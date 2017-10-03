7 случаев за последний год, когда фанаты нападали на футболистов

В истории футбола можно найти немало случаев, когда игрокам доставалось от разъярённых фанатов. Даже за этот год мы насчитали целых семь.

«Легия»

1 октября «Легия» крупно проиграла «Леху» на выезде, после чего бывшая команда Станислава Черчесова переместилась на восьмое место в чемпионате Польше. За последние пять лет клуб четыре раза становился чемпионом, поэтому столь неудачный старт сезона вызвал крайнее недовольство у фанатов. Разгром от «Леха», видимо, стал последней каплей. После матча футболисты «Легии» вышли со стадиона на парковку и увидели, что их ждут примерно 50 человек. Игроки, вероятно, полагали, что сейчас будет очередной разговор по душам, ведь подобные визиты в Польше не редкость. Но вместо слов «ультрас» набросились на футболистов. Причём удары осознанно наносились так, чтобы не нанести увечий и избежать проблем с полицией. Фанаты били игроков по затылкам и раздавали пощёчины. Больше всех досталось легенде «Легии» и помощнику тренера Александру Вуковичу. Спустя 10 минут фанаты покинули парковку, пригрозив игрокам напоследок: «Если будете так же играть, мы придём снова».

«Карпаты»

21 сентября в матче 1/16 Кубка Украины в Ивано-Франковске встретились «Карпаты» и «Прикарпатье». Ещё до начала матча правоохранительные органы были обеспокоены безопасностью на стадионе, ведь фанаты из Львова знамениты своим агрессивным поведением. Так вышло, что к середине второго тайма «Карпаты» проигрывали 0:2. И это в матче с командой, которая выступает в третьей лиге Украины. Терпение болельщиков лопнуло, и на 66-й минуте они выбежали на поле, прорвав оцепление. Футболисты тут же поспешили в сторону раздевалок – на поле остался лишь Игорь Худобяк. Мирно побеседовать с болельщиками не удалось, поэтому вскоре к нему на помощь пришёл защитник сборной Украины Артём Федецкий. И ему тут же досталось: фанат ударил футболиста по лицу. Всё это происходило на глазах у полиции, которая, хоть и находилась рядом, не стала вмешиваться в потасовку. Когда страсти улеглись, игра продолжилась. Один гол гости отыграли, но от поражения не ушли и вылетели из Кубка. История на этом не закончилась. По дороге домой автобус с львовской командой был остановлен фанатами на трассе, и спасать «Карпаты» вынужден был спецназ.

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«Блэкберн» и «Бёрнли»

В конце августа «Бёрнли» играл на выезде с «Блэкберн Роверс» в матче 1/32 Кубка лиги. Когда полузащитник гостей Джек Корк забил первый гол, двое фанатов «Роверс» выбежали на поле. Один из них набросился на полузащитника «Бёрнли» Эшли Уэствуда, но его довольно быстро остановили стюарды. За это он получил двойное наказание — трёхлетний запрет на посещение матчей и реальный четырёхмесячный тюремный срок.

«Лион» и «Бастия»

В конце прошлого сезона «Лион» играл с «Бастией» на выезде, но матч продлился всего один тайм: игру остановили из-за массовых беспорядков. Но началось всё ещё до начала встречи, когда фанаты хозяев прорвались в техническую зону и атаковали футболистов «Лиона». В итоге досталось вратарю Антони Лопесу и нападающему Мемфису Депаю, но арбитр всё же решил начать игру. И это была огромная ошибка с его стороны. В перерыве фанаты «Бастии» всё же добились своего: они прорвались на поле и ещё раз напали на игроков «Лиона», которые разминались перед вторым таймом. Опять досталось Лопесу, который не успел покинуть поле. Как потом сказал президент «Лиона» Жан-Мишель, в потасовке участвовали даже стюарды.

В итоге матч был прекращён, а дисциплинарный комитет по итогам слушаний присудил «Бастии» техническое поражение со счётом 0:3.

«Хапоэль»

В мае группа фанатов тель-авивского клуба пришла на тренировку команды, чтобы поговорить с «зажравшимися» футболистами. Причина, как всегда, банальна – неудачное выступление «Хапоэля» по ходу всего сезона. На тот момент клуб располагался в зоне вылета. Но встряска не помогла — 13-кратный чемпион Израиля в итоге занял последнее место и во второй раз в истории покинул высшую лигу.

«Бураспор»

В марте «Бураспор» проиграл «Касымпаше» в чемпионате Турции со счётом 0:4. Болельщики остались недовольны, что серия неудач продолжается (на тот момент команда одержала всего две победы и занимала 11-е место в турнирной таблице), и решили устроить расправу над своей командой. Они заблокировали клубный автобус, ворвались внутрь и начали избивать футболистов. Вскоре персоналу клуба удалось их оттуда выгнать, но пару точных ударов фанаты нанести всё же смогли. Ко всему прочему разбили ещё и окно автобуса.

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Сборная Того

20 января вратарь сборной Того Косси Агоссо стал виновником двух пропущенных мячей от Марокко в матче группового этапа Кубка африканский наций. В итоге игра закончилась со счётом 3:1, и шансов на выход из группы практически не осталось. Это настолько расстроило болельщиков, что они ворвались среди ночи в дом Агоссо и варварски разгромили всё, что попадалось им на пути. Вся семья была в шоке, но, к счастью, обошлось без серьёзных травм.

И ещё один вопиющий случай

Фото: Zhejiang Yiteng FC

То, что произошло в Китае, не связано с болельщиками – в этом случае в деле были замешаны охранники стадиона. Они напали на футболистов «Харбин Итэн» в перерыве выездного матча с «Юньнань Лицзян», который состоялся в конце сентября. Как сообщил представитель пострадавшего клуба, сначала в раздевалке погас свет, а потом туда ворвались десятки охранников и начали избивать игроков дубинками. Впоследствии в «Юньнань Лицзян» пояснили, что причиной случившегося стало то, что игроки гостей по ходу игры угрожали главному арбитру встречи. Такие дела.