Ссора Пике и Рамоса. В сборной Испании зреет раскол?

«Манчестер Юнайтед» намерен побороться за Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил интересен «Манчестер Юнайтед». Контракт немецкого футболиста истекает летом 2018 года и продлён не будет. The Independent пишет, что в связи с этим манкунианцы в январе сделают «Арсеналу» предложение по 28-летнему игроку.



Ранее стало известно, что руководство лондонского клуба готово продать Месута Озила, который хочет зарабатывать в «Арсенале» € 395 тыс. В свою очередь наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверен, что сможет убедить Озила перейти в его команду, основываясь на прежней работе с немцем в «Реале».

По данным Transfermarkt, Месут Озил оценивается в € 50 млн.

Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии

Защитники сборной Испании Херард Пике и Серхио Рамос поругались на политической почве. Произошло это на фоне референдума о независимости Каталонии. Об этом пишет AS.



Согласно информации источника, Рамос, выступающий за «Реал», обвинил защитника «Барселоны» в дестабилизации настроения в сборной Испании, которая готовится к матчам отборочной кампании ЧМ-2018 с Албанией (6 октября) и Израилем (9 октября).



Ранее Пике, который проголосовал за независимость Каталонии, заявил, что готов уйти из национальной команды.



Игроки сборной Испании в свою очередь хотят, чтобы Пике сам определился со своим будущим.

Полиция предотвратила теракт в преддверии матча «ПСЖ» — «Бордо»

Французская полиция предотвратила теракт в преддверии матча 8-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Бордо» (6:2). Об этом сообщает Daily Mail.



Самодельное взрывное устройство из четырёх газовых баллонов, которое должно было быть активировано с помощью звонка с мобильного телефона, было найдено возле стадиона «Парк де Пренс» в 4:30 утра (5:30 мск).



В ходе розыскных мероприятий арестованы пять человек, включая исламистского экстремиста, который находился под наблюдением.



Правоохранительные органы до сегодняшнего дня не хотели публиковать информацию, так как антитеррористическая полиция проводила рейды в пригороде Парижа.



Напомним, что в 2015 году произошли теракты в Париже, в том числе около стадиона «Стад де Франс», где проходил матч Франция – Германия.

9 терактов на футбольных матчах: от Донецка до Стамбула Очередной взрыв грянул рядом с футбольным стадионом — на сей раз в Стамбуле. Вспоминаем аналогичные трагические эпизоды.

Сборная России может сыграть с Испанией на стадионе «Спартака»

Сборная России в конце ноября этого года может сыграть товарищеский матч с командой Испании в Москве на стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он объяснил, что проведение игры зависит от того, кто выйдет из группы квалификации на чемпионат мира 2018 года, информирует ТАСС.

За два тура до конца отбора сборная Испании лидирует в группе G, опережая на три очка команду Италии. Победители групп напрямую попадут на чемпионат мира, а восемь лучших команд из числа занявших вторые места сыграют в ноябре стыковые матчи за право поехать на мундиаль.

Бэйл выбыл из строя на один месяц из-за травмы икроножной мышцы

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл выбыл из строя на один месяц, информирует Marca. Валлиец пропустит данный срок из-за травмы икроножной мышцы голени, которую он получил на прошлой неделе в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).



Ранее стало известно, что Бэйл не поможет сборной Уэльса в октябрьских матчах квалификации на чемпионат мира 2018 года с Грузией и Ирландией.



В текущем сезоне Бэйл провёл пять матчей в испанской Примере и забил два гола.