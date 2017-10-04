Народный футболист. Каким мы помним Фёдора Черенкова

4 октября 2014 года не стало Фёдора Черенкова. Четырёхкратный чемпион СССР и России, бронзовый призёр Олимпийских игр, рекордсмен по количеству игр в составе «Спартака», а главное умный, тонкий, интеллигентный игрок — он стал настоящей легендой для всех отечественных, не только спартаковских, болельщиков. В последние годы жизни Черенков работал тренером в молодёжных командах «Спартака», а также выступал в турнирах ветеранов.



Предлагаем вашему вниманию фотогалерею Фёдора Черенкова — от карьеры игрока до последних лет жизни.

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