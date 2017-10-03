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Александр Кокорин, «Зенит»
Текст: Максим Саблин
Фото: РИА Новости

«Кокорин ездил в Москву и тренировался втайне от Манчини»

Усама Винладен взорвал футбольный мир, отец Неймара снимается в продолжении сериала, а Орлов стал бабушкой на лавочке – смеемся вместе.
3 октября 2017, вторник. 22:30 Футбол

Болельщик лондонского «Арсенала» из Косово назвал сына Арсеналом
Nidzhad07:
— Четвёртый ребёнок в семье.

В сборную Перу U15 был вызван футболист по имени Усама Винладен
paradral:
— Если Перу попадет на ЧМ, то это будет бомба!

Клуб из Германии стал сотрудничать с порнозвездой
barcaloveyou:
— А есть видео, где они сотрудничают?

Неймар и Кавани по решению Эмери будут бить пенальти по очереди
negustaffson:
— Мог ли простой миллиардер Федун, когда увольнял Эмери, даже представить себе, что тот будет решать, кто будет пробивать пенальти — Неймар или Кавани?

Во Франции система видеофиксации ошибочно определила гол в ворота «Кана»
velikiujasen:
— Систему определения надо наказать — отстранить от судейства на пять матчей!

Источник: Конте намерен летом покинуть «Челси»
juliano:
— Конте: «Источник может летом покинуть „Челси“.

Отец Неймара — о переходе сына в «ПСЖ»: я сомневался до последнего момента
nasgul:
— «Отец и Неймар. Часть 45. Сцена 10. Акт 3. Лица те же».

Гончаренко: возможно, в следующем матче пенальти будет бить Витиньо
qwerttrewq12345:
— А что? Уже известно про пенальти в следующем матче?
FCSM21reg:
— У них абонемент)
andro21:
— Там просто акция была, покупаешь один — второй в подарок.

Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» пройдёт без зрителей
hyper434:
— Прям как матчи «Локомотива» — тоже без зрителей…

«Локомотив» разгромил «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до одного очка
newcastleunited:
— Палыч в свои 70 бегает и прыгает лучше, чем вся оборона «Динамо». Локо с победой!
buffi87:
— Банк ВТБ — уверенность в завтрашнем ДНЕ.

Актив фанатов «Динамо» прекратит поддержку до встречи с командой и руководством
dedyvoevaly1945:
— Ах как хочется вернуться,
Ах как хочется ворваться
В ФНЛ.

«Челси» следит за 19-летним игроком «Стяуа» Команом с отступными в € 100 млн
egyptyanin:
— Да чего уж там… Мбаппе до этого Комана, как до Китая. Просто президент «Стяуа» знает душераздирающую историю братьев-близнецов Команов, которых разлучили в детстве. Один, менее талантливый, Кингсли, всю жизнь рос в прекрасных условиях, играя за «Юве» и «Баварию», а другой, Флоринел, рос в трущобах, но при этом с 2 голевыми передачами в 14 играх РУМЫНСКОГО чемпионата находится на одном уровне с Мбаппе. В финале их обоих купит «ПСЖ» и все будут танцевать: «ПСЖ» от того, что выцепил 2 бриллианта по 100 лямов за каждого, президент «Стяуа» от того, что впихнул какого-то мальчишку за сотку арабам, а братья Команы от того, что разлука в их семье наконец закончилась. ТИТРЫ.
jazzvamen:
— Во второй части «Команиады» выяснится, что Кингсли и Флоринел Команы — родственники Рональда и Эрвина Куманов. Просто пьяная по поводу 8 марта паспортистка неправильно записала их фамилии. Флоринел переходит в команду Рональда Кумана и вместе они выигрывают АПЛ. На поле появляются слоны. Все танцуют и поют веселую песню.

Источник: некоторые игроки «Баварии» тренировались втайне от Анчелотти
zalgirisov:
— Новости Питера: Кокорин признался, что всё лето тренировался втайне от Манчини. Для этого он и ездил в Москву, где садился в свой Феррари, уезжал в укромное место, выпивал для алиби, доставал мячик и пахал :)

Орлов: «Локомотив» едет на «Сапсане», а «Зенит» — на «Феррари»
amkarperm59:
— «Анжи» на «Приоре» в последнем матче потрепал нервишки.

Орлов: говорят, финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам
spartakchempion2017:
— Дядя Гена, как бабуля на лавочке — всё про всех знает))))

Роналду пошутил, что после окончания карьеры может стать боксёром
graf-drakon:
— Будет таблички с номерами раундов выносить.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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