Как «Енисей» переманивал «Барселону» в ФНЛ

Самый молодой и самый креативный пресс-атташе ФНЛ Станислав Меркис в очередной раз успешно пропиарил свой клуб. В «Твиттере» «Енисей» позвал «Барселону» в ФНЛ, предложив «Андрея Козлова в аренду и 5 карточек на пробитие пенальти». Об этом написала Marca, и теперь о красноярской команде узнали тысячи испанцев.

«Енисей» уже не первый раз жжёт в «Твиттере», остроумно реагируя на инфоповоды. Даже если вы не болеете за красноярцев, подписаться стоит. А мы вспоминаем другие твиты наших клубов, которые ещё долго обсуждали после публикации.

«Зенит» и Daily Mail

Британцы из газеты Daily Mail в апреле прошлого года составили рейтинг худших эмблем футбольных клубов, куда вошла и новая зенитовская стрелка. Питерский клуб моментально отреагировал на это в «Твиттере».

Англичане тоже не полезли за словом в карман: «Простите, парни, нам просто нравится ваша старая эмблема!"

«Честно говоря, нам тоже», — ответил «Зенит».

«Зенит» и болельщица из Аргентины

Как показало лето, в «Зенит» хотят все аргентинцы — не только футболисты. Фанатка российского футбола из Аргентины сфотографировалась в джерси «Зенита» и спросила в «Твиттере»: «Меня вы тоже купите?» «В качестве свободного агента, если это возможно», — ответили эсэмэмщики петербургского клуба. Кстати, позже выяснилось, что девушка болеет не за «Зенит», а за ЦСКА.

«Зенит» и «Ростов»

Иногда наши клубы устраивают баттлы в «Твиттере». Например, в июле 2016-го «Зенит» потроллил коллег из «Ростова» за презентацию помятой формы на газоне.

Ростовчане ответили шуткой про «Крестовский» (да, тогда это ещё было актуально).

Но последнее слово всё равно осталось за «Зенитом».

«Зенит» и Глушаков

Иногда российские футболисты тоже выходят из сумрака и пытаются делать шоу. Например, Денис Глушаков ответил на твит «Зенита» с видеообзором октябрьского матча (4:2): «Впереди ещё 10 лет на «Петровском», успеем отыграться».

«Отметим 23-летие вместе», — намекнули в «Зените» на длившуюся тогда бестрофейную серию «Спартака».

Выиграв чемпионат России спустя почти полгода, Глушаков красиво поставил точку в этом споре.

«Зенит» и «Спартак»

Два самых популярных российских клуба продолжают перепалки в «Твиттере» до сих пор. Приехав на выезд, «Спартак» выложил видео о своих питерских болельщиках, которые встретили команду с красно-белыми флагами, очень похожими на австрийские. «Зенит» не упустил возможности подколоть соперника, а затем рассказать о незаполненной гостевой трибуне.

Жаль, что на этот раз баттла не получилось — спартаковскому «твиттеру» нужен свой Глушаков. Может, поэтому «твиттер» «Зенита» читают почти на 200 тысяч подписчиков больше?

Троллинг «Амкара»

Недавно в топ «Твиттера» попал пост «Амкара». Пермский SMM быстро отреагировал на заявление Гончаренко после неправильно засчитанного гола в матче с «Ахматом» и фразу Манчини о том, что «Зениту» не хватает футболистов. Получилось забавно.

Объявление об отставке от «Авангарда»

Ещё три года назад своих болельщиков развлекал курский «Авангард». Сайт курян объявил о расторжении контракта с главным тренером Игорем Зазулиным в официальной форме, а «твиттер» — в неформальной. «Знаете, мне кажется, сегодня отличный день! Прощай, кудряшка». Жаль, что история не сохранила скриншот этого твита, зато осталась новость.