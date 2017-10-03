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Курбан Бердыев
Текст: Сергей Титов
Фото: РИА Новости

«Рубин» проиграл 4 матча подряд. Что не так с командой

Курбан Бердыев строит свой «Рубин» по привычным чертежам. Но кое-что идёт не так.
3 октября 2017, вторник. 15:30 Футбол

Очень слабый переход из обороны в атаку

Курбан Бердыев создал главный тактический тренд Премьер-Лиги последних лет и задал планку для «Амкара» Гаджиева, «Уфы» Гончаренко и Семака, да примерно всех середняков с крепким составом: не так важна конструкция атаки, главное – крепость обороны. «Ростов» Бердыева был очень силён на контратаках, разносил на скорости «Баварию», забивал чудо-гол ЦСКА, но в позиционной атаке часто терялся. Серебряный сезон «Ростова» мог вовсе стать золотым, если бы команда знала, как взломать массированную защиту «Амкара» и «Мордовии».

Нынешнему «Рубину» тоже очень сложно играть в контроль мяча. Вакцина объясняющих цифр: казанцы чаще всех в Премьер-Лиге используют длинные передачи (21% передач – верхом), являются худшей командой чемпионата по командному Packing (3274) и 15-й по Impect (слабее только «СКА-Хабаровск»). Если что, памятка о том, что это такое, по этой ссылке.

Теперь к интерпретации. Есть две причины того, что «Рубин» плохо продвигает мяч вперёд, и одна рождает другую.

1. Центральные полузащитники, М’Вила и Оздоев, очень плохо перемещаются, слабо помогают билд-апу (особенно Оздоев) и теряются под прессингом.

2. Центральные защитники, видя перекрытых М’Вила и Оздоева, пуляют мяч длинными передачами в сторону Азмуна, Канунникова или крайних защитников. Обычно билд-ап «Рубина» выглядит примерно так:

«Рубин» очень медленно учится качественнее начинать атаки. В начале сезона крайние центральные защитники боялись даже перейти центральную линию с мячом, как делают люди в более прогрессивных командах, играющих по схеме с тремя защитниками (ярчайший пример – Сесар Аспиликуэта в «Челси»). Только к 10-му туру Сигурдссон и Гранат начали чаще открываться ближе к флангу в свободной зоне и тащить мяч через неё.

Теперь есть новая задачка – научить команду выходить из обороны низом. Магомед Оздоев, который в идеале должен выполнять роль связующего, слишком медленный и недостаточно читающий игру. Для «Рубина» он должен был стать Кристианом Нобоа, а стал полезным лишь в статичных ситуациях без мяча и единоборствах в центре поля (всё это здорово, но креативную миссию Оздоев завалил). Мийо Цакташ вряд ли вернётся в состав «Рубина» на постоянной основе. Остаётся ещё один вариант, на который уже потихоньку переходит Бердыев.

Сложный кастинг на место игрока с «двойными функциями»

Сейчас объясню. Тактическая идея Курбана Бердыева схожа с той, которую он практиковал в «Ростове» – тренер ставит на ситуативный переход со схемы 5-3-2 на 3-4-2-1, где один из игроков должен выполнять гибридные функции. В «Ростове» таким был Александр Ерохин. При атаках своей команды Ерохин часто уходил ближе к флангу, стягивал на себя внимание и открывал зоны для включений Тимофея Калачёва. При обороне – садился к Гацкану и Нобоа в одну линию, синхронно реагируя вместе с партнёрами на перемещения мяча.

К осени Роберто Манчини раскусил, что Ерохин максимально полезен, когда не контролирует мяч, а Бердыев, кажется, смирился, что в «Рубине» не найдёт игрока с функциями Ерохина. Изначально на эту роль пробовались атакующие полузащитники, Рочина и Цакташ, но оба печальны в работе без мяча. Позже Бердыев стал пробовать в «гибридной роли» Жемалетдинова, Лестьенна, Карадениза. Турецкий вариант стал главным. Гёкдениз тоже не заморачивается оборонительной работой, зато помогает «Рубину» лучше выходить из-под прессинга, пока М’Вила и Оздоев медленно гуляют по центральному кругу.

При этом полноценный вариант перехода на 3-4-2-1 Бердыев долгое время не рассматривал. Схема опопсела, но может помочь «Рубину» на постоянной основе. Казанцы играют с двумя башнями, в чью сторону постоянно пуляют верховые мячи, но игрок, помогающий доводить мяч до чужой трети поля низом, всего один и вынужден в одиночку ловить пустые зоны между линиями. Схема 3-4-2-1 может улучшить контроль мяча «Рубина», а за поиск свободного пространства будут отвечать уже двое игроков атаки. В такой расстановке сильно может помочь Максим Лестьенн – бельгиец и здорово открывается, и сам ищет острые варианты. Лестьенн – лучший игрок «Рубина» по Impect/90min (6,4 отрезанных защитника за 90-минутный отрезок), и даже при увеличении игрового время цифры Лестьенна не должны просесть.

Бердыев осознаёт, что «Рубин» может жить и без «гибридного игрока». В Тушино казанцы заиграли лучше как раз с выходом Лестьенна и перестройкой тактики на полноценные 3-4-2-1. Против «Амкара» команда Бердыева продолжала атаковать банальными забросами в сторону Азмуна и Канунникова, но при обороне уже опускалась по расстановке 5-4-1, с Канунниковым, опускавшимся на фланг.

Трансфер Жонатаса ослабил «Рубин»

После прошлогодней оптовой закупки руководство «Рубина» внезапно решило, что нужно разгрузить платёжку, и попросило Курбана Бердыева продать что-нибудь ненужное. Тренер взял и продал в Бундеслигу Жонатаса. Другим ценным активом «Рубина» на рынке был Сердар Азмун, и Бердыев вынужден был продать кого-то из них. Расстаться с форвардом, считающим Курбана вторым отцом и знакомым с требованиями тренера, или с Жонатасом, притиравшимся к стилю тренера – для Бердыева, доверяющего отдельным игрокам, выбор был очевиден.

Трансфер бразильца негативно сказался на «Рубине». Иногда Жонатаса критиковали за лень, нежелание двигаться, но по меркам Премьер-Лиги он – топ-форвард, очень полезный в штрафной площадке, особенно при фланговых подачах. В цепкости, борьбе за мяч Азмун ничем не уступает Жонатасу: на приёме передач он отрезает 71 соперника в среднем за 90 минут (Жонатас – 70), выигрывает 39% верховых единоборств (Жонатас – 38%). Проблемы возникают, когда мяч долетает до позиций, с которых нужно навешивать: Азмуну не хватает пробивной мощи, понимания, куда именно полетит мяч после подачи.

Плюс Сердар Азмун зависим от психологического состояния – по моментам, когда он сбегал в «Ростов» тренироваться к любимому тренеру, чтобы чувствовать себя комфортно, это было ясно и раньше. Сейчас Азмун не реализует даже явные голевые моменты. Иранец упустил 3 Big Chances за чемпионат (больше – только три игрока) и стал редким игроком, не превратившим ни одного явного голевого момента в гол. Хуже статистика только у Джефферсона Фарфана – 0 из 4.

Лидеры по упущенным явным голевым моментам

ИгрокЯГМУпущенные ЯГМ% реализации ЯГМ
Луис Адриано, «Спартак»8537,5
Джефферсон Фарфан, «Локомотив»440
Виктор Классон, «Краснодар»6433,3
Сердар Азмун, «Рубин»330
Горан Чаушич, «Арсенал»330
Фатос Бечирай, «Динамо»330

«Азмун переживает сам, что не забил. И я его понимаю», – сказал Курбан Бердыев после проигрыша «Уралу». Но затем резонно добавил: моменты, которые создают для Азмуна, иранец обязан реализовывать.

Перестали работать стандарты

Стандартные положения были серьёзным оружием летнего «Рубина». Бердыев делал ставку на создание необычных ситуаций во вратарской, из-за чего стандарты не всегда доходили до ударов (всего 1,5 удара со штрафных-угловых за матч на летнем отрезке), но были чётко организованы. Самым важным игроком на стандартах стал Магомед Оздоев – он вырастал во вратарской площадке перед голкипером, стягивал на себя защитника, создавал помехи и вынуждал нервничать. «Арсеналу» и ЦСКА казанцы забили во многом благодаря баскетбольным заслонам, которые ставил Оздоев.

С возвращением Сесара Наваса Бердыев реорганизовал тактику стандартов «Рубина», сделав ставку на движение испанца в штрафной площадке. По логике тренера, Навас активно перемещается по штрафной, стягивая на себя внимание защитников, после чего кто-то должен остаться без внимания. Однако такой шаг сработал всего однажды, в матче с «Амкаром». При этом самый опасный корнер на осеннем отрезке, в матче с «Уралом», казанцы создали по старой методике – с заслоном, Оздоевым, мешающим выйти вратарю, и резко ускоряющемуся на дальнюю штангу свободному М’Вила. Количество ударов со стандартов осталось тем же – 1,5 за матч – но ставка на насыщение вратарской и заслоны пока работает лучше, чем на ложные перемещения Наваса.

По стандартам важно выделить ещё один момент. Курбан Бердыев – пожалуй, единственный тренер в Премьер-Лиге, скрупулёзно тренирующий даже исполнение аутов. Мориц Бауэр подтвердит: австриец регулярно пробует себя в роли казанского Рори Делапа, протирая мяч о футболку, разбегаясь и бросая в штрафную площадку.

Однако пока задумка «Рубина» не достигает масштабов «Стока» или сборной Исландии с Ароном Гуннарссоном. При аутах центральные защитники не включаются в штрафную, ставка делается на бросок в борьбу и последующую скидку под чей-то резкий рывок из глубины (в моменте на скриншоте, например, ускорится Карадениз). Мощь рук Бауэра «Рубин» использует не на полную катушку – в штрафной не хватает движения, давления, лишних игроков, и как следствие, пока казанцы не нанесли ни одного удара после броска из-за боковой. Хотя в перспективе, с мозгами Бердыева и руками Бауэра, ауты могут стать ещё одной фишкой «Рубина».

Индивидуальные ошибки и недостаток концентрации

Три матча подряд «Рубин» проигрывает ближе к финальному свистку, пропуская голы на 87-й, 85-й и 83-й минутой – если это случайное совпадение, то какое-то изощрённое. «Потеря концентрации, как говорит Курбан Бекиевич. Наверное, сказывается то, что мы очень хотим выиграть», – вещал Магомед Оздоев, когда казанцы проиграли «Амкару».

Бердыев прав: «Рубину» мешает потеря концентрации в отдельных эпизодах. Когда казанцы проигрывали «Спартаку», пропуская в начале второго тайма, ошибся Рагнар Сигурдссон, неудачно выбравший позицию. В Грозном голевую атаку привёз Магомед Оздоев, поплывший под прессингом. В домашнем матче с «Уралом» проиграл воздух и подбор скалоподобный Сесар Навас. Против «Амкара», когда пермяки бросали аут, защита «Рубина» ошиблась в полном составе – Кудряшов и М’Вила держали невидимок, а все три центральных защитника были повязаны соперниками. Плюс по Янушу Голу недоиграл Сигурдссон, зачем-то рванувший за игроком Наваса и проигравший позицию. Возможно, это неизбежные симптомы привыкания к футболу Бердыева – вспомните, что в первые полгода происходило с «Ростовом».

XG-статистика намекает, что концентрация «Рубина» просаживается в концовках обоих таймов. Отрицательная разница ожидаемых голов у казанцев наблюдается только в двух отрезках, с 31-й по 45-ю (-1,72) и с 76-й по 90-ю минуты (-1,11). Сильная разница заметна и по количеству ударов по воротам: в первых 30-минутках таймов «Рубин» позволяет бить по своим воротам 25 и 38 раз, в заключительных 15-минутках – 26 и 37 соответственно. Привыкание к запредельной концентрации, никак иначе.

В материале использованы данные Understat.com, Whoscored.com и паблика «Пыльный чердак».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Рубин Курбан Бердыев Магомед Оздоев Максим Лестьенн Сердар Азмун Сесар Навас
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