Ещё одна причина, почему «Динамо» спасёт только тренерская отставка

«Локомотив» разбивает план «Динамо» (если он был)

По крайней мере, после матча Юрий Калитвинцев убеждал, что план был. Тренер говорил, что рассчитывал на выход из обороны через длинный пас, ради чего и выпустил двух больших форвардов – Луценко и Бечирая. Забавно, но план провалился из-за того, что «Локомотив» интенсивным прессингом заставил «Динамо» больше играть в короткий пас, а не выбивать мяч вперёд. В более прогрессивных чемпионатах, вроде АПЛ и Бундеслиги, происходит наоборот – когда соперник прессингует, команда чаще играет длинными передачами. «Динамо» же если и выбивало мяч верхом, то уже безадресно.

«Динамо» оказалось неготовым к игре накоротке по простой причине, которая объяснялась в превью матча – у бело-голубых абсолютно пропал игровой баланс. До матча Калитвинцев сам добил команду, не выпустив в основе ни Зотова, ни Вандерсона, способных стать связующими. Бечираю оказалось некомфортно играть в паре с большим форвардом, Луценко – регулярно опускаться за мячом в глубину. В начале матча без Самба Соу стало ещё хуже: Зотов без африканца завалил свою креативную миссию, а Тьям проиграл в опорной зоне всё что можно. В итоге Бечирай оказался отрезан от команды, центр поля был отдан вчистую, абсолютно выпал из игры Темников, а Луценко просто не был готов связывать оборону и атаку, хотя качественно цеплялся за мячи.

Под прессингом «Локомотива» поплыл даже Антон Соснин – единственный игрок в черкизовском старте «Динамо», способный грамотно открыться и найти пространство между линиями пасом. Соснин – умный игрок, этакий кусок пластилина для тренера, готовый выполнить любую установку, но медленно принимающий решения. Первый гол красно-зелёных родился после того, как Игнатьев запрессинговал Соснина, и после этого Антон стал чаще уходить в центр. Левый край оказался практически брошен. Как следствие – второй гол пришёл с фланга Соснина и после неудачного выноса как раз Соснина.

Если редкий умный игрок нынешнего «Динамо» отклоняется от тактической установки и начинает плыть – что тогда говорить об остальной команде. В выборе схем и плана на матчи Калитвинцев тоже поплыл: было странно думать, что одна из самых прессингующих команд Премьер-Лиги не будет сковывать «Динамо» прессингом. Странно и наивно.



И не стоит считать, что тренерская отставка лишь временно нормализует результаты. При конкретном сценарии она способна сделать «Динамо» крепким середняком с претензией на еврокубки – если Калитвинцева заменит Рашид Рахимов. Здесь нужна отсылка к умной книжке «Футболономика» Саймона Купера: бюджет команды примерно на 85% решает её место в таблице. То есть, чтобы считать работу Калитвинцева хорошей, «Динамо» должно было не только выиграть ФНЛ (при классовой и бюджетной разнице избежать этого было очень сложно), но и идти в Премьер-Лиге на уровне 8-9-го места. Где «Динамо» в таблице, вы и так знаете.



Рахимов же – редкий тренер в нашем чемпионате, готовый выжать из команды чуть больше «тренерских» 10% успеха (это не цитирование Леонида Федуна, а реальный научно доказанный факт). В «Амкаре» и «Тереке» Рашид неоднократно добивался результата лучшего, чем вытекал из «таблицы клубных бюджетов». Стабильных тренеров, дающих результат выше ожидаемого по деньгам, в России очень мало – Рахимов, Бердыев и Гончаренко. Правда, есть подозрение, что если Калитвинцева уволят, в «Динамо» додумаются поставить «сбитого лётчика», который не сможет даже нормализовать результаты.

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«Спартак» прессингом заставляет «Урал» выдать худший матч в сезоне

Писать о тактике «Спартака» с каждым туром становится всё сложнее – схемы схемами, но теперь моральное состояние для красно-белых гораздо важнее тактики. Ничья с «Ливерпулем» стала мощным импульсом – это главное объяснение того, что москвичи, замученные травмами, раздавили «Урал». Провели лучший матч в сезоне, заставили соперника провести худший, что признали оба тренера.



Если серьёзно и максимально коротко, то главным оружием «Спартака» стал прессинг образца прошлого сезона. Центр поля снова проседал, зато защитники качественно поджимали верхнюю четвёрку атаки «Урала». Эрик Бикфалви, несмотря на 106 отрезанных соперников на приёме передач из глубины, был бесполезен в красно-белых клещах – одному из самых недооценённых игроков Премьер-Лиги вообще не дали развернуться. Та же история с Георгием Чантурией: грузина с первых минут начал кусать давлением Дмитрий Комбаров, не давал ему разворачиваться и срывал атаки мелким фолом, из-за чего Чантурия начал злиться и отмахиваться от Комбарова уже на 7-й минуте.

Результат – 13 потерь мяча на четверых. Никита Глушков 6 раз потерял мяч, Бикфалви – 5. Алексей Евсеев – ни разу, но потому что мяч до него практически не доходил.

Работа опорников «Зенита» без мяча снова вызывает вопросы

Паредес – мощный глубинный плеймейкер, один из ярчайших игроков Премьер-Лиги по влиянию на свою команду и человек, почти единолично организовавший для «Зенита» ничью в Каспийске. Но когда мячом владеет соперник, Паредес часто допускает позиционные ошибки. При схеме 4-2-2-2 его недочёты уже были заметны, просто тогда «Зенит» успел коллективно подчищать за Паредесом. С перестройкой на 4-3-3 Леандро ушёл из опорной зоны – Роберто Манчини тоже видит, что Краневиттер как полноценный опорник полезнее, лучше играет без мяча. Но даже Краневиттер не может замаскировать ошибки Паредеса.

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Оба гола «Анжи» организовал после недостатка работы аргентинца, но первый мяч более показателен, потому что здесь недоработали оба. Паредес дал легко обыграть себя Полуяхтову и отключился от борьбы (незавидная черта, которой Леандро отмечается уже не впервые). А Краневиттер проспал включение Полуяхтова в зону, которую он должен страховать как опорник, и смотрел на мяч, а не на игрока, забегавшего в пустой полуфланг. Краневиттер откровенно подставил Мамману, пешком возвращался в штрафную (как и Паредес), а единственным полузащитником, пытавшимся помешать «Анжи» забить, был гиперактивный Ерохин.

До матча Роберто Манчини признавался, что Далеру Кузяеву нужен отдых, из-за чего прогрессирующий игрок остался на скамейке. Во втором тайме Кузяева пришлось бросать в игру – его работа без мяча уже приобрела для «Зенита» особую важность. Вероятно, Манчини придётся выбирать полузащиту из Кузяева, Ерохина, Паредеса и Краневиттера, и теоретически на поле можно даже уместить всех четверых.

Тактическая перестройка ЦСКА пошла на пользу… «Уфе»

Почти год Виктор Гончаренко не отходил от расстановки с тремя центральными защитниками, лишь эпизодически меняя её с 3-1-4-2 на 3-4-2-1 с легковесной атакой (Головин, Дзагоев, Витиньо). Но против «Уфы» Гончаренко решил сменить тактику и перестроился на 4-2-3-1, которую использовал только в контрольных матчах. Новая схема могла быть вызвана шоковой терапией после 1:4 от «Манчестер Юнайтед», но немного странно, что Гончаренко решил опробовать её именно с «Уфой».



Сергей Семак ставит на фланговые атаки и в большинстве матчей нынешнего сезона строит «Уфу» по тактике 3-4-2-1. Против четвёрки защитников такая схема чаще будет получать численное преимущество. Тем более если один из флангов соперника часто свободен – край Марио Фернандеса, явно остановившегося в развитии в нынешнем сезоне. Самая опасная атака «Уфы» в матче – идеальное объяснение того, как играет команда Семака: Игбун вскрыл фланг Марио Фернандеса, один защитник (Березуцкий) вынужден встречать нигерийца на границе штрафной и мешать сделать навес, второй (Васин) скован Сысуевым, третий (Щенников) остаётся на растерзание. Он не успевает за Стоцким, наносящим коварный удар по воротам, и одновременно не может накрыть Живоглядова – латераль рвётся с фланга в штрафную вообще без опеки.

План Гончаренко не сработал. Добавить в качестве атаки не удалось, зато защита сыграла хуже обычного – «Уфа» атаковала редко, но качественно и обнажала нехватку лишнего игрока обороны, готового броситься на подстраховку. К тому же Березуцкий и Васин были вынуждены перестраиваться с футбола, к которому Гончаренко уже приучил защитников ЦСКА – в нём игроки обороны должны грамотно играть в своих зонах, не давать свободы и не допускать ситуаций 1v1. В четвёрке защитников таких ситуаций возникнет больше.



А с «Уфой» шутить в принципе не стоит. Команда допускает значительно больше ошибок у своих ворот, чем у Гончаренко, зато очень здорово прессингует, отрабатывает стандарты (вспомните гол Ондржея Ванека «Ростову») и конвертирует атаки в опасные удары. XG-карта ударов по сезону удивляет: «Уфа» бьёт меньше всех в Премьер-Лиге, но «вес» среднего удара команды – 3-й в чемпионате. Опаснее бьют только те, кто в последние сезоны активнее других ставил на использование «ударных точек» – «Локомотив» и «Зенит».

Играя в 4 защитника, Гончаренко не изменил начало атаки

Менять стратегию билд-апа под ситуативную смену тактики (есть подозрение, что теперь к расстановке 4-2-3-1 Гончаренко вернётся нескоро) было бы странно. Так что ЦСКА атаковал в обычном ключе, только с новым распределением ролей. Билд-ап был выстроен по схеме 3-1, где поднятым опорником стал Бибрас Натхо, а Понтус Вернблум – одним из центральных защитников. Причём чётко прописанной позиции в структуре начала атаки у Вернблума не было: он мог оказаться и в центре, и ближе к одному из флангов. В остальном всё привычно – Головин опускался в глубину, чтобы помогать выходить из-под прессинга, а Марио Фернандес поднимался к правому углу штрафной за длинными передачами.

На Вернблума новая роль повлияла благотворно – он чаще обычного двигал мяч вперёд (60 отрезанных передачами соперников при средних 38 за сезон). Для защитников ЦСКА в билд-апе это стандартная цифра: Березуцкий по сезону отрезает 60 соперников за матч, Васин – 62. Но вдобавок Понтус отрезал 4 защитников за игру, что соответствует и его числам в опорной зоне.

Беляев – главный по переходу «Арсенала» в контратаку

Летом «Спартак» хотел купить Эсекьеля Гарая, но вместо аргентинца просматривал на одном из матчей Максима Беляева. Перед очным матчем красно-белых с «Арсеналом» Каррере рассказал о защитнике тренер вратарей Джанлука Риомми, и Массимо попросил скаутов понаблюдать за Беляевым. Интерес красно-белых к Беляеву неслучаен: бородатый защитник вписывается в стиль действий обороны «Спартака», поджимающей соперника у центральной линии и старающейся как можно скорее вернуть себе мяч.



Возможно, Беляеву не хватает класса, чтобы энергично прессинговать соперников в центре защиты «Спартака», но в тульском «Арсенале» Максим очень хорош в этом компоненте. Весь первый тайм «оружейники» ловили «Краснодар» на контратаках примерно в одном стиле: краснодарцы предсказуемо давили через центр, Беляев выбрасывался на Классона или Смолова ещё до приёма мяча и либо сам тащил мяч вперёд, либо оставлял его караулившему подбор Бурчану, знающему толк в первом пасе.

Стиль Беляева отлично объясняет стиль нынешнего «Арсенала». Обладая возможностями обычного середняка, Миодраг Божович научил команду качественно играть в пас и здорово прессинговать даже на чужой половине поля. Игроки, максимально полезные в работе без мяча, теперь ценятся в городе пряников как никогда (Чаушич и Кангва). Защитники тоже стараются высоко поджимать соперника и быстро возвращать владение: это авантюрно, особенно в случае с Беляевым, часто допускающим невынужденные ошибки (в матче с «Краснодаром» тоже однажды выбил мяч на ногу Классону), но чаще это работает.

Божович ставит двух крайних защитников на один фланг

Обычно правый край «Арсенала» бороздит или Хагуш, или Комбаров. Против «Краснодара» Божович выпустил обоих. Для нашего чемпионата, где в первую очередь заботятся о крепости обороны, это уже привычный ход. Странно только, что Божович укрепил фланг под «Краснодар»: во-первых, южане сознательно стремятся атаковать через центр, во-вторых, левым защитником снова вышел сдержанно бегущий вперёд Сергей Петров, а не Рамирес или Ристич, лучше вписывающиеся в философию «быков».



В атаке Комбаров и Хагуш справились: они сыграли в треугольник вместе с Горбатенко, когда заработали голевой штрафной, а чуть ранее Хагуш мог забивать после паса Комбарова от лицевой. Парадоксально, но с прямыми обязанностями (сдваивать фланг) они не справлялись – более того, Комбаров временами сваливался в центр, как брат, Хагуш не успевал накрывать, из-за чего «Краснодар» сразу переводил мяч в свободную зону. Ткачёв, вышедший левым вингером, тоже помогал Александрову, но лучше страховал болгарина, когда он выдвигался насыщать зону Беляева или Бурчану.

«Тосно» взламывает защиту грозненцев через Мохаммади

Главный тактический вывод по матчу «Тосно» парадоксален. «Лесники» чаще в процентном соотношении атаковали левым краем (43%), туда смещался с правого края дебютант Владимир Быстров (время вспомнить, что он ещё играет), оттуда прилетел гол Маркова. Однако лучше вскрывать получалось другой фланг защиты грозненцев – левый. Дмитрий Парфёнов осознанно сделал ставку на комбинационный футбол – вместо Яна Казаева, душащего соперников персональным прессингом, тренер выпустил в пару к Полетановичу Карницкого. Оба хавбека набили неплохую пасовую статистику (65 передач и 69 Packing у Полетановича, 55 пасов и 50 Packing у Карницкого), а после перерыва они чаще всего мучили диагоналями Милада Мохаммади.

Момент на скриншоте – один из нескольких, где Мохаммади запускал мяч себе за спину, где открывался Шахов (в данном моменте ещё и Быстров). Удивительно, что так дестабилизировать защиту получалось даже без плотного участия Заболотного, делавшего свою работу до штрафной, а не в ней. Ситуации, где Мохаммади оставался один против двоих, случались на фланге слишком часто и без перегрузов – при розыгрыше мяча через правый край иранца плохо страховал Бацуев. Замученного иранца заменил Бернард Бериша, вообще не защитник, через чей край «Тосно» ещё плотнее навалился при счёте 1:0.



В материале использованы данные Whoscored.com и паблика «Пыльный чердак».