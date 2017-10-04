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Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Класс на импорт. Засилье легионеров в РФПЛ — миф?

Возможно, вы удивитесь, но «Зенит» не входит даже в тройку самых интернациональных клубов России.
4 октября 2017, среда. 17:00 Футбол

Публичный диалог президентов РФ и ФК «Зенит» придал новый импульс старому, как лимит на легионеров, диспуту, нужны ли отечественному футболу иностранцы, и если да, то в каких количествах. Владимир Путин придерживается в этом вопросе сугубо государственнической позиции: если в экономике страны полным ходом идёт импортозамещение, почему в спортивной отрасли должно быть иначе? Профильные специалисты, прямо не переча первому лицу, аккуратно возражают: дескать, игрок не картошка — быстро не вырастишь, а массовый и профессиональный футбол – немного разные понятия. Высокие достижения на европейской и мировой арене без серьёзных инвестиций и импорта сильных мастеров из-за рубежа немыслимы, а ссылки на победное советское прошлое – несостоятельны. Попробуем разобраться, имеет ли сегодня место в РФПЛ реальное засилье легионеров или масштаб «бедствия» несколько преувеличен.

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На первый взгляд, восемь иностранцев в стартовом составе «Зенита» на матч против «Реала Сосьедад» не оставляют сомнений в существовании проблемы. Особенно на контрасте с командой гостей, у которой пропорция свои-чужие оказалась ровно противоположной. Но надо понимать: в баскских клубах испокон веков свято чтилась национальная идентичность. «Атлетик» и по сей день упрямо противится процессам глобализации – и что он с таким подходом к комплектованию выиграл? Если не считать испанского Суперкубка, последние трофеи команды из Бильбао остались в середине 1980-х.

Клубам, претендующим на более заметное место в мировой футбольной иерархии, баскский путь не подходит. А «Зенит» – претендует. Вся его летняя селекция – начиная с топ-менеджмента и заканчивая игроками – была изначально заточена под новые победы. При этом внутренние подразумевались как бы по умолчанию. Очевидно же, что выигрыш чемпионата России не является задачей-максимум для Роберто Манчини. До него этот фокус и Спаллетти, и Виллаш-Боаш проделывали. Логично, что новый Мистер призван вывести клуб на прежде недостижимую высоту. Скажем, в полуфинал Лиги чемпионов. А пока, в качестве репетиции, недурно бы Лигу Европы покорить. Тем более что её послереформенную «Зенит» ещё не выигрывал.

Доля легионеров в ведущих лигах Европы

Англия – 67,5%
Бельгия – 58,6%
Португалия – 57,9%
Италия – 53,5%
Турция – 52,5%
Германия – 52,4%
Франция – 50,2%
Испания – 42,9%
Нидерланды – 40,7%
Россия – 38,7%

Данные transfermarkt.de.

На решение таких задач с сугубо российским контингентом не только Манчини – ни один тренер в мире не подписался бы. О’кей, ни один здравомыслящий и дорожащий собственной репутацией тренер, а не гастролирующий аферист вроде графа Калиостро. Привлечение специалиста такого уровня подразумевало капитальный кадровый ремонт, и он был осуществлён. Одно без другого стало бы пустой тратой денег. Тренер зависит от игроков в не меньшей степени, чем игроки от тренера. Свежайший пример – беспардонно выставленный на днях за двери «Баварии» земляк и коллега Манчини.

Доля легионеров в РФПЛ

2011/12 – 41,8%
2012/13 – 47,7%
2013/14 – 44,3%
2014/15 – 37,4%
2015/16 – 35,0%
2016/17 – 34,4%
2017/18 – 38,7%

Данные transfermarkt.de.

Сама по себе закупка пятёрки аргентинских футболистов вызвала неоднозначную реакцию в массах, но, как ни странно, к существенному перекосу в «этническом составе» «Зенита» не привела. Вы, должно быть, удивитесь, но петербуржцы сегодня даже в тройку самых интернациональных команд РФПЛ не входят. Лидирующую позицию в этом рейтинге занимает «Краснодар» (13 легионеров), далее идут «Спартак» (12), «Рубин» и «Локомотив» (по 11). «Зенит» с девятью иноземцами расположился по соседству с «Арсеналом» и «Ростовом». Ему банально не повезло, что момент пиковой загруженности иностранцев попался на глаза президенту. В национальной лиге такие перегибы запрещены регламентом.

Понятно, что до завершения второго регистрационного периода проводить полноценные аналогии с прошлыми сезонами не совсем корректно. Но до сих пор тенденция на снижение количества легионеров в РФПЛ прослеживалась чётко. Всего за пятилетку доля иностранцев в чемпионате уменьшилась более чем на 13% — с 47,7 в сезоне-2012/13 до 34,4 в минувшем. Прошлым летом этот показатель подрос до 38,7%, но далеко не факт, что сохранится до финиша чемпионата.

Среди восьми ведущих лиг мира по рейтингу УЕФА РФПЛ уже занимает последнее место по привлечению иностранной рабочей силы. Общее снижение платёжеспособности некогда активных покупателей – в частности ЦСКА, «Динамо», «Анжи» – ведёт к автоматическому появлению дополнительных мест для отечественной молодёжи. И этот – экономический – регулятор работает эффективнее искусственных лимитов.

Сама жизнь стимулирует рост и развитие собственных кадров и постепенный отказ от гастарбайтеров сомнительной квалификации. Дефицит средств многих сделал избирательнее в вопросе подбора персонала, и футбол в этом плане не исключение. Но чтобы он стал «истинно русской игрой», всенародно любимой, совсем без легионеров не обойтись.

Если из репертуара кинотеатров выбросить весь Голливуд, подчистую, это скорее приведёт к оттоку публики из залов, чем к яростному штурму касс. Здесь то же самое. Людей привлекают личности, примеры для подражания. И коль скоро не хватает своих, доморощенных, надо нанимать импортных. Сильных и за вменяемые деньги. И учиться, перенимать лучшее, чтобы со временем кого-то учить самим.

Фурсенко: мы все хотим, чтобы играли только российские футболисты
Президент «Зенита» — об ироничном замечании Владимира Путина в адрес «Зенита» и легионеров в его составе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Роберто Манчини Сергей Фурсенко Лимит на легионеров
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
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