Удар по хребту. Как быть ЦСКА без четвёрки лидеров

Клубные тренеры в большинстве своём воспринимают «окна ФИФА» как неизбежное зло – не отвертишься. Особенно болезненно к ним относятся традиционные поставщики кадров в разнообразные сборные. Понять их несложно: мало того что команда выбивается из привычного рабочего ритма, так ещё и поди знай, в каком состоянии потом получишь обратно своих лучших людей. Но для ряда клубов РФПЛ октябрьская пауза в чемпионате подоспела кстати.
И в первую очередь ей должны были порадоваться в ЦСКА, как это ни странно прозвучит в контексте ещё недавно одного из главных доноров национальной команды России. Пройди 13-й тур в ближайшие выходные, Виктору Гончаренко было бы невероятно трудно компенсировать огромные кадровые потери. А так есть надежда на выздоровление кого-то из пациентов клубного лазарета. Хотя бы кого-то…
Осень для ЦСКА – традиционно тяжёлое, нервное время. Как только команда открывает третий «фронт», в группе Лиги чемпионов, тотчас все и вспоминают о старости и износе клубной обороны и недостаточной длине «скамейки». В этом году «армейцам» повезло проскочить два первых месяца сезона без серьёзных неприятностей – зато на исходе третьего они свалились на команду оптом. Прошлая неделя в этом отношении выдалась для вице-чемпионов России просто кошмарной: травмы выкосили почти половину стартового состава! Самый большой урон понесла средняя линия, которую Гончаренко теперь придётся отстраивать фактически заново.
Два ключевых разрушителя – Василий Березуцкий и Понтус Вернблум – не доиграли матч против «Уфы». У третьего, Александра Головина, проблемы обнаружились постфактум, тогда как четвёртый, Алан Дзагоев, даже в заявку не попал. О значимости травмированной четвёрки для современной команды красноречивее дежурных комплиментов скажет время на поле в чемпионате: Вернблум – 12 матчей, Головин и Дзагоев – по 11, Березуцкий – 10. Силу авторитета игроков в коллективе никакими цифрами не измерить, но каждый из них, безусловно, относится к категории лидеров, кто по характеру, кто по игре. Потери таких бойцов не заметить невозможно.
Легче всех отделался Головин. По горячим следам клубный доктор Шагабутдин Керимов отвёл на восстановление Александру около двух недель. Немногим позже Станислав Черчесов – разумеется, после консультаций с медиками сборной – скорректировал этот срок в сторону почти трёхкратного уменьшения. Так или иначе, к ближайшему матчу чемпионата, с краснодарским соседом по таблице, хавбек должен поправиться.
Относительно Березуцкого с Вернблумом ясности пока нет. У одного диагностировано повреждение икроножной мышцы, второго прямиком с «ВЭБ Арены» увезла «скорая» с рваной раной ноги. Участие обоих в матче с южанами под вопросом. Оба получили освобождение от тренировок.
Хуже всего обстоят дела у Дзагоева. Алан шестой раз (!) за два с половиной года ушёл на больничный – теперь с травмой ахиллова сухожилия. «Это может быть надолго», — грустно констатировал Виктор Гончаренко после матча со своей бывшей командой. По предварительной информации, «надолго» подразумевало четыре недели, по уточнённой – в полтора-два раза больше. А это значит, что Дзагоев не только «Краснодар» пропустит, но и обе встречи с «Базелем», в некотором роде определяющие для ЦСКА в Лиге чемпионов. В лучшем случае Алан вернётся в строй к «домашке» с «Бенфикой». Учитывая катастрофический «нефарт», свалившийся на игрока в последнее время, форсировать его реабилитацию, разумеется, никто не будет. Следовательно минимум одну «долгоиграющую» замену тренеру придётся совершить. Хорошо, если только одну.
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При всей ограниченности кадрового ресурса в ЦСКА у тренера есть несколько путей решения проблемы. Если он надумает заменить одного центрального полузащитника другим, то может положиться как на опытного Натхо, так и на молодого Кучаева. Есть и менее очевидный выход из положения – при помощи Витиньо. Бразильцу уже доводилось «садиться» в среднюю линию, и выглядел он там достаточно органично. Изъян у этого выбора один, но серьёзный – нападение рискует «просесть». Более логичным и априори наименее рискованным выглядит всё же вариант с Натхо в центре поля. В этом случае структура игры красно-синих не изменится.
Куда сложнее будет заменить Вернблума. А без потери в качестве, пожалуй, невозможно. Второго исполнителя с таким набором характеристик и навыков у Гончаренко нет. Наиболее близок по манере игры к матёрому шведу Гордюшенко, но ещё не настолько, чтобы реально начать теснить легионера из состава. Ноль игровых минут в текущем чемпионате только подтверждают это предположение. В схватке с действительно классным противником, к коим «Краснодар», безусловно, относится, тренер скорее распределит функции Вернблума между двумя полузащитниками (например, Натхо и Милановым), чем бросит на этот участок вчерашнего резервиста.
В центре обороны сюрпризы тем более исключены. Если Василий к 14 октября не поправится, против «Краснодара» с вероятностью 99 процентов выйдут Алексей Березуцкий, Игнашевич и Васин. Хотя вариант с переквалификацией Набабкина и Щенникова Гончаренко тоже, полагаю, держит в уме – кто знает, каких ещё фокусов ожидать от судьбы? Ещё неделю назад лазарет был пуст, а теперь он битком…