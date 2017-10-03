«Кокорин ездил в Москву и тренировался втайне от Манчини»

Болельщик лондонского «Арсенала» из Косово назвал сына Арсеналом

Nidzhad07:

— Четвёртый ребёнок в семье.

В сборную Перу U15 был вызван футболист по имени Усама Винладен

paradral:

— Если Перу попадет на ЧМ, то это будет бомба!

Клуб из Германии стал сотрудничать с порнозвездой

barcaloveyou:

— А есть видео, где они сотрудничают?

Неймар и Кавани по решению Эмери будут бить пенальти по очереди

negustaffson:

— Мог ли простой миллиардер Федун, когда увольнял Эмери, даже представить себе, что тот будет решать, кто будет пробивать пенальти — Неймар или Кавани?

Во Франции система видеофиксации ошибочно определила гол в ворота «Кана»

velikiujasen:

— Систему определения надо наказать — отстранить от судейства на пять матчей!

Источник: Конте намерен летом покинуть «Челси»

juliano:

— Конте: «Источник может летом покинуть „Челси“.

Отец Неймара — о переходе сына в «ПСЖ»: я сомневался до последнего момента

nasgul:

— «Отец и Неймар. Часть 45. Сцена 10. Акт 3. Лица те же».

Гончаренко: возможно, в следующем матче пенальти будет бить Витиньо

qwerttrewq12345:

— А что? Уже известно про пенальти в следующем матче?

FCSM21reg:

— У них абонемент)

andro21:

— Там просто акция была, покупаешь один — второй в подарок.

Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» пройдёт без зрителей

hyper434:

— Прям как матчи «Локомотива» — тоже без зрителей…

«Локомотив» разгромил «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до одного очка

newcastleunited:

— Палыч в свои 70 бегает и прыгает лучше, чем вся оборона «Динамо». Локо с победой!

buffi87:

— Банк ВТБ — уверенность в завтрашнем ДНЕ.



Актив фанатов «Динамо» прекратит поддержку до встречи с командой и руководством

dedyvoevaly1945:

— Ах как хочется вернуться,

Ах как хочется ворваться

В ФНЛ.

«Челси» следит за 19-летним игроком «Стяуа» Команом с отступными в € 100 млн

egyptyanin:

— Да чего уж там… Мбаппе до этого Комана, как до Китая. Просто президент «Стяуа» знает душераздирающую историю братьев-близнецов Команов, которых разлучили в детстве. Один, менее талантливый, Кингсли, всю жизнь рос в прекрасных условиях, играя за «Юве» и «Баварию», а другой, Флоринел, рос в трущобах, но при этом с 2 голевыми передачами в 14 играх РУМЫНСКОГО чемпионата находится на одном уровне с Мбаппе. В финале их обоих купит «ПСЖ» и все будут танцевать: «ПСЖ» от того, что выцепил 2 бриллианта по 100 лямов за каждого, президент «Стяуа» от того, что впихнул какого-то мальчишку за сотку арабам, а братья Команы от того, что разлука в их семье наконец закончилась. ТИТРЫ.

jazzvamen:

— Во второй части «Команиады» выяснится, что Кингсли и Флоринел Команы — родственники Рональда и Эрвина Куманов. Просто пьяная по поводу 8 марта паспортистка неправильно записала их фамилии. Флоринел переходит в команду Рональда Кумана и вместе они выигрывают АПЛ. На поле появляются слоны. Все танцуют и поют веселую песню.

Источник: некоторые игроки «Баварии» тренировались втайне от Анчелотти

zalgirisov:

— Новости Питера: Кокорин признался, что всё лето тренировался втайне от Манчини. Для этого он и ездил в Москву, где садился в свой Феррари, уезжал в укромное место, выпивал для алиби, доставал мячик и пахал :)



Орлов: «Локомотив» едет на «Сапсане», а «Зенит» — на «Феррари»

amkarperm59:

— «Анжи» на «Приоре» в последнем матче потрепал нервишки.



Орлов: говорят, финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам

spartakchempion2017:

— Дядя Гена, как бабуля на лавочке — всё про всех знает))))

Роналду пошутил, что после окончания карьеры может стать боксёром

graf-drakon:

— Будет таблички с номерами раундов выносить.