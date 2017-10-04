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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

ИГИЛу вопреки. Сирия в двух шагах от ЧМ-2018: как?!

Запрещённая в России организация и гражданская война не остановили их.
4 октября 2017, среда. 18:30 Футбол

Война в Сирии длится уже шесть лет. Страна существует в таких условиях, что о футболе говорить даже как-то неловко. Я сказал «страна»? Преуменьшение. На территории Сирии есть как минимум четыре образования, каждое из которых считает себя отдельным государством – не считая, собственно, Сирийской Арабской Республики. И границы между ними всё время меняются. Какой тут футбол?

Тем удивительнее, что он есть. Даже больше: он никогда не был на таком подъёме, как сейчас. О причинах мы узнаем немного позже, а пока – один факт. К моменту начала гражданской войны в 2011 году в рейтинге сборных ФИФА Сирия не попадала в первую сотню. Сейчас, через шесть лет постоянных боевых действий, после десятков терактов и с частично неподконтрольной территорией страна поднялась на 75-е место. До попадания на чемпионат мира в России осталось сделать один шаг — обыграть Австралию в стыковых матчах. Это будет невероятно трудно, но и путь к стыковым матчам был очень долгим.

Как Сирия прошла квалификацию?

Сирия начала участие со второго раунда отборочного турнира. Попала в одну группу с Японией, Сингапуром, Афганистаном и Камбоджей. Понятно, кто был в группе очевидным фаворитом, но сирийцы уступили японцам всего четыре очка – опередив третью команду группы на 10 очков. О том, что эти люди из воюющей страны находятся на другом уровне, чем их соперники, свидетельствует самый популярный счёт в матчах Сирии в группе – 6:0. Сборная прошла дальше.

«Аль-Джаиш», чемпионы Сирии

В третьем отборочном раунде соперниками были Иран, Южная Корея, Узбекистан, Китай и Катар. Уже сложнее. Одно очко в первых двух матчах – кажется, можно поблагодарить друг друга за достойное (для 106-й команды мира) выступление и расходиться. Но Сирия неожиданно обыграла Китай в гостях.

Дальше была ничья с лидером группы Ираном и победа над прямым конкурентом Узбекистаном. Отдельно нужно упомянуть матч с Катаром. Потому что это было не про футбол. Отношения между Сирией и Катаром такие… ну, в общем, разводить Россию и Украину в Лиге чемпионов, но не разводить Сирию и Катар – нужно быть чиновником ФИФА, чтобы до этого додуматься. Катар победил, и на этом мог заканчивать свою отборочную кампанию, выполнив главную задачу. А Сирия в итоге добралась до третьего места, которое даёт право на стыковые матчи.

Что это за команда? Как она играет?

Не стоит строить иллюзии насчёт умения играть в футбол. Сирийская сборная – команда, которая может стоять в своей штрафной ввосьмером против троих и всё равно упустить соперника. Не стоит ждать, что эта команда умеет использовать зонную оборону – или хотя бы слышала о ней. Не стоит ждать дриблинга. У сирийцев оказалось кое-что более важное.

Видео можно посмотреть в YouTube Азиатской конфедерации футбола.

Сирия – Узбекистан, победный гол забит с пенальти на 91-й минуте. Сирия – Китай, счёт сравняли со штрафного на 93-й минуте. Сирия – Катар, третий гол забит на 95-й минуте. Иран – Сирия, счёт сравняли на 93-й минуте. Характер не позволяет отдавать даже проигранные матчи. В последний момент она собирается и устраивает навал.

Сирийцы бьют с любого расстояния. Вообще с любого, хоть с 40 метров. В последнем раунде группового этапа они играли с Ираном. Чтобы выйти в стыки, нужно было закончить матч не хуже, чем параллельно игравший с Южной Кореей Узбекистан. На 12-й минуте хозяева нарушили правила возле центрального круга. Что это – повод для навеса в штрафную? Для розыгрыша мяча и позиционной атаки? Нет, конечно. Надо бить. Это говорит всё о тактике сирийцев, кроме одной детали: это работает. Сильнейший удар с центра поля, вратарь отбил перед собой, добивание – гол. После спокойного дубля Сердара Азмуна надо было спасать матч. Но куда торопиться? Сирия дождалась компенсированного времени, и только потом форвард с миролюбивым именем Умар Джихад ас-Сума принёс путёвку в стыковые матчи. Так сборная добивается результата: не за счёт игры, а благодаря силе воли и тактической установке «видишь мяч – бей со всей силы».

В самой Сирии вообще играют в футбол?

Да. Правда, сборная не проводит матчи дома. Домашние игры в квалификации проходили в Омане и в Малайзии, причём в последней – в разных городах. В общем, о нормальной тренировочной работе в сборной речь не идёт. Тренер сборной Айман аль-Хаким благодарил федерацию футбола Таджикистана за то, что с его сборной согласились провести товарищеский матч… Большинство игроков основы в сборной играют в других странах. Самые популярные места работы – Кувейт, Бахрейн, Ирак. Хотя, брутальный бородач Ахмад аль-Салих добрался до Китая. Именно его дальний удар со штрафного в добавленное время принёс сборной ничью в домашнем матче с Китаем. Есть и исключения: вратарь Ибраим Альма продолжает играть в Сирии, в клубе «Аль-Иттихад» из Алеппо.

«Аль-Иттихад» несколько лет не проводил домашние матчи в родном городе. Алеппо был наполовину захвачен исламистами, а оставшуюся часть удерживали правительственные войска. Уличные бои не прекращались годами, но в 2016 году сирийская армия блокировала Алеппо, взяла в осаду и вынудила боевиков сдаться. Весной 2017 году «Аль-Иттихад» вернулся в город вместе с «Аль-Хуррией», другим клубом из Алеппо, и сыграл дерби. Неделю назад был подписан форвард из «Торонто»: Мо Бабули согласился переехать из Канады в Алеппо, чтобы играть в футбол.

«Аль-Иттихад» снова играет в Алеппо.

Сильнейшим клубом Сирии за время гражданской войны стал «Аль-Джаиш». «Армия». Наверное, это неудивительно: большинство команд потеряли финансирование, денег у федерации футбола нет, а «Аль-Джаиш» из Дамаска никуда не переезжал и финансируется министерством обороны. Поэтому в то время, как остальные клубы столкнулись с множеством трудностей и выживали, «армейцы» остались на своём уровне. Тем более что почти все матчи национального чемпионата в последние годы проводились в Дамаске как наиболее безопасном месте. Кстати, по отношению к футболу можно судить о гражданских симпатиях сирийцев. Исламисты запрещают футбол, светская власть финансирует команды.

Алеппо

Алеппо

Фото: Reuters

«При чём тут дети?!» — такой вопрос возникает, глядя на фото. Ну… ИГИЛ (запрещённая в России организация) не одобряет футбол. Широко известен теракт на «Стад де Франс» в Париже во время матча сборной Франции. Куда менее известны другие теракты, которые организовали активисты этой террористической организации. Например, взрыв бомбы во время детского футбольного матча в 2013 году и расстрел подростков за просмотр футбола в 2015 году…

Рано говорить, что в Сирии всё налаживается. Но линия фронта постоянно сдвигается: мир возвращается. Медленно, но стабильно. Это не было бы поводом рассказывать о футболе в стране, в которой он не входит в число первой тысячи насущных проблем, если бы не один факт: в Сирии футбол стал символом. Кроме своего прямого значения (игра с мячом), футбол получил ещё одно: он как бы отражает возрождение страны. Это не преувеличение, просто посмотрите, как в Дамаске болеют за сборную. Люди собрались на площади, чтобы посмотреть на большом экране матч с Ираном.

Алеппо

Алеппо

Фото: Reuters

Все рады успехам сирийской сборной?

Нет, не все. Причём не рады не только исламисты. Например, популярное австралийское издание The New Daily выпустило материал с заголовком: «Сборная Сирии. Не верьте этой сказке». Приглашённый эксперт, Фиона Хилл из Палаты Австралийско-Арабской коммерции и промышленности, рассказала, почему успех в футболе только навредит сирийцам. «Оппозиция полагает, что победы сборной помогают нормализовать ситуацию, как будто в стране всё налаживается». Сборная, которую поддерживает Башар Асад, «это команда всех сирийцев или только его сторонников?», спрашивает журналист Том Хинан и добавляет, что Сирия остаётся разделённой. В то время как правительство, по его мнению, «сотрудничает с исламистами ИГИЛ*, чтобы раздавить умеренную оппозицию». Также он полагает, что некоторых футболистов, выступающих за рубежом, принудили играть за сборную угрозами. Например, капитана Фираса аль-Хатиба, который несколько лет назад отказался представлять Сирию, но сейчас передумал и вернулся в команду.

Завтра сборная Сирии сыграет матч с Австралией – «домашний», в Крубонге (Малайзия). 10 октября в Сиднее – ответный матч. Бессмысленно сравнивать эти две сборные по уровню игроков, тактической подготовке и международному опыту. Но можно не сомневаться, что в центре Дамаска во время матчей с Австралией нельзя будет выдохнуть. Люди снова соберутся на площадях, чтобы смотреть футбол и болеть за своих.

* — ИГИЛ — запрещённая в России организация

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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