оставить позицию. Вместо глубоко сидящего опорника и одного классического латераля, который редко подключается к атакам, они получили Бонуччи и всю ширину поля, которую нужно закрывать. И, кстати, при схеме с тремя защитниками Родригеса тоже нужно страховать. Отсюда большое количество голов после разрезающих пасов и забросов за спину. Защитники «Милана» плохо взаимодействуют. Персональные ошибки Романьоли упрощают задачу. Как насчёт Сапаты в основе рядом с Бонуччи?

Леонардо Бонуччи Фото: Reuters

Новая схема

«Милан» играет в 3-5-2, хотя игра с тремя центральными защитниками – это не то, к чему Монтелла готовился всё лето. Трансферная политика «Милана» была безумной по цифрам, но по именам и концепции новой команды она до предпоследнего перехода сохраняла стройность.

Вариативные края: классический фланговый защитник Абате, универсал Родригес и атакующий, привыкший к 3-4-3 Конти. Умный распасовщик Билья в центре, рядом с ним телохранитель Кессье. Что, Билье не нужен телохранитель? Ничего, он пригодится нестабильному Чалханоглу. В общем, с защитой и полузащитой всё ясно, оставались вопросы лишь к нападению: Сусо на фланге, Силва – где получится, и звезда, которой не хватает. Говорили об Обамейянге, но пришёл Бонуччи. Ну да, почти то же самое. В общем схему пришлось менять, и команде это не пошло на пользу.

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Новая модель ещё не заработала. Об оборонительных недостатках мы уже сказали, но Бонуччи делает ненужным Билью, вокруг которого можно было бы строить игру. В итоге играют оба, и получается плохо: безыдейный контроль мяча, минимум движения (ладно, Кессье это не касается, он бегает за двоих). Привыкший к вертикальному футболу Силване не вызывает доверия у Монтеллы – иначе почему он так мало играет?

Никто не готов брать на себя игру и просто протащить мяч к штрафной: по обводкам «Милан» среди худших команд Серии А. Чтобы эффективно мешать ему атаковать, достаточно защищаться низко и компактно. Взламывать глубокую насыщенную защиту команде Монтеллы трудно. Но она продолжает играть первым номером.

Травма Конти

Футболист, который сделал себе имя в «Аталанте» Джан Пьеро Гасперини, мог бы обеспечить баланс на правом фланге, тем более что он играет рядом с бывшим одноклубником по «Аталанте» Кессье. Но он выбыл до весны, и на краю Монтелла пробует то Абате, то Борини, то Калабрию. Пока не убедил никто.

Давление выросло

Сейчас кто-то захочет написать в комментариях, что давление — это не аргумент, потому что в Италии все известные команды находятся под безумным давлением. Нет. Давление в «Милане» обусловлено немного другими причинами. А точнее, кредитом под высокий процент, который нужно выплачивать из денег, заработанных в Лиге чемпионов. К тому же некоторые приобретения сделаны в кредит. За Кессье и Калинича в ближайшие полтора года нужно будет выплатить 40 млн евро.

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Для клуба вопрос стоит просто: или «Милан» попадает в Лигу чемпионов, или устраивает распродажу. У игроков нет права не попасть в топ-4, это не может не влиять на раздевалку. Тут должен вступать тренер и брать контроль на себя. Но с Монтеллой есть одна сложность.

Монтелла – перфекционист. И, как любой перфекционист, он с трудом находит компромиссы. Прошлый сезон был компромиссным, и игра «Милана» не впечатляла. Сейчас Монтелла, кажется, до конца не решил, какую игру хочет видеть. Вынужденный переход на новую схему не решил ни одну из проблем: со стерильным, без моментов, владением мяча, свободными зонами в обороне и не лучшими позициями для лидеров. Перерыв на матч сборных должен помочь выбрать наконец рабочее сочетание расстановки и игроков. Не идеальное, просто рабочее.