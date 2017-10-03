Фурсенко: мы все хотим, чтобы играли только российские футболисты

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко во время сегодняшнего заседания совета по развитию физической культуры и спорта при участии президента России Владимира Путина рассказал об успехах петербургского клуба по привлечению болельщиков и о развитии отечественных команд. Владимир Путин отреагировал иронично: «Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за „Зенит“, играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали».

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Мы пообщались с Сергеем Фурсенко на тему его диалога с президентом России.

— Как вы отреагировали на реплику президента в свой адрес?

— С пониманием. Но мы делаем всё, чтобы сборная России достойно выступила на чемпионате мира. Мы взяли сильного тренера, чтобы в конкурентной борьбе наши игроки подготовились к турниру.

Мы всегда руководствуемся спортивным принципом. Кто сильнее – тот и играет. В еврокубках ограничений нет, вот мы и сыграли сильнейшим на тот момент составом.

— Ремарка президента про восьмерых легионеров в матче с «Реалом Сосьедад» не кольнула?

— Мы всегда руководствуемся спортивным принципом. Кто сильнее – тот и играет. В еврокубках ограничений нет, вот мы и сыграли сильнейшим на тот момент составом. Как вы знаете, в Македонии было пять россиян на поле. Так что Роберто Манчини смотрит исключительно на текущую форму игроков, на их готовность.

— Геннадий Орлов сказал, что первый тайм с «Реалом Сосьедад» был близок к идеалу, но вопрос лимита актуален.

— Мы все хотим, чтобы играли только российские футболисты. Но они должны не получать место в составе, а завоёвывать его в конкурентной борьбе. Если они будут играть только потому, что у них российский паспорт, это будет неправильно, верно? Сейчас семеро наших футболистов вызваны в сборную России. То есть они не просто играют, а делают это здорово. И это возможно только в условиях конкуренции с сильными иностранными игроками, которые сейчас есть в «Зените». Увидите, это даст результаты и на чемпионате мира.

Сергей Фурсенко Фото: РИА Новости

— Кокорин уехал в сборную, в которую его не вызывали почти год. Какие чувства в связи с этим испытываете?

— Никаких особенных, это просто данность. Знаю, что Саша – один из самых сильных игроков в Европе, и меня радует, что российская сборная усилилась таким футболистом.

У нас было три стопроцентных аншлага по количеству проданных билетов. Но, как правило, какое-то количество зрителей, даже приобретя билеты, в день матча по каким-то своим причинам до стадиона не доходит.

— В последнее время Роберто Манчини начал доверять Дзюбе. Вас это радует?

— Я всегда относился к Артёму как к игроку стартового состава. Для тренера он тоже игрок основного состава. Он играет, и это может только радовать. Мы надеемся, что Артём будет только сильнее. Чем больше игроки «Зенита» выступают вместе, тем больше они сыгрываются. У нас практически новый состав, футболисты играют вместе всего два месяца, а то и меньше, надо дать время. Главный тренер тоже адаптируется к российской действительности, что-то больше начинает понимать, видит игроков по-другому, нежели в первые дни. Идёт процесс притирки. Думаю, в ближайшее время «Зенит» будет очень сильной командой.

— Вы подбадривали Дзюбу? В отличие от Кокорина, он в сборную вызываться перестал.

— Артём – самостоятельный и сильный человек. Его подбадривать не надо, он сделает это сам. Кредит доверия к нему у нас был всегда.

— С «Анжи» у «Зенита» был тяжёлый матч. С чем связываете потерю очков во встрече с аутсайдером?

— Наша команда играет в очень тонкий, современный, скоростной футбол, но на поляне, которая есть на стадионе в Каспийке, сделать это было тяжело. Плюс через два дня на третий играть трудно. Блестяще выигранные матчи с «Краснодаром» и «Реалом Сосьедад», конечно, ослабили наших основных игроков. И всё же мы нашли силы свести встречу вничью.

Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

— На встрече с президентом вы говорили о дотации, позволяющей снизить стоимость билетов для зрителей. Как это работает?

— У нас большое количество болельщиков «Зенита», и они абсолютно разные. Есть бизнесмены, есть известные люди. Но большинство – люди, не имеющие большого достатка. И так как мы хотим, чтобы все могли попасть на стадион, клуб снижает стоимость билетов, выполняя некую социальную функцию. Мы считаем, что это правильно, потому что футбол должен быть доступен всем. Мы считаем, что и другие команды могут иметь социальную квоту билетов, чтобы каждый смог посмотреть футбол на стадионах, которые сейчас строятся к чемпионату мира.

— Стопроцентного аншлага на стадионе «Санкт-Петербург» ещё вроде не было?

— У нас было три стопроцентных аншлага по количеству проданных билетов. Но, как правило, какое-то количество зрителей, даже приобретя билеты, в день матча по каким-то своим причинам до стадиона не доходит. Чаще так, конечно, бывает с владельцами абонементов. Арена вмещает 54 тысячи сертифицированных места. Больше всего людей у нас пока было на матче со «Спартаком», но и на «Реал Сосьедад» собралось больше 50 тысяч. И мы уже стали самым посещаемым клубом России.