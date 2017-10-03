Кокорин перепутал усы с шампанским! Как тренируется сборная России

Вчера сборная России собралась в Новогорске. Дзагоев заехал поговорить с Черчесовым, но этот сбор он пропустит — воспалился ахилл, нужно взять паузу. Головин тоже травмирован, поэтому занимается только в тренажёрном зале. У него ситуация лучше — через 4-5 дней должен быть в строю.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Ещё до выхода сборной на тренировку соседнее поле окатывают водой с помощью поливалок. «Мужики — чуть подальше отойдите, а то обольёт», — предупреждает хранитель газона в синем бушлате. Холодный душ при температуре 3 градуса тепла — то, что нужно промозглым осенним утром.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Старший администратор сборной Сергей Куличенко в компании помощников идёт по полю и объявляет кому-то по телефону: «На поле нет электричества». Через пару минут работники возвращаются — в руках катушки. Может, имело смысл подключить Кокорина к динамо-машине? Судя по результативности, он может выдать достаточно энергии, чтобы отопить половину полей, которые уложил Мутко по стране.

Видео можно посмотреть по ссылке.

За Кокориным наблюдает пара источающих неземной свет глаз. Это бывший тренер сборных России и Кореи — Анатолий Бышовец. Он обнимает нынешнего наставника команды – хорошо знакомого ему Станислава Черчесова.

«Обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию во внутреннем чемпионате, — рассказал Бышовец «Чемпионату». — Ну и повспоминали немножко. Разговаривали об игроках, кандидатах в сборную. К примеру, Кокорине. Он всегда был способным, но многое зависело от его готовности.



Теперь он наконец-то дорос или даже перерос себя. Падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло свою роль. У Александра хватило разума перестроиться, поэтому сегодня мы видим игрока, отвечающего требованиям сборной. Кокорин стал лидером», — подчеркнул Светоч.



Тем временем команда на дальней стороне поля проходит беговые бип-тесты, играет в квадраты и выполняет упражнения на удержание мяча.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере сборной России.

На ближней стороне занимаются голкиперы. Габулов — самый громкий, да и смеётся вратарь «Арсенала» в голос. Он надевает специальные очки, которые создают визуальные трудности во время тренировки.



«Ой не могу, солнце светит», — шутит Габулов, прикрывая глаза руками. Стауче объясняет, что нужно делать. В стороне Акинфеев пытается разобраться с очками, но у него не получается. Стауче помогает — сейчас не очередь Игоря выполнять упражнение, поэтому очки можно просто надеть на шапку.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Другое упражнение на реакцию и скорость мышления. На чётный счёт нужно поймать мяч руками, на нечётный — отбить его тренеру назад головой. Первый заброс получается курьёзным — Габулов отбивает мяч вертикально вверх, и он ударяется о штангу. Следующие проходят уже лучше, но Владимир требует называть число пораньше. Трудно так быстро реагировать.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Отведённые для прессы 20 минут истекают, журналисты покидают поле. Пока ждём окончания тренировки в холле здания, где живут футболисты, появляется Юрий Жирков. На его ноге лёд, видимо, что-то случилось. Спустя 10 минут встречаю врача сборной Эдуарда Безуглова.



«Ничего страшного, — утверждает он. — Просто небольшой ушиб». Хочется верить, что эпидемия травм в «Спартаке» и ЦСКА уже достаточно повлияла на состав сборной.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Пока ждём Александра Кокорина и Георгия Джикию, в здание заходит Черчесов. Он приветствует журналистов и отдельно двух ребятишек, оказавшихся рядом.

— Здорово, двоечники, как дела?

— Мы не двоечники, — обиженно реагируют дети.

— Как же вы в футбол хотите играть? — шутит тренер. — Отличники разве играют?

— Играют, — гордо отвечают они.

— А, ну смотрите тогда, — снисходительно соглашается Черчесов. Но, судя по всему, не верит в будущее отличников.

По рассказам в школе Кокорин был троечником. Последние годы Александр и правда играл на троечку, однако этот сезон пока очевидно лучший в карьере нападающего. Правда, сам он считает иначе.



— Когда я играл на своей позиции, в принципе, было то же самое, — на полном серьёзе отвечает форвард на вопрос о своём прогрессе. — Понятно, что тогда «Динамо» не участвовало в еврокубках. Сейчас больше матчей, другая тактика, плюс «Зенит» намного сильнее «Динамо». Играть одно удовольствие.



— Какую роль сыграл в этом президент «Зенита» Сергей Фурсенко?

— У нас отличные отношения. Сергей Александрович, даже не зная меня, с самого начала сказал, что доверяет Кокорину и хочет, чтобы я играл в «Зените». О чём тут ещё можно говорить? Ничего, кроме самых тёплых слов в его адрес, сказать не могу.

— Учитывая вашу статистику — ждали вызова от Черчесова?

— Понятное дело, ждал. Мы, футболисты, для этого и работаем, чтобы выступать в престижных турнирах и попадать в сборную. Естественно, хотелось вернуться, на кону престиж страны.



— Черчесов и Манчини похожи?

— Они совершенно разные. Допустим, у них разный подход к тренировкам. Итальянцы делают упор на физику — мы много бегаем, и тактику. Здесь по-другому. Станислав Саламович знает ребят и модель игры, которую хочет привить сборной. Мы как раз работаем, чтобы понять, чего он от нас хочет.

— Что изменилось за год вашего отсутствия в сборной?

— Переехали в другой корпус. А так всё осталось прежним: распорядок, правила, тренировки. Так же как и хорошее настроение с рабочей атмосферой. Сегодня проснулись, сдали анализы, кровь. Позавтракали и пошли тренироваться. Нас поделили на две группы — кто-то играл недавно, поэтому они восстанавливаются. А остальные потихоньку приходят в общую форму.



— Довольны тем, что воссоединилась ваша связка с Фёдором Смоловым?

— Если ещё выйдем на поле вместе и будем играть, то, конечно, буду доволен. В принципе мы играли уже, но не так много. Подождём официальных матчей и посмотрим, что будет.



— Не было опасений после той летней истории, что не все поняли вашу шутку?

— Если бы это произошло во время турнира или моего вызова в сборную – одно дело. Но это произошло на отдыхе. Не надо об этом забывать.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кокорин ушёл восстанавливаться, оставив журналистов в недоумении. «Сторис» с Дзюбой, где они прикладывали ребро ладони к верхней губе, появилось, когда игроки находились на сборах с «Зенитом». Решаю уточнить, что именно имел в виду Кокорин. В «вотсап» приходит ответ: «Я думал — вопрос про шампанское».

Откуда усы растут. О «конфликте» Черчесова и Дзюбы Почему в видео Кокорина мы увидели именно тренера сборной.

Надеюсь, в жизни Александра больше не будет путаницы, когда пришлось бы выбирать — на вопрос о каком «косяке» нужно ответить. Пусть лучше Кокорин забивает голы, как доказал этот сезон, он умеет. Теперь главное перенести всё это на сборную. Первая проба — 7 октября в матче с Южной Кореей.