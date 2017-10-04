«Считаю, что в «Зените» нет ни одной звезды». Колонка Орлова

Комментатор Геннадий Орлов имеет узнаваемый питерский почерк. «Чемпионат» предложил мэтру высказаться на тему событий, которые его зацепили на минувшей неделе. Здесь нет ЦСКА и «Динамо», но есть «Спартак», «Локомотив», «Ахмат», «Ливерпуль» и… «Тосно».

Восхищение аутсайдером. «Зенит» залил потом газон, чтобы зацепить ничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура.

Помните матч с питерским «Динамо» на Кубок? А команду «Бней Иегуда» не забыли? Очевидно, что у нынешнего «Зенита» бывает недооценка соперника в силу того, что команда молодая. Мастер в футболе тот, кто всегда выдаёт не ниже 90% своего класса.

К примеру, Краневиттер в игре с «Анжи» продемонстрировал только половину своих возможностей. Мы их увидели в матче с «Реалом Сосьедад».

Есть вопросы и к Маммане. В ситуациях, когда «Зенит» пропускал голы, он находился в центре событий. В первом случае аргентинского защитника вообще обыграли очень легко, прокинув мяч мимо него.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» РФПЛ.

До сих пор не понимаю, как «Зенит» пропустил два мяча — детский сад в защите. «Анжи» на последнем месте, и, значит, речь идёт о недостатке концентрации.

После замен во втором тайме пошла совсем другая игра. За счёт воли и характера «Зенит» мог даже выиграть. Но в первом тайме на поле были академики. Такой у нас футбол в России, таков и уровень «Зенита». Считаю, что в «Зените» нет ни одной звезды — условно уровня Халка или Витселя.

Паредес в «Роме» не был основным полузащитником. Перспективный парень, но не европейская звезда. Это в сравнении с другими футболистами РФПЛ он топ. Но до Халка и Витселя ему далеко.

В матчах с «Уфой» и «Краснодаром» Роберто Манчини не поставил его с первых минут (аргентинец появился на поле на 86-й и 69-й минутах соответственно. — Прим. «Чемпионата»), потому что Леандро неровно играет. Но в матче с «Анжи» он был молодцом — отдал голевой пас и забил гол. Сейчас от Паредеса действительно многое зависит в «Зените».

В целом Паредес — парень с незаурядными качествами. У него поставленный удар, он хорошо исполняет стандарты. Это дар, да и гол «Анжи» он забил неплохо. Там был рикошет, но он же пробил! Не могу назвать русского игрока, у которого так же хорошо поставлен удар. Нет ни единого, чтобы бил, как Паредес. Есть Промес, но он — понимаете, в чём трагедия, — не русский.

Не знаю, как учебно-тренировочная работа построена в «Спартаке», но судя по тому, что футболисты не развиваются, не очень хорошо.

Кстати. «А куда делся Промес?» — спросите вы. — «Он же российская звезда!» Видимо, Квинси перестал тренироваться, как положено, уменьшил требования к себе, и его уровень снизился. Говорят: «Он устал». Для по-настоящему способных футболистов трагедия играть в российском чемпионате.

Учебно-тренировочная работа должна быть выстроена на высочайшем уровне, чтобы игроки прогрессировали. Не знаю, как она построена в «Спартаке», но судя по тому, что футболисты не развиваются, не очень хорошо. Я сужу по результату.

То же самое — в «Краснодаре». Кто прогрессирует при Шалимове? Никто. В «Зените» один Кокорин чего стоит — забивает почти в каждом матче. Кузяев лучше играет, чем в прошлом сезоне. Лунёв превзошёл достижение Малафеева по сухим минутам. Прогресс очевиден.

Что не так с русскими футболистами?

Но вернёмся к отсутствию российских игроков с поставленным ударом. Раньше на виду был Кержаков, который часто бил по воротам и много забивал. Но у него, как и у Дзагоева, брак зашкаливал. В ином случае Саша забил бы в два раза больше и дольше поиграл бы в Европе.

Этому надо учить, а наши тренеры не могут. В роли главы лицензионной комиссии по Северо-Западу я часто говорил молодым тренерам: «Не можете сами показать — позовите ветеранов!» Они объяснят, как правильно бить подъёмом, подкручивать мяч внутренней или внешней стороной стопы. К сожалению, наши игроки этому не обучены.



А аргентинцы обучены. Ригони забил шикарный гол «Реалу Сосьедад». Вот у него поставлен удар, может послать мяч точненько в цель.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» РФПЛ.

Что касается Паредеса, поставленный удар — это не единственный его козырь. Видели, как он исполняет диагонали? В России он номер один на своей позиции! Но есть проблема.

Смотрели как-то с Сашей Чивадзе матч «Зенита». Он спросил: «А почему 5-й номер отдаёт пас и не бежит вперёд — он ведь полузащитник!? Я играл центрального защитника и всегда участвовал в атаке». Лишняя пара ног в чужой штрафной — неожиданность для соперника, полузащитники должны туда лезть. Паредес туда пока не бежит. Либо не хватает сил, либо чего-то не понимает.

Теперь по Дзюбе. Артём проиграл много единоборств в воздухе у ворот «Анжи». Конечно, сейчас он другой, нежели в первых турах. Артём прибавляет, старается. Я ещё летом говорил: «Дзюбу нельзя отпускать, он пригодится!» Он порадовал в концовке матча с «Анжи». Уже при счёте 2:2 головой вынес мяч после опасного углового. Он вообще очень здорово помогает защитникам — это его сильное качество. Манджукич такой же. Вроде форвард, но активно работает на оборону. Дриусси так не может, а Дзюба может. Манчини хорошо говорит про Артёма, значит всё в порядке.

«Артём начинает нравиться». Как Дзюба убедил Манчини Летом Артём Дзюба был очень близок к уходу из «Зенита», а теперь Роберто Манчини ставит его в основу. Разбираемся, что поменялось.

Манчини поступает мудро, как Моуринью

Конечно, отдельно нужно сказать о Кокорине. Я много раз говорил: ему надо сменить вектор в своей голове. Президент «Зенита» Фурсенко молодец, настоящий психолог. Он поверил в Кокорина, а вера — самое дорогое для футболиста. Манчини всем даёт играть.

Более того, он заступается за своих футболистов. Он не говорил, что первый тайм был ужасным. Сказал, что доволен игрой, и все ребята старались. Ему не надо анализировать вслух и выставлять это на всеобщее обозрение. Так поступает каждый мудрый тренер. Например, Моуринью.

А помните замечательного парня из Белоруссии, который играл на Кубок с «Динамо СПб»? Он явно ошибся, но ничего — молодой, бывает. В целом Капленко-то не виноват — он центральный полузащитник, а его заставили играть в центре обороны, когда удалили Мевлю. Некого было поставить, судя по всему. Все ругали парня, а после матча тренер сказал: «Нет, он лучше всех сыграл!».

Я ещё летом говорил: Дзюбу нельзя отпускать, он пригодится!

У Манчини нет пятой колонны в команде. Я сейчас говорю о запасных – тех, которые способны создавать нарыв в коллективе, когда их не ставят. Чтобы этого избежать, тренер пробует всех — всем даёт игровую практику. Когда «Зенит» забил первый гол «Анжи», я поймал кадр с лицами ребят со скамейки. Они не улыбаются, а сопереживают. Сидят «чёрные», понимают: горит результат. Но всё-таки молодцы, что спасли игру. Правда, сами это и допустили.

Манчини верит в своих игроков, даже если они играют плохо, — и это правильно. Позитивное отношение им нравится. Следующий матч они сыграют иначе, в этом нет сомнений. Манчини способен серьёзно настроить команду, как это было в матчах со «Спартаком», «Ахматом» и «Реалом Сосьедад».

Кто главный конкурент «Зенита» в чемпионате?

Часто слышу: «Интрига умирает, «Зенит» — чемпион». Ну, ребят, молодая же команда — многое зависит от настроения! Дриусси может выдать потрясающий эпизод и тут же выпасть из игры. У него есть всё: скорость, удар, дриблинг, но он нестабилен. Полоз такой же, Ерохин, Кузяев.

Мы должны судить не по очкам (прошло всего 12 туров), а по тому, как у кого поставлена игра. Наигранные ходы, отлаженная игра в защите, быстрый переход из обороны в атаку, отточенная работа при стандартных положениях и многое другое. «Зенит» ближе всех к этому идеалу. Не случайно и «Локомотив» находится на втором месте.

На сегодня главный конкурент «Зенита» — это именно «Локомотив». Но и «Спартак» пусть подтянется. Кто знает, что будет через пару туров? Правда, на текущий момент «Локо» сильнее. Он забил четыре гола «Спартаку», обыграл ЦСКА. 29 октября матч с «Зенитом» — это будет проверка. «Локомотив» опасен для «Зенита» в первую очередь своей дисциплиной. Он так просто своё не отпустит, Сёмин на правильном пути.

В одну Калитву. «Локомотив» закрепляет «Динамо» в зоне вылета А сам закрепляется в зоне Лиги чемпионов.

Вспомните, как классно Эдер вошёл в игру с «Динамо» и усилил атаку! Сила Сёмина — в высокой организации игры. Харизмой он заставляет поверить в свои требования. Тренер доказал это игрокам, они это чувствуют. Думаю, «Локо» серьёзно поборется с «Зенитом» за чемпионство. У Гинера финансовые проблемы, есть задержки по зарплате и премиальным перед командой. А перед Галицким, как я уже говорил, стоит проблема тренера.

Почему у «Ахмата» столько удалений?

«Ахмат» — заложник отсутствия дисциплины. Кононову трудно, он работает всего четыре месяца. В команде хорошие игроки, тактическая схема работает, но как можно два матча подряд играть в Петербурге вдесятером? В матче с «Зенитом» Уциева выгнали, сейчас, в игре с «Тосно», — Швеца.

Антон, ты приехал из Европы. Думаешь, здесь судьи другие или правила? Ты срываешь даже не опасную атаку, а просто в центре поля неаккуратно выставляешь локоть. В итоге вторая жёлтая карточка. Что же ты так небрежно относишься к своим действиям? Ты же подвёл команду!

Ещё игроки «Ахмата» постоянно апеллируют к судьям. Правила это запрещают: тем самым ты подрываешь авторитет арбитра. Бежишь к нему, машешь руками — это видят трибуны, весь мир через телекамеры. Так делал Халк, поэтому его и наказывали. Это была страшная ошибка «Зенита». Виллаш-Боаш на меня даже обиделся, когда я сказал: «Что ж ты делаешь, Андре, зачем кричишь на судью? Игроки ведь будут повторять за тобой!». Так и было в итоге.

Виллаш-Боаш на меня даже обиделся, когда я сказал: «Что ж ты делаешь, Андре, зачем кричишь на судью? Игроки ведь будут повторять за тобой!»

Судья — это главная фигура, от него порой зависит судьба команды. Ещё он может оказаться мстительным. Не нужно быть пай-мальчиком, но стоит вести себя в рамках приличий. Апелляции — самое противное, что есть в футболе. В международных матчах того же Халка сразу бы наказали за такое. Как Гарая в 1/4 Лиги Европы (защитник получил жёлтую карточку из-за споров с арбитром и пропустил ответную встречу с «Севильей». — Прим. «Чемпионата»).

Что означает ничья в матче «Спартак» — «Ливерпуль»?

Конечно, это в определённой мере невезение команды Клоппа. Но и Селихов с Ребровым молодцы. Было много моментов, когда они спасли. Но игры-то у «Спартака» не было даже на ничью. Лукавят, когда говорят: «Главное результат», — ничего подобного! Сначала нужно поставить игру, а затем придут голы и очки. Эту аксиому мне повторяли Лобановский, Тарасов, Пучков.

Я не понимаю, как убежали пять в одного в матче с «Анжи». Как это может быть? И потом четыре в два с «Ливерпулем». Значит, защитники не думают, где они должны находиться. Или не поставлена задача — как вести себя при угловых у чужих ворот: кто бежит назад, кто кого страхует. А может, тренер недорабатывает, что происходит реже всего. Чаще всё-таки игроки не соображают. Говорить о «сливе» не хочу — это чушь. Где гарантии, что новый тренер будет лучше?

Тысячеликий герой. Почему со «Спартаком» и дальше будет весело и страшно К победе «Спартака» над «Уралом» болельщикам надо отнестись спокойно, ведь это редкий момент, когда команда сохранила им нервы.

В сборной России не семь зенитовцев, а восемь!

В концовке хотел отметить «Тосно», где работает Парфёнов. Он выжимает всё из своих игроков. Они добиваются результата, по большому счёту, за счёт работоспособности и дисциплины. Сначала спасли игру со «Спартаком», затем обыграли «Ахмат».

Два игрока «Тосно» сейчас в сборной. Чернов – арендованный, он зенитовец. Везде написано, что в сборной России семь игроков «Зенита», а на самом деле их восемь. Посмотрим, как они проявят себя в матче с Южной Кореей, с которой мы уже обжигались в Бразилии.