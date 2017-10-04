Удар по хребту. Как быть ЦСКА без четвёрки лидеров

Клубные тренеры в большинстве своём воспринимают «окна ФИФА» как неизбежное зло – не отвертишься. Особенно болезненно к ним относятся традиционные поставщики кадров в разнообразные сборные. Понять их несложно: мало того что команда выбивается из привычного рабочего ритма, так ещё и поди знай, в каком состоянии потом получишь обратно своих лучших людей. Но для ряда клубов РФПЛ октябрьская пауза в чемпионате подоспела кстати.

И в первую очередь ей должны были порадоваться в ЦСКА, как это ни странно прозвучит в контексте ещё недавно одного из главных доноров национальной команды России. Пройди 13-й тур в ближайшие выходные, Виктору Гончаренко было бы невероятно трудно компенсировать огромные кадровые потери. А так есть надежда на выздоровление кого-то из пациентов клубного лазарета. Хотя бы кого-то…

Минус Дзагоев, Вернблум и 2 очка. ЦСКА не выиграл и у «Уфы» Нереализованный пенальти Натхо в самом конце матча — и Гончаренко делит очки с бывшей командой.

Осень для ЦСКА – традиционно тяжёлое, нервное время. Как только команда открывает третий «фронт», в группе Лиги чемпионов, тотчас все и вспоминают о старости и износе клубной обороны и недостаточной длине «скамейки». В этом году «армейцам» повезло проскочить два первых месяца сезона без серьёзных неприятностей – зато на исходе третьего они свалились на команду оптом. Прошлая неделя в этом отношении выдалась для вице-чемпионов России просто кошмарной: травмы выкосили почти половину стартового состава! Самый большой урон понесла средняя линия, которую Гончаренко теперь придётся отстраивать фактически заново.



Два ключевых разрушителя – Василий Березуцкий и Понтус Вернблум – не доиграли матч против «Уфы». У третьего, Александра Головина, проблемы обнаружились постфактум, тогда как четвёртый, Алан Дзагоев, даже в заявку не попал. О значимости травмированной четвёрки для современной команды красноречивее дежурных комплиментов скажет время на поле в чемпионате: Вернблум – 12 матчей, Головин и Дзагоев – по 11, Березуцкий – 10. Силу авторитета игроков в коллективе никакими цифрами не измерить, но каждый из них, безусловно, относится к категории лидеров, кто по характеру, кто по игре. Потери таких бойцов не заметить невозможно.

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Легче всех отделался Головин. По горячим следам клубный доктор Шагабутдин Керимов отвёл на восстановление Александру около двух недель. Немногим позже Станислав Черчесов – разумеется, после консультаций с медиками сборной – скорректировал этот срок в сторону почти трёхкратного уменьшения. Так или иначе, к ближайшему матчу чемпионата, с краснодарским соседом по таблице, хавбек должен поправиться.



Относительно Березуцкого с Вернблумом ясности пока нет. У одного диагностировано повреждение икроножной мышцы, второго прямиком с «ВЭБ Арены» увезла «скорая» с рваной раной ноги. Участие обоих в матче с южанами под вопросом. Оба получили освобождение от тренировок.

Хуже всего обстоят дела у Дзагоева. Алан шестой раз (!) за два с половиной года ушёл на больничный – теперь с травмой ахиллова сухожилия. «Это может быть надолго», — грустно констатировал Виктор Гончаренко после матча со своей бывшей командой. По предварительной информации, «надолго» подразумевало четыре недели, по уточнённой – в полтора-два раза больше. А это значит, что Дзагоев не только «Краснодар» пропустит, но и обе встречи с «Базелем», в некотором роде определяющие для ЦСКА в Лиге чемпионов. В лучшем случае Алан вернётся в строй к «домашке» с «Бенфикой». Учитывая катастрофический «нефарт», свалившийся на игрока в последнее время, форсировать его реабилитацию, разумеется, никто не будет. Следовательно минимум одну «долгоиграющую» замену тренеру придётся совершить. Хорошо, если только одну.

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При всей ограниченности кадрового ресурса в ЦСКА у тренера есть несколько путей решения проблемы. Если он надумает заменить одного центрального полузащитника другим, то может положиться как на опытного Натхо, так и на молодого Кучаева. Есть и менее очевидный выход из положения – при помощи Витиньо. Бразильцу уже доводилось «садиться» в среднюю линию, и выглядел он там достаточно органично. Изъян у этого выбора один, но серьёзный – нападение рискует «просесть». Более логичным и априори наименее рискованным выглядит всё же вариант с Натхо в центре поля. В этом случае структура игры красно-синих не изменится.

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Куда сложнее будет заменить Вернблума. А без потери в качестве, пожалуй, невозможно. Второго исполнителя с таким набором характеристик и навыков у Гончаренко нет. Наиболее близок по манере игры к матёрому шведу Гордюшенко, но ещё не настолько, чтобы реально начать теснить легионера из состава. Ноль игровых минут в текущем чемпионате только подтверждают это предположение. В схватке с действительно классным противником, к коим «Краснодар», безусловно, относится, тренер скорее распределит функции Вернблума между двумя полузащитниками (например, Натхо и Милановым), чем бросит на этот участок вчерашнего резервиста.



В центре обороны сюрпризы тем более исключены. Если Василий к 14 октября не поправится, против «Краснодара» с вероятностью 99 процентов выйдут Алексей Березуцкий, Игнашевич и Васин. Хотя вариант с переквалификацией Набабкина и Щенникова Гончаренко тоже, полагаю, держит в уме – кто знает, каких ещё фокусов ожидать от судьбы? Ещё неделю назад лазарет был пуст, а теперь он битком…