5 очков от еврокубков до ФНЛ. Чемпионат России очень слаб

Болельщику достаточно одного беглого взгляда на таблицу команд в РФПЛ, чтобы испытать массу противоречивых эмоций. От злорадства до отчаяния. Но присмотритесь немного внимательнее: между «Тосно» и «Спартаком» всего пять очков. Одна команда в зоне стыков, другая – в зоне еврокубков. Пять очков – такой хрупкий барьер отделяет ФНЛ от Лиги Европы. «СКА-Хабаровск» в двух победах от еврокубков.

Отвлечёмся на секунду: это ведь отличный повод поболеть за СКА. Просто представьте себе параллельный мир, где ненормальная плотность команд сохранится до последних туров, а потом «Хабаровск» вырвет эти две несчастные победы и обнаружит себя в еврокубках. Об этом стоит помечтать. Хотя бы ради того, чтобы услышать комментарии какой-нибудь «Бенфики» после перелёта из Лиссабона в Хабаровск. Но вернёмся в реальность РФПЛ.

Россия щедра. 17 очков после 12 туров – и ты в зоне еврокубков, а 18 хватило бы, чтобы занять чистое пятое место, без учёта количества побед и разницы мячей. Но это ненормально. Нигде в Европе полтора балла за игру не дают пропуска в международный турнир.

Что там у других

Эти показатели выше в Англии (1,8), Италии (1,7), Испании (1,8), Франции (2), Германии (1,6), Португалии (2), Нидерландах (1,7), Турции (1,8). Чемпионатах с абсолютно разным количеством участников и еврокубковых квот. К примеру, у Португалии и Нидерландов по 18 команд, но последнее место, которое даёт путёвку в Европу из чемпионата в Португалии – четвёртое, а в Нидерландах – седьмое. Но и «Маритиму», и «Венло» набирают очки лучше пятой команды РФПЛ.



Ладно, вы можете предположить, что в других лигах сыграно мало туров, а потом всё выравняется. На самом деле нет. После 12 туров в прошлом году в Европе была та же картина. Полтора балла за матч никого не выводили в еврокубки. Сюрприз: и в России тоже. РФПЛ прошлого года принято поругивать – ведь «Спартак» выиграл чемпионат из-за слабости конкурентов. Допустим, но год назад пятая команда – «Краснодар» — в 12 матчах имела 20 очков, нормальный показатель для европейских лиг. Если прошлый сезон был слабым, как тогда описать текущий сезон?

Добавлю, что отставание в пять очков «Тосно» от зоны Лиги Европы – это не проблемы «Тосно». Мой коллега Григорий Телингатер предположил, что аутсайдеры чемпионата подтянулись, но, судя по статистике, это не так. Команды, которые борются за выживание (зона вылета и стыков), в России как раз сопоставимы с европейскими лигами. Они набирают в среднем то же количество очков: от 0,75 до 1 балла за игру. Проблема именно в клубах с амбициями.

Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

Кризис лидерства

Помните, как Барак Обама при каждом удобном (и неудобном) случае говорил про «кризис лидерства» в мире. Правда, он имел в виду только американское лидерство. Но кризис РФПЛ можно описать с помощью этой фразы. Группа лидеров выглядит слишком бедно. Приятно удивляет «Локомотив». Кто ещё? Назвать ещё хотя бы одну команду, которая выступает лучше, чем ожидалось летом, не получается. Есть стабильный «Зенит», он играет на 85 млн. «Краснодар» идёт по своему стандартному графику последних лет (за вычетом сезона-2014/15), ЦСКА держит уровень не хуже Кащея Бессмертного и… всё. А вот разочарований хватает. Как бы мало вы ни ждали от «Рубина», вы ждали большего, чем шесть поражений в 12 матчах. Разочарованы болельщики «Динамо», которые ждали места в середине таблицы. И давайте не будем про «Спартак»…

В одну Калитву. «Локомотив» закрепляет «Динамо» в зоне вылета А сам закрепляется в зоне Лиги чемпионов.

Слабость чемпионата просвечивает сквозь любую статистику. Кокорин забивает 0,75 гола за игру и разрывает РФПЛ, но на фоне других чемпионатов его голы впечатляют чуть меньше. Среди лучших бомбардиров топ-10 лиг УЕФА он на девятом месте по скорострельности. Чуть впереди Жонатана Болинжи из Бельгии. И уступает лучшим бомбардирам всех остальных чемпионатов, которые пока забивают в среднем от гола до полутора голов за матч.



Ассисты? То же самое. Здорово, что Карадениз в 37 лет так важен для «Рубина» и набрал уже пять голевых передач. Но, минуточку, почему пяти передач в 12 турах достаточно, чтобы лидировать в зачёте ассистов? Где остальные? Вообще, забавно, что лучший ассистент лиги представляет «Рубин». Вот ведь клуб с образцово выстроенной атакующей игрой.



С другими показателями то же самое. Игра в пас? «Спартак» пятый в России с 80% точности (делит это место с ЦСКА), но даже «Истанбул Башакшекир» — пятый по точности паса в Турции – играет в пас лучше. Это всё про качество футбола. Судя по отсутствию тренерских отставок, в клубах считают его допустимым.

Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это?! Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас – одного Григоряна.

В начале сезона от падения рыночной стоимости составов команд хотелось отмахнуться. ФПЛ пропустил вперёд и Турцию, и Португалию, оказавшись на восьмом месте по стоимости чемпионата. Один «Зенит» не сумел отменить тренд 15 дешевеющих команд. Но позади больше трети сезона, падение конкурентоспособности претендентов на еврокубки уже нельзя объяснить случайностью. Просто чемпионат стал слабее.