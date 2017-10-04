Мутко: Путин всегда нас поддавливает

Сегодня на тренировку сборной России приехал Виталий Мутко. Вице-премьер и президент РФ не отказал журналистам в ответах на злободневные вопросы.

— Приятно, что 25 лет спустя национальная команда вернулась в Новогорск, — начал Мутко. — Я пообщался с ребятами, всем всё нравится. Самое главное: вышел из корпуса, прошёл три метра — и ты уже на тренировке. Не надо никуда ехать. Сейчас приводим в порядок корпус, где живут гимнасты: сделаем там реновацию, здесь будет база для чемпионата мира. Тут работает и молодёжная команда, правда, заезжает по вечерам на базу «Динамо». Сделаем ещё одно искусственное поле, и будет полноценная база для сборной. Создадим очень достойные условия.

— От газона все просто тащатся.

— Я посмотрел — газон хорошего качества. Хотелось бы, чтобы он ещё немного постоял. Думаю, одну тренировку в день газон выдержит, а там и второй сделаем. Все ребята с удовольствием работают. С точки зрения восстановления, питания, спортивного режима проводится огромная работа. У нас профессиональный доктор. Мы создали сайт всех врачей, стараемся, чтобы он постоянно пополнялся. Видно, что ребята втягиваются в эту работу. Обстановка хорошая.

«Надеюсь, Кокорин сделал выводы – он снова стал футболистом»

— Что сказали команде?

— Мы уже давно общаемся. В сборной собраны все профессионалы. Новое поколение ребят — совершенно другого склада, они очень мотивированны. Кузяев, Головин, Миранчуки, Кутепов, Зобнин смотрят на футбол иначе. В целом скажу, что нынешняя команда очень сбалансированна. Появился Рауш, он добавит конкуренции в линию обороны. Эта команда мне нравится. Она ещё на Кубке конфедераций проявила характер.



— Как оцените возвращение Кокорина?

— Мы очень долго общались со Станиславом Саламовичем, посмотрели все данные. С точки зрения физиологии Кокорин уже другой спортсмен. Он привёл себя в абсолютную форму и находится в оптимальном состоянии. Надеюсь, что и в человеческом плане Саша сделал определённые выводы. Видно, что он вовлечён в футбол и играет в него с огромным удовольствием. Привёл себя в порядок и стал футболистом. Это пример для многих молодых ребят. Бывает, что они подают надежды, а потом исчезают.

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— После вчерашней встречи с Путиным и его ироничных заявлений в адрес президента «Зенита» Сергея Фурсенко нам стоит ждать каких-то изменений с лимитом на легионеров?

— Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится — в курсе всех дел и знает о чём речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков. У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всегда нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских Кубках и должна быть конкурентная среда.



Конечно, нужно думать о качестве легионеров. «Зенит» привозит игроков высокого уровня, а в некоторых клубах мы видим футболистов совсем другого уровня. Если в команде 25 игроков и из них 10-11 легионеров — в чём смысл? Мы сейчас в раздумьях — то ли сохранить эту систему и добавить требования по качеству, то ли переходить на что-то другое.

Люди всегда требуют изменений. Но стабильность — это тоже движение вперёд. Вот мы приняли решение, все приспособились и понимают, как работать в этой системе координат. Я не зря сказал, что до чемпионата мира мы ничего трогать не будем — никаких революционных решений. Должна идти последовательная работа по подготовке молодых игроков. Я много общался с Женей Бушмановым по работе с молодёжной и юношескими командами. Будем улучшать эту работу, и тогда всё у нас будет хорошо.

Фурсенко: мы все хотим, чтобы играли только российские футболисты Президент «Зенита» — об ироничном замечании Владимира Путина в адрес «Зенита» и легионеров в его составе.

«Глобального расизма в российском футболе нет давно»

— Впереди матч с Южной Кореей. Будут ли давить на Акинфеева воспоминания о том злополучном матче на чемпионате мира в Бразилии?

— Перестаньте, Игорь профессиональный человек. Вся эта статистика — ерунда.



— Стоит ли ожидать появления Жиркова и Головина в ближайших матчах?

— Юра простужен. Он рвётся в бой, и, думаю, всё будет хорошо. Саша работает по индивидуальной программе. В сборной никто никому вреда не сделает, но очень важно, чтобы человек просто был в команде.

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— Сегодня УЕФА завёл дело на «Спартак» по Юношеской лиге УЕФА за расизм. Вас это беспокоит?

— Там же был делегат от УЕФА. Если он что-то зафиксировал, то это его работа. Значит, будут наказывать. Я не был на игре, мне сложно что-то комментировать. «Спартак» — интернациональный клуб, и его болельщики ни в чём таком не замечены. Есть общие выводы международных институтов — какого-то глобального расизма в российском футболе нет давно.

Все грамотные люди, те же фанаты. Скорее всего, это что-то неосознанное. Ну какой расизм — мы же живём здесь с вами. С другой стороны, просят фанатов: не зажигайте файеры, не кидайте петарды — вас накажут. А они это делают и уверены, что поступают правильно. Беседуешь с ними, а они говорят: «Вы не понимаете, петарды — это элемент боления. Это наше всё!». Это сложный вопрос.



— Недавно «Спартак» за это уже наказывали. Федун считает, что дымовая шашка на матче с «Ливерпулем» — это провокация. С этим можно бороться?

— Конечно можно. Для начала клуб должен поработать. Как в той же Англии. Нужно договариваться с фанатами о правилах взаимодействия. Другой способ — силовой. Люди обижаются на это, хотя можно потихоньку ужесточать требования, запрещать нарушителям посещать футбол. Я сдерживаю такие настроения. Это тоже молодёжная политика. Ну куда они пойдут? Сегодня они на футболе, а завтра куда пойдут — на улицу? Говорить нужно с ними, но есть и те, кто не понимает. Нужно разделять — если есть нарушение закона, люди должны нести ответственность…